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Lamine Yamal di St. Andrew's! Birmingham City asuhan Tom Brady akan menjamu Barcelona dalam laga persahabatan pramusim yang sangat dinanti
Flick memulai persiapan pramusim di Inggris
Tim Barcelona asuhan Hansi Flick akan memanfaatkan pemusatan latihan selama dua pekan di dekat Burton-upon-Trent untuk memulai persiapan resmi mereka menjelang musim 2026-27. Laga bergengsi melawan Birmingham, tim dari divisi Championship, menjadi ujian yang baik bagi raksasa Catalan tersebut, sementara manajer asal Jerman itu berupaya mengintegrasikan pola taktis baru dan meningkatkan tingkat kebugaran menjelang musim domestik dan Eropa yang kembali menantang.
Namun, kekuatan skuad yang tersedia bagi Flick pada awal musim panas ini akan sangat dipengaruhi oleh Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Dengan beberapa bintang utama yang diperkirakan akan diistirahatkan setelah tugas internasional mereka, kamp pramusim ini akan menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda cadangan klub untuk membuat staf pelatih terkesan. Namun, masih ada kemungkinan kecil bahwa bintang-bintang seperti Lamine Yamal bisa ikut dalam perjalanan tersebut.
Brady siap menyambut keluarga kerajaan Eropa
Konfirmasi kerja sama prestisius ini telah memicu antusiasme yang luar biasa di seberang Samudra Atlantik, terutama bagi legenda NFL Brady, yang menjabat sebagai pemegang saham minoritas dan ketua dewan penasihat di klub Inggris tersebut. Pemenang Super Bowl tujuh kali ini, yang juga terlihat menghadiri pertandingan di Piala Dunia, langsung menyampaikan reaksinya melalui media sosial.
"Selamat datang di Birmingham," tulis ikon Amerika itu di akun resminya, diikuti dengan emoji jabat tangan. Brady telah menjadi sosok yang sangat menonjol sejak berinvestasi bersama ketua Tom Wagner pada tahun 2023, dan sebelumnya pernah mengajak bintang-bintang seperti David Beckham untuk menonton pertandingan-pertandingan penting, termasuk "Hollywood Derby" yang terkenal melawan Wrexham.
Davies bertekad untuk mengembangkan fondasi bersejarah tersebut
Manajer Birmingham, Chris Davies, akan memandang ajang yang dipenuhi bintang-bintang ini sebagai tolok ukur yang sempurna untuk menilai perkembangan skuadnya menjelang musim Championship yang melelahkan dengan 46 pertandingan. The Blues kembali ke divisi kedua pada percobaan pertama mereka pada musim 2024-25 setelah menjalani musim yang memecahkan rekor di League One, di mana mereka mengumpulkan 111 poin yang luar biasa pada musim penuh pertama sang manajer memimpin tim.
Meskipun mendapat dukungan finansial yang besar dari Knighthead Capital Management, skuad ini mengalami musim yang naik-turun setelah kembali ke divisi tersebut, dan akhirnya finis di peringkat ke-10 setelah ambisi mereka untuk lolos ke babak play-off pupus pada bulan Maret. Meskipun demikian, finis di 10 besar merupakan posisi tertinggi klub dalam satu dekade terakhir, yang memberikan staf pelatih landasan yang kokoh untuk melakukan upaya serius demi promosi di bawah format babak play-off divisi yang baru saja diperluas.
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Hubungan historis dan permintaan tiket di bioskop
Meskipun pertandingan berskala sebesar ini sangat langka bagi tim divisi dua Inggris, kedua klub bersejarah ini sebenarnya memiliki sejarah persaingan yang kaya yang telah berlangsung selama hampir tujuh dekade. Mereka telah bertemu sebanyak lima kali sebelumnya, terutama di semifinal Inter-Cities Fairs Cup musim 1957-58 dan final musim 1959-60, di mana Barca memenangkan kedua pertandingan bersejarah tersebut.
Tidak mengherankan, permintaan untuk pertandingan akbar di St. Andrew's ini diperkirakan akan memecahkan rekor penonton stadion dalam beberapa waktu terakhir. Klub telah mengonfirmasi bahwa pemegang tiket musiman untuk tim putra dan putri akan diberikan akses prioritas mulai Senin, 22 Juni, sebelum sisa kursi dilepas untuk penjualan umum pada Rabu, 1 Juli.