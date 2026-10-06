Jeda internasional yang sangat panjang selama tiga pekan akhirnya mendekati akhir, meninggalkan Barcelona dengan perasaan campur aduk, menurut Mundo Deportivo. Para bintang internasional Flick tampil pada level yang sangat tinggi, tetapi beban kerja mereka yang berat mulai menjadi kekhawatiran besar.

Sepuluh pemain masih memiliki pertandingan yang harus dijalani pada Selasa sebelum mereka bisa kembali ke klub. Akumulasi menit bermain yang terus bertambah ini akan menjadi variabel krusial yang harus dikelola Flick dalam beberapa pekan ke depan. Yamal dan Gordon muncul sebagai performa paling menonjol selama periode ini. Namun, kehadiran mereka yang terus-menerus di lapangan menyoroti keseimbangan yang rapuh antara kesuksesan di level internasional dan kebugaran di klub.