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Lamine Yamal dan Anthony Gordon picu kekhawatiran Hansi Flick soal kelelahan karena bintang-bintang Barcelona mendominasi jeda internasional
Barcelona menyeimbangkan kesuksesan dan kelelahan pemain
Jeda internasional yang sangat panjang selama tiga pekan akhirnya mendekati akhir, meninggalkan Barcelona dengan perasaan campur aduk, menurut Mundo Deportivo. Para bintang internasional Flick tampil pada level yang sangat tinggi, tetapi beban kerja mereka yang berat mulai menjadi kekhawatiran besar.
Sepuluh pemain masih memiliki pertandingan yang harus dijalani pada Selasa sebelum mereka bisa kembali ke klub. Akumulasi menit bermain yang terus bertambah ini akan menjadi variabel krusial yang harus dikelola Flick dalam beberapa pekan ke depan. Yamal dan Gordon muncul sebagai performa paling menonjol selama periode ini. Namun, kehadiran mereka yang terus-menerus di lapangan menyoroti keseimbangan yang rapuh antara kesuksesan di level internasional dan kebugaran di klub.
- Getty Images Sport
Yamal dan Gordon bersinar saat menjalani tugas internasional
Yamal menjadi sosok yang selalu hadir untuk Spanyol, tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan pertama mereka dan mencatatkan 203 menit bermain. Remaja itu sedang dalam performa luar biasa, dengan menyumbang empat gol dan satu assist untuk negaranya.
Pelatih Spanyol Luis de la Fuente berusaha mengelola beban kerjanya, dengan menegaskan bahwa "tidak ada yang akan melebihi 270 menit dalam empat pertandingan selama jeda ini". Sang pelatih juga memuji semangat pemain muda itu, dengan menggambarkan ambisinya sebagai "kegelisahan seorang jenius" yang terus ingin bersaing dan menjadi yang terbaik.
Sementara itu, Gordon menjadi pemain yang tak tergantikan untuk Inggris di bawah Thomas Tuchel. Winger tersebut telah bermain 218 menit dalam tiga kali menjadi starter, mencetak gol di setiap pertandingan untuk melanjutkan awal musimnya yang gemilang.
Cancelo memimpin daftar pemain dengan menit bermain terbanyak
Joao Cancelo kembali ke Barcelona dengan beban kerja paling berat dibanding semuanya. Bek asal Portugal itu menjadi starter dalam empat pertandingan, mengumpulkan 305 menit bermain dan mencetak gol ke gawang Denmark serta Norwegia.
Pemain internasional lainnya menjalani pengelolaan menit bermain yang lebih hati-hati. Pedri bermain selama 120 menit, sementara Fermin Lopez dan Dani Olmo masing-masing tampil selama 80 dan 149 menit. Di lini belakang, Pau Cubarsi menuntaskan dua pertandingan penuh, sementara Jules Kounde hanya bermain 90 menit untuk Prancis.
Ada juga beberapa kekhawatiran fisik ringan yang harus ditangani. Eric Garcia meninggalkan kamp Spanyol lebih awal karena mengalami ketidaknyamanan, dan Raphinha kembali dari tugas bersama Brasil lebih cepat karena masalah otot, meski hasil tes menyingkirkan cedera serius.
- Getty Images
Flick bersiap menghadapi jadwal domestik yang berat
Flick kini harus mengumpulkan skuadnya dan menilai kondisi fisik mereka menjelang rangkaian jadwal yang berat. Beberapa pemain masih memiliki pertandingan yang akan datang, termasuk lawatan Spanyol ke Kroasia dan laga kandang Inggris melawan Ceko. Para bintang yang kembali hampir tidak punya waktu untuk beradaptasi kembali dengan dinamika Barcelona. Klub akan menjamu Getafe pada Sabtu dalam ujian pertama mereka setelah jeda internasional.
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