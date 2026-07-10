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Pau Cubarsi Lamine Yamal Spain GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal bukanlah satu-satunya pemain Spanyol yang berpotensi menjadi 'ikon era' - bintang muda Barcelona, Pau Cubarsi, justru tampil lebih baik daripada rekan sesama bintang remaja di Piala Dunia

Opinion
World Cup
L. Yamal
P. Cubarsi
Spain
Barcelona
FEATURES
Spain vs Belgium
Belgium

Hansi Flick sering kali terkesima melihat kedewasaan penampilan Pau Cubarsi bersama Barcelona. "Sungguh luar biasa melihat betapa bagusnya dia bertahan," aku pelatih asal Jerman itu musim lalu. "Dia masih muda, baru berusia 19 tahun, tapi kemudian kamu menyadari sudah berapa lama dia bermain di level ini. Kami sangat beruntung memilikinya. Dari segi penampilannya, dia setara dengan Lamine Yamal."

Jika kita mempertimbangkan bahwa pemain yang terakhir itu dianggap oleh banyak orang sebagai remaja paling berbakat yang pernah bermain dalam olahraga ini, itu adalah pujian yang tinggi—namun hal itu sama sekali bukan hiperbola.

Memang, Cubarsi sebenarnya telah memainkan peran yang lebih besar dalam membawa Spanyol ke perempat final Piala Dunia 2026 dibandingkan rekan setimnya di Barcelona yang sedang cedera, dan saat ini ia sedang menunjukkan performa yang meyakinkan untuk dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen ini.

  • Spain v Andorra - International FriendlyGetty Images Sport

    Gagal mengikuti Euro

    Ketika Luis de la Fuente tidak memasukkan Cubarsi yang berusia 17 tahun ke dalam skuadnya untuk Euro 2024, ia menjelaskan bahwa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan usianya yang masih sangat muda — dan kami tetap tidak punya alasan untuk meragukan pelatih Spanyol tersebut, mengingat ia tidak hanya membawa Yamal ke turnamen di Jerman, tetapi juga menurunkannya sebagai starter di semua pertandingan La Roja kecuali satu.

    De la Fuente hanya merasa bahwa, pada saat itu, ia memiliki empat bek tengah lain yang tersedia dengan “level yang lebih tinggi”. Namun, hal itu sudah tidak berlaku lagi sejak beberapa waktu lalu. Faktanya, tidak banyak pemain bertahan di Piala Dunia yang tampil pada level lebih tinggi daripada Cubarsi saat ini, titik.

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini belakang yang tak terkalahkan

    Rekor pertahanan tanpa cela Spanyol di Amerika Utara jelas merupakan hasil kerja sama tim. Penyerang tengah andalan, Mikel Oyarzabal, melakukan tekanan dari lini depan, sementara Rodri tetap berada di kelas tersendiri dalam hal melindungi barisan empat bek. Setiap anggota dari lima pemain lini belakang juga telah memainkan perannya masing-masing sehingga