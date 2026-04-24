Lamine Yamal dituduh sebagai penyebab cedera yang mengakhiri musimnya di Barcelona setelah 'pamer' pesawat pribadi McDonald's

Sementara dunia sepak bola bereaksi dengan kekhawatiran, Juan Furlanich dari DSports melancarkan serangan mengejutkan terhadap profesionalisme sang pemain. Presenter tersebut mengaitkan cedera tersebut dengan foto terbaru yang dibagikan Yamal, yang memperlihatkan dirinya sedang makan McDonald's di dalam jet pribadi.

Mempertanyakan pilihan gaya hidup dan kebiasaan pemulihan sang pemain, Furlanich mengatakan kepada Futbol Total: "Sungguh tak terbayangkan bahwa Lamine Yamal mengalami cedera hari ini saat melakukan tendangan penalti. Dan mari kita kesampingkan ironi atau humornya, ini benar-benar nyata: dia mengalami cedera saat melakukan tendangan penalti.

"Seorang pesepakbola yang kurang dari 48 jam lalu bercanda makan makanan cepat saji saat tiba di dini hari dengan pesawat pribadi, 48 jam sebelum pertandingan. Saya yakin semua ini bukan kebetulan, bukan sesuatu yang berakhir secara kebetulan, dan bukan hasil dari nasib buruk atau sial.

"Ini berkaitan dengan konsekuensi dari kemungkinan tidak dalam kondisi prima, tidak beristirahat dengan baik, tidak menjaga diri, dan mengambil risiko, yang akhirnya berujung pada apa yang terjadi. Ini bukan foto yang dicuri; dia sendiri yang membanggakan hal-hal ini."



