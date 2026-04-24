AFP
Lamine Yamal dituduh sebagai penyebab cedera yang mengakhiri musimnya di Barcelona setelah 'pamer' pesawat pribadi McDonald's
Cedera hamstring menimpa bintang muda
Musim Yamal terancam terhenti saat Barcelona menang tipis 1-0 atas Celta Vigo di Camp Nou. Setelah berhasil mencetak gol dari tendangan penalti pada menit ke-40 untuk memastikan kemenangan, pemain remaja itu langsung memegangi paha kirinya dan meminta bantuan tim medis. Pemain berusia 18 tahun itu, yang telah mencetak 16 gol dan 11 assist di La Liga musim ini, terpaksa meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih dan digantikan oleh Roony Bardghji.
Kritik pedas menyusul cedera
Sementara dunia sepak bola bereaksi dengan kekhawatiran, Juan Furlanich dari DSports melancarkan serangan mengejutkan terhadap profesionalisme sang pemain. Presenter tersebut mengaitkan cedera tersebut dengan foto terbaru yang dibagikan Yamal, yang memperlihatkan dirinya sedang makan McDonald's di dalam jet pribadi.
Mempertanyakan pilihan gaya hidup dan kebiasaan pemulihan sang pemain, Furlanich mengatakan kepada Futbol Total: "Sungguh tak terbayangkan bahwa Lamine Yamal mengalami cedera hari ini saat melakukan tendangan penalti. Dan mari kita kesampingkan ironi atau humornya, ini benar-benar nyata: dia mengalami cedera saat melakukan tendangan penalti.
"Seorang pesepakbola yang kurang dari 48 jam lalu bercanda makan makanan cepat saji saat tiba di dini hari dengan pesawat pribadi, 48 jam sebelum pertandingan. Saya yakin semua ini bukan kebetulan, bukan sesuatu yang berakhir secara kebetulan, dan bukan hasil dari nasib buruk atau sial.
"Ini berkaitan dengan konsekuensi dari kemungkinan tidak dalam kondisi prima, tidak beristirahat dengan baik, tidak menjaga diri, dan mengambil risiko, yang akhirnya berujung pada apa yang terjadi. Ini bukan foto yang dicuri; dia sendiri yang membanggakan hal-hal ini."
Pembaruan cedera Yamal dari Barcelona
Barcelona telah secara resmi mengonfirmasi bahwa sang penyerang tidak akan lagi bermain di sisa musim kompetisi domestik ini setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis mendalam. Klub tersebut mengumumkan bahwa pemain remaja tersebut mengalami robekan otot yang parah, sehingga memerlukan program pemulihan khusus agar ia dapat membela Spanyol pada musim panas mendatang.
Memberikan pembaruan mengenai kondisi Yamal, Barcelona mengatakan dalam pernyataan yang diposting di situs web resmi mereka dan di media sosial: “Tes yang dilakukan telah mengonfirmasi bahwa pemain tim utama Lamine Yamal mengalami cedera hamstring di kaki kirinya (otot biceps femoris). Pemain tersebut akan menjalani rencana perawatan konservatif. Lamine Yamal akan absen hingga akhir musim, dan ia diharapkan dapat bermain di Piala Dunia.”
Impian Piala Dunia masih menggantung
Waktu terjadinya cedera ini sangat tidak menguntungkan bagi klub maupun tim nasional, mengingat Piala Dunia akan dimulai dalam waktu kurang dari 50 hari. Barcelona saat ini memimpin klasemen La Liga dengan selisih sembilan poin, namun absennya Yamal pada El Clasico bulan depan membuat beban kini beralih ke seluruh skuad asuhan Hansi Flick. Tim medis kini akan fokus sepenuhnya pada rencana perawatan konservatif untuk memastikan pahlawan Spanyol di Euro 2024 ini dapat tampil pada laga pembuka turnamen.