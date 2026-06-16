Lamine Yamal dihibur oleh Ines Garcia setelah hasil imbang mengejutkan Spanyol melawan Cape Verde, sementara pacar barunya menyaksikan pertandingan Piala Dunia itu dari tribun penonton

Perjalanan Spanyol di Piala Dunia dimulai dengan hasil yang mengecewakan setelah tim asuhan Luis de la Fuente ditahan imbang 0-0 oleh Cape Verde di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. La Roja menguasai sebagian besar jalannya pertandingan, namun gagal menembus pertahanan lawan yang sangat disiplin.

Yamal memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum dimasukkan pada 20 menit terakhir saat Spanyol berusaha mencari gol penentu kemenangan. Pemain berusia 18 tahun itu memberikan energi segar di lini serang, namun ia tak mampu membantu Spanyol memecah kebuntuan. Hasil ini membuat Spanyol harus bekerja keras di Grup H dan menambah tekanan menjelang sisa pertandingan mereka.