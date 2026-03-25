Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal dan Lionel Messi: Dari masa bayi hingga pertarungan memperebutkan gelar GOAT?

Dia benar-benar melakukannya lagi! Setahun setelah menjadi pemain pertama yang memenangkan NXGN dua kali, Lamine Yamal kembali menduduki peringkat teratas dalam daftar tahunan GOAL untuk pemain remaja terbaik di dunia sepak bola, untuk ketiga kalinya berturut-turut. Hasil pemungutan suara tahun 2026 ini pun memang sudah tak diragukan lagi. Yamal bukan lagi sekadar pemain muda paling berbakat di dunia sepak bola saat ini. Dia juga pemain paling berbakat di dunia sepak bola, titik.

Harry Kane dan Kylian Mbappe mungkin sedang memimpin perburuan Ballon d'Or tahun ini, tetapi Yamal yang berusia 18 tahun terus membayangi mereka dan terus-menerus membuat kejutan setiap minggunya. Seperti yang pernah dikatakan Bukayo Saka, "Jujur saja, melihat apa yang dia lakukan di usianya yang masih muda, apa yang bisa kamu katakan?... Dia luar biasa. Ini tidak wajar. Tidak ada yang bisa melakukan itu." Bahkan Lionel Messi pun tidak.

Seseorang selalu enggan membawa nama pemain terbaik sepanjang masa ke dalam pembicaraan tentang potensi Yamal. Rasanya tidak adil, terutama mengingat betapa banyak pemain muda yang sebelumnya runtuh di bawah tekanan karena dijuluki 'The new Messi'. Namun, kenyataannya, perbandingan kini benar-benar tak terhindarkan karena kesamaannya begitu mencolok.

Kita berbicara tentang dua pemain sayap kanan bertubuh mungil yang kidal, mampu membingungkan bek sayap dari posisi diam hanya dengan gerakan bahu atau ledakan kecepatan yang mematikan—itulah mengapa Yamal, sama seperti Messi sebelum dia, menjadi bintang global bersama Barcelona sebelum berusia 20 tahun. Namun, yang benar-benar luar biasa adalah bahwa pemain Spanyol ini bahkan lebih maju daripada Messi pada usia yang sama, yang hanya menimbulkan pertanyaan yang dulu dianggap tabu: bisakah Yamal pada akhirnya menyaingi idolanya untuk gelar GOAT dalam sepak bola?

  • Yang terpilih

    Kemampuan luar biasa Messi, tentu saja, sudah terlihat sejak usia sangat muda. Mantan direktur olahraga Barcelona, Carles Rexach, begitu bertekad untuk merekrut pemain asal Rosario itu hingga ia berhasil membuat Messi yang saat itu berusia 13 tahun menandatangani kontrak di atas secarik kertas di sebuah klub tenis di Catalonia pada 14 Desember 2000.

    Ia juga baru berusia 18 tahun saat meraih medali juara Liga Champions pertamanya, dan meskipun ia absen dalam kemenangan final melawan Arsenal setelah mengalami cedera otot paha belakang yang serius pada leg kedua babak 16 besar melawan Chelsea, Messi sudah cukup berprestasi untuk mendapatkan nominasi Ballon d'Or 2006.

    Pada 2024, however, Yamal yang berusia 17 tahun menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang masuk dalam daftar nominasi penghargaan individu paling prestisius di dunia sepak bola, dan akhirnya finis di peringkat kedelapan dalam pemungutan suara. Pada September lalu, ia hanya kalah dari Ousmane Dembele, yang berperan kunci dalam treble bersejarah Paris Saint-Germain.

    Pada tahap itu, Yamal telah mengenakan jersey nomor 10 yang pernah dikenakan Messi dengan begitu gemilang selama 13 dari 17 musimnya yang penuh trofi di Barcelona - dan rasanya memang seolah-olah Yamal adalah sang terpilih.


  • "Messi itu seperti Maradona setiap hari"

    Nasib seolah-olah telah bersekongkol dengan kejam terhadap pemakai jersey Messi sebelumnya, Ansu Fati, yang menjadi korban serangkaian cedera beruntun, namun takdir sepertinya selalu berpihak pada Yamal.

