Spanyol memulai pertandingan dengan intensitas luar biasa di Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Yamal membuka keunggulan setelah baru dua menit laga berjalan, melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut bawah gawang usai menerima umpan presisi dari Álex Baena. Kroasia kesulitan mengatasi tekanan awal saat tuan rumah mendominasi penguasaan bola.

Opta mencatat signifikansi historisnya dengan menyatakan: "Spanyol mencetak gol dalam dua menit pertama pertandingan secara beruntun, melawan Inggris dan melawan Kroasia. Ini adalah kali pertama mereka mencapai hal tersebut di kompetisi apa pun setidaknya sejak 2004."