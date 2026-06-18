Lamine Yamal di St. Andrew's! Birmingham City asuhan Tom Brady akan menjamu Barcelona dalam laga persahabatan pramusim yang sangat dinanti

Tim Barcelona asuhan Hansi Flick akan memanfaatkan pemusatan latihan selama dua pekan di dekat Burton-upon-Trent untuk memulai persiapan resmi mereka menjelang musim 2026-27. Laga bergengsi melawan Birmingham, tim dari divisi Championship, menjadi ujian yang baik bagi raksasa Catalan tersebut, sementara manajer asal Jerman itu berupaya mengintegrasikan pola taktis baru dan meningkatkan tingkat kebugaran menjelang musim domestik dan Eropa yang kembali menantang.

Namun, kekuatan skuad yang tersedia bagi Flick pada awal musim panas ini akan sangat dipengaruhi oleh Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Dengan beberapa bintang utama yang diperkirakan akan diistirahatkan setelah tugas internasional mereka, kamp pramusim ini akan menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda cadangan klub untuk membuat staf pelatih terkesan. Namun, masih ada kemungkinan kecil bahwa bintang-bintang seperti Lamine Yamal bisa ikut dalam perjalanan tersebut.