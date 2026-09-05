Promosi Yamal ke kelompok kapten pada usia baru 19 tahun merupakan pernyataan niat yang sangat besar. Kini mengenakan jersey ikonik No.10, kenaikan status remaja itu sepenuhnya didasarkan pada pengaruh olahraganya yang luar biasa, bukan senioritas tradisional. Otoritasnya di lapangan sudah tak terbantahkan, dan Barcelona secara aktif mengakui statusnya.

Raksasa Catalan itu bukan sosok asing dengan pemimpin muda yang mengenakan ban kapten. Dua tahun lalu, Gavi terkenal mengambil ban kapten dari Pedri dalam penampilan comeback melawan Sevilla pada usia 20 tahun 76 hari, yang menjadikannya kapten termuda kedua klub dalam pertandingan kompetitif.

Rekor pemain termuda yang mengenakan ban kapten dalam sebuah pertandingan masih dipegang Bojan Krkic, yang memimpin tim dalam laga Copa del Rey 2010 pada usia 20 tahun 56 hari. Namun, masuknya Yamal secara resmi ke dalam hierarki lima kapten resmi pada usia baru 19 tahun menegaskan posisinya yang unik sebagai jantung dari proyek olahraga Flick.



