AFP
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Lamine Yamal cetak sejarah! Barcelona konfirmasi hierarki kapten baru beranggotakan lima pemain di bawah Hansi Flick dengan sensasi remaja itu masuk di dalamnya
Flick mengocok ulang susunan pemain
Barcelona telah merampungkan struktur kapten mereka untuk musim 2026-27, menurut Mundo Deportivo. Raphinha dan Pedri masing-masing akan menjadi kapten pertama dan kedua, setelah dipilih langsung oleh pelatih Hansi Flick.
Tiga posisi tersisa ditentukan lewat pemungutan suara di ruang ganti. Eric Garcia, Frenkie de Jong, dan Yamal yang berusia 19 tahun dipilih oleh rekan-rekan setim mereka untuk melengkapi kelompok kepemimpinan yang beranggotakan lima orang. Perombakan ini diperlukan karena kepergian dengan status pinjaman terbaru dari dua sosok andalan sebelumnya, Marc-Andre ter Stegen dan Ronald Araujo, yang meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang cukup terasa di klub.
- Getty Images Sport
Voting skuad menuntaskan kelompok kepemimpinan
Proses pemilihan ini menyoroti perpaduan antara preferensi manajerial dan demokrasi skuad. Menurut laporan tersebut, Flick sudah menetapkan pemimpin sementara pilihannya sebelum Joan Gamper Trophy, saat susunan skuad masih dalam proses pembentukan. Flick memilih mempertahankan Raphinha dan Pedri di puncak hierarki, sambil mempercayakan ruang ganti untuk menentukan tiga posisi terakhir.
Masuknya Garcia mencerminkan besarnya respek yang ia miliki di balik layar berkat disiplin profesional dan komitmennya. Sementara itu, De Jong maju sebagai pilihan yang logis; setelah kepergian Ter Stegen, pemain Belanda itu kini menjadi figur paling senior dari segi usia dan pengalaman di tim utama.
Era otoritas anak muda
Promosi Yamal ke kelompok kapten pada usia baru 19 tahun merupakan pernyataan niat yang sangat besar. Kini mengenakan jersey ikonik No.10, kenaikan status remaja itu sepenuhnya didasarkan pada pengaruh olahraganya yang luar biasa, bukan senioritas tradisional. Otoritasnya di lapangan sudah tak terbantahkan, dan Barcelona secara aktif mengakui statusnya.
Raksasa Catalan itu bukan sosok asing dengan pemimpin muda yang mengenakan ban kapten. Dua tahun lalu, Gavi terkenal mengambil ban kapten dari Pedri dalam penampilan comeback melawan Sevilla pada usia 20 tahun 76 hari, yang menjadikannya kapten termuda kedua klub dalam pertandingan kompetitif.
Rekor pemain termuda yang mengenakan ban kapten dalam sebuah pertandingan masih dipegang Bojan Krkic, yang memimpin tim dalam laga Copa del Rey 2010 pada usia 20 tahun 56 hari. Namun, masuknya Yamal secara resmi ke dalam hierarki lima kapten resmi pada usia baru 19 tahun menegaskan posisinya yang unik sebagai jantung dari proyek olahraga Flick.
- AFP
Laga tandang ke Valencia membayangi di tengah kekhawatiran cedera Yamal
Dengan struktur kepemimpinan mereka yang sudah ditetapkan, Barcelona harus segera mengalihkan perhatian ke lawatan sulit La Liga ke markas Valencia pada hari Minggu. Namun, persiapan Flick terganggu besar setelah Yamal secara tak terduga absen dari sesi latihan terakhir pada hari Sabtu, yang membuat sang remaja sangat diragukan untuk laga di Mestalla. Raksasa Catalan itu akan berupaya menjaga rekor domestik mereka yang sempurna, tetapi kini mereka harus mencari cara untuk melewati ujian ini tanpa ancaman serangan paling dinamis mereka.
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