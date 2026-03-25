Lamine Yamal dan Lionel Messi: Dari masa bayi hingga pertarungan memperebutkan gelar GOAT?

Harry Kane dan Kylian Mbappe mungkin sedang memimpin perburuan Ballon d'Or tahun ini, tetapi Yamal yang berusia 18 tahun terus membayangi mereka dan terus-menerus membuat kejutan setiap minggunya. Seperti yang pernah dikatakan Bukayo Saka, "Jujur saja, melihat apa yang dia lakukan di usianya yang masih muda, apa yang bisa kamu katakan?... Dia luar biasa. Ini tidak wajar. Tidak ada yang bisa melakukan itu." Bahkan Lionel Messi pun tidak.

Seseorang selalu enggan membawa nama pemain terbaik sepanjang masa ke dalam pembicaraan tentang potensi Yamal. Rasanya tidak adil, terutama mengingat betapa banyak pemain muda yang sebelumnya runtuh di bawah tekanan karena dijuluki 'The new Messi'. Namun, kenyataannya, perbandingan kini benar-benar tak terhindarkan karena kesamaannya begitu mencolok.

Kita berbicara tentang dua pemain sayap kanan bertubuh mungil yang kidal, mampu membingungkan bek sayap dari posisi diam hanya dengan gerakan bahu atau ledakan kecepatan yang mematikan—itulah mengapa Yamal, sama seperti Messi sebelum dia, menjadi bintang global bersama Barcelona sebelum berusia 20 tahun. Namun, yang benar-benar luar biasa adalah bahwa pemain Spanyol ini bahkan lebih maju daripada Messi pada usia yang sama, yang hanya menimbulkan pertanyaan yang dulu dianggap tabu: bisakah Yamal pada akhirnya menyaingi idolanya untuk gelar GOAT dalam sepak bola?