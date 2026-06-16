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Lamine Yamal dihibur oleh Ines Garcia setelah hasil imbang mengejutkan Spanyol melawan Cape Verde, sementara pacar barunya menyaksikan pertandingan Piala Dunia itu dari tribun penonton
Spanyol tersandung pada laga pembuka Grup H
Perjalanan Spanyol di Piala Dunia dimulai dengan hasil yang mengecewakan setelah tim asuhan Luis de la Fuente ditahan imbang 0-0 oleh Cape Verde di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. La Roja menguasai sebagian besar jalannya pertandingan, namun gagal menembus pertahanan lawan yang sangat disiplin.
Yamal memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum dimasukkan pada 20 menit terakhir saat Spanyol berusaha mencari gol penentu kemenangan. Pemain berusia 18 tahun itu memberikan energi segar di lini serang, namun ia tak mampu membantu Spanyol memecah kebuntuan. Hasil ini membuat Spanyol harus bekerja keras di Grup H dan menambah tekanan menjelang sisa pertandingan mereka.
Bantuan datang setelah malam yang mengecewakan
Pemain sayap Barcelona itu terlihat menghabiskan waktu bersama teman-teman dan keluarganya yang telah terbang ke Amerika Serikat untuk mendukungnya. Di antara mereka ada pacarnya, influencer dan model asal Spanyol, Garcia.
Garcia, yang secara terbuka mengonfirmasi hubungannya dengan Yamal bulan lalu, tertangkap kamera mengenakan kaos timnas Spanyol yang bertuliskan nama dan nomor sang remaja saat ia bergabung dengan rombongan pemain tersebut setelah hasil yang mengecewakan.
Spanyol mendominasi namun gagal mencetak gol
Data statistik tersebut menegaskan dominasi Spanyol dalam pertandingan tersebut. Tim asuhan De la Fuente menguasai bola hingga 62 persen dan melepaskan 23 tembakan ke gawang, namun mereka kurang memiliki sentuhan akhir yang dibutuhkan untuk memastikan kemenangan.
Sementara Spanyol pulang dengan rasa frustrasi, pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi Cape Verde. Ketangguhan pertahanan mereka menghasilkan satu poin yang tak terlupakan melawan salah satu favorit turnamen dan langsung menjadi salah satu hasil paling signifikan dalam sejarah sepak bola negara tersebut.
Salah satu alasan utama kesuksesan tersebut adalah kiper veteran Vozinha. Pemain berusia 40 tahun itu melakukan serangkaian penyelamatan penting, menjaga gawangnya tetap bersih, dan membantu timnya menahan tekanan tanpa henti dari Spanyol sepanjang pertandingan.
- Getty Images Sport
Spanyol mengupayakan tanggapan cepat
Spanyol harus segera bangkit dari kekalahan ini dan meningkatkan efektivitas serangan di sepertiga akhir lapangan jika ingin menghindari masalah lebih lanjut di Grup H, menjelang laga melawan Arab Saudi pada 21 Juni.
Bagi Yamal, fokusnya akan tertuju pada upaya untuk kembali ke susunan pemain inti dan memberikan percikan serangan yang kurang dimiliki Spanyol di Atlanta. Dengan dukungan dari Garcia dan keluarganya, remaja ini berharap dapat memainkan peran yang lebih besar saat La Roja berusaha mengembalikan kampanye Piala Dunia mereka ke jalur yang benar.