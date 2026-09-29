AFP
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Lamine Yamal cetak dua gol saat Spanyol menghancurkan Kroasia untuk finis di puncak grup UEFA Nations League
Awal gemilang di Seville
Spanyol memulai pertandingan dengan intensitas luar biasa di Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Yamal membuka keunggulan setelah baru dua menit laga berjalan, melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut bawah gawang usai menerima umpan presisi dari Álex Baena. Kroasia kesulitan mengatasi tekanan awal saat tuan rumah mendominasi penguasaan bola.
Opta mencatat signifikansi historisnya dengan menyatakan: "Spanyol mencetak gol dalam dua menit pertama pertandingan secara beruntun, melawan Inggris dan melawan Kroasia. Ini adalah kali pertama mereka mencapai hal tersebut di kompetisi apa pun setidaknya sejak 2004."
- AFP
Respons cepat mengembalikan keunggulan
Kroasia mampu menyamakan kedudukan di luar alur permainan ketika Dion Beljo menanduk masuk umpan silang Ivan Perisic pada menit ke-28. Namun, Spanyol merespons hampir seketika untuk kembali unggul. Hanya tiga menit kemudian, Yamal berperan sebagai pemberi assist dengan melepaskan umpan silang brilian dari skema sepak pojok yang memungkinkan Marc Pubill menanduk bola tinggi ke dalam gawang.
Tuan rumah mempertahankan kontrol penuh atas lini tengah, membatasi lawan mereka hanya pada sedikit peluang sambil terus-menerus mengancam Dominik Livakovic. Skor bahkan bisa lebih lebar sebelum turun minum, karena gol Mikel Oyarzabal dianulir akibat offside dan Fermin Lopez membentur tiang pada masa injury time.
- Getty Images Sport
Mengamankan poin-poin krusial
Pada babak kedua, Spanyol terus mendikte tempo permainan dan akhirnya menambah keunggulan. Yamal mencetak gol keduanya pada laga itu pada menit ke-63, menyelesaikan peluang dengan indah dari sudut sempit setelah menerima umpan dari pemain pengganti Pedri. Pasukan Luis de la Fuente menguasai 63,7% penguasaan bola dan melepaskan total 16 tembakan.
Meski persaingan berlangsung sengit, penonton di Ramon Sanchez-Pizjuan menunjukkan respek yang sangat besar dengan memberikan standing ovation kepada legenda Kroasia Luka Modric saat ia masuk ke lapangan pada menit ke-81. Pergantian pemain yang dilakukan De la Fuente sekali lagi terbukti sangat efektif, ketika Mikel Merino memberikan assist untuk gol Nico Williams pada menit ke-89, yang memastikan kemenangan 4-1.
- AFP
Menatap laga-laga berikutnya bersama Spanyol
Spanyol kini kokoh di puncak Grup 3 Liga A dengan enam poin, setelah mengalahkan Inggris pada laga pembuka sebelum membantai Kroasia. Mereka akan berusaha memperpanjang laju sempurna saat menghadapi Ceko pada pertandingan berikutnya, dengan target mengamankan kelolosan lebih awal ke babak gugur.
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