    Kenaikannya ke tahta seolah sudah ditakdirkan, dengan Messi secara efektif menunjuk Yamal yang saat itu baru berusia empat bulan sebagai penerusnya kelak dalam sesi foto yang kini terkenal pada tahun 2007.

    Namun, meskipun Yamal kini diakui secara luas sebagai penerus yang paling layak bagi Raja Camp Nou, pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah ia benar-benar dapat menyamai tingkat keunggulan berkelanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemenang Ballon d'Or delapan kali itu.

    Karena konsistensi Messi lah yang membedakannya dari setiap pemain lain dalam sejarah. Tidak ada yang pernah tampil di level setinggi itu—di level tertinggi—selama periode waktu yang begitu lama. Seperti yang pernah dikatakan pemenang Piala Dunia 1986, Jorge Valdano, "Maradona adalah Maradona kadang-kadang. Messi adalah Maradona setiap hari."

    Hal yang luar biasa, tentu saja, adalah bahwa Messi belum selesai. Ia baru saja melewati angka 900 gol pekan lalu dan meskipun ia akan genap berusia 39 tahun pada Juni, bintang Inter Miami ini kini diharapkan memimpin Argentina ke Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara — empat tahun setelah secara efektif mengukir sejarah sepak bola dengan akhirnya meraih trofi di Qatar, setelah menampilkan penampilan memukau satu demi satu pada usia di mana kebanyakan pemain sudah pensiun.

  • Kecerdasan taktik sepak bola yang tiada tanding

    Messi jelas memiliki banyak sekali kelebihan, tetapi kecerdasanlah yang menjadi kunci dari kariernya yang luar biasa panjang.

    Sebagai permulaan, ia memiliki akal sehat untuk merawat tubuhnya sebaik mungkin setelah mengalami sejumlah cedera otot yang mengkhawatirkan di awal kariernya. Orang tentu bisa berargumen bahwa baik Ronaldinho maupun Neymar bahkan lebih berbakat secara alami daripada Messi, tetapi tidak ada satu pun pemain Brasil itu yang memiliki kedisiplinan atau dedikasi yang sama terhadap keahliannya.

    Namun, kecerdasan sepak bola Messi yang tak tertandingi juga memungkinkannya mengembangkan permainannya saat usia mulai mengikis kecepatan yang dulu membantunya meninggalkan bek-bek di belakangnya. Akibatnya, Messi kini lebih mengandalkan posisi daripada kecepatan untuk menciptakan ruang yang cukup baginya untuk menyulap keajaiban dengan kaki kirinya yang seperti tongkat sihir.

    Memang, sementara pemain lain berlari kencang di lapangan dengan kecepatan seratus mil per jam dalam permainan modern yang semakin atletis dan penuh gairah, Messi justru terkenal karena banyaknya waktu yang ia habiskan untuk berjalan di antara serangan. Mengapa? Karena ia memiliki kemampuan yang hampir unik untuk memahami alur permainan—dan karenanya membelokkannya sesuai keinginannya.

    "Kami yang lain bermain sepak bola," kata Javier Mascherano suatu kali. "Tapi Messi mengendalikannya."

  • Pemain kelas atas

    Fabio Capello termasuk di antara mereka yang berpendapat bahwa Yamal belum menunjukkan tingkat "kejeniusan" yang setara dengan Messi — namun hal itu tidaklah mengejutkan bagi seorang pemain seusia dia. Seperti yang ditekankan oleh Messi sendiri, Yamal sedang "dalam proses pertumbuhan, dan dia akan terus berkembang sebagai pemain serta menambah kemampuan dalam permainannya, sama seperti yang saya lakukan."

    Namun, yang telah ditunjukkan Yamal adalah kemampuan yang sungguh luar biasa dalam menghadapi tekanan yang sangat besar - baik itu tekanan dari media maupun lawan.

    Mantan manajer Barca, Xavi, berulang kali menyoroti bahwa kemampuan pengambilan keputusan remaja ini benar-benar luar biasa untuk usianya, sementara pelatih Barcelona saat ini, Hansi Flick, mengatakan bahwa dia hampir menganggapnya sebagai hal yang wajar pada tahap ini bahwa semakin besar pertandingan, semakin baik Yamal bermain.

    Misalnya, dalam semifinal Liga Champions musim lalu melawan Inter, Yamal tampil luar biasa di kedua leg—meski Simone Inzaghi merasa tak punya pilihan selain mengerahkan tiga pemain untuk mengawal "fenomena" yang hanya muncul sekali dalam 50 tahun.

    Yamal memang tampak seperti Messi muda saat ia berulang kali menerobos pertahanan kelas dunia, dan ketika ia membawa Barcelona kembali ke pertandingan di Montjuic dengan gol solo yang menakjubkan, ia menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol di semifinal Liga Champions, pada usia 17 tahun dan 291 hari. Untuk memberikan konteks, Messi hanya tampil sekali di kompetisi tersebut pada usia yang sama.

    Selain itu, dengan tendangan penalti yang tenang dan khasnya dalam kemenangan telak atas Newcastle di babak 16 besar pekan lalu, Yamal menggeser Mbappe sebagai pemain termuda yang mencetak 10 gol dalam sejarah turnamen ini. Messi sudah berusia 21 tahun saat ia mencapai angka ganda...


  • Favorit Penghargaan Bola Emas

    Seolah-olah perlu diingatkan lagi, Yamal juga memulai karier internasionalnya dengan lebih gemilang daripada Messi. Bocah kurus berkawat gigi itu bukan sekadar anggota skuad Spanyol yang menjuarai Euro 2024; dia adalah bintang utama turnamen tersebut.

    Di sela-sela mengerjakan PR-nya, remaja berusia 16 tahun saat itu memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh pemain seperti Adrien Rabiot, dan meskipun ia akan kembali menjadi sorotan di Piala Dunia musim panas ini, ia sebenarnya berada dalam posisi yang lebih baik untuk memeriahkan putaran final daripada Messi ketika ia bertolak ke Jerman bersama Argentina pada 2006.

    Messi mencetak gol pada debut turnamennya, melawan Serbia-Montenegro, tetapi ia hanya menjadi starter dalam satu pertandingan dan tetap duduk di bangku cadangan sepanjang kekalahan perempat final yang mengecewakan negaranya dari tuan rumah.

    Sebaliknya, Yamal adalah pemain terbaik di tim peringkat teratas dunia saat ini, talenta generasi yang diandalkan tim hebat asuhan Luis de la Fuentes untuk inspirasi individu—dan favorit awal untuk memenangkan Bola Emas.

    Tentu saja, Messi mungkin punya pendapat lain soal itu - terutama karena Argentina dijadwalkan bertemu Spanyol di final. Jika ia berhasil membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut, warisannya akan menjadi sesuatu yang mustahil untuk disamai, apalagi dilampaui. Sejujurnya, mungkin hal itu sudah terjadi - tetapi berdasarkan apa yang kita lihat sejauh ini, setidaknya Yamal memiliki potensi untuk masuk dalam perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa.

  • Tantangan yang akan datang

    Namun, ini tidak akan bergantung pada apa yang terjadi musim panas ini. Yang akan menjadi penentu adalah apa yang terjadi dalam dekade mendatang—dan mungkin bahkan dekade setelahnya—karena Messi telah terus memecahkan rekor sejak Yamal lahir.

    Diperlukan karakter khusus untuk menghadapi kerasnya dunia sepak bola profesional selama periode yang begitu lama - dan terutama ketika Anda menjadi sorotan di setiap pertandingan.

    Hal ini juga kemungkinan akan semakin sulit di tahun-tahun mendatang, mengingat intensitas permainan yang terus meningkat serta sorotan media yang semakin tajam terhadap para bintang.

    Kita sudah melihat semakin banyak liputan media negatif tentang perilaku Yamal, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan tak bisa dipungkiri bahwa status selebritinya bisa menghambat harapannya untuk masuk dalam jajaran legenda. Seperti yang dikatakan Messi sendiri, "Ini tergantung pada Yamal dan banyak faktor eksternal karena begitulah sepak bola saat ini."

    Namun, bakatnya jelas ada, dan meskipun Yamal sendiri mengatakan bahwa mengejar Messi adalah "hal yang mustahil", tidak dapat disangkal bahwa pemenang NXGN tiga kali ini sudah lebih jauh dalam perjalanan menuju status legendaris dibandingkan dengan GOAT pada usia 18 tahun - dan hal itu sendiri sudah layak untuk dirayakan.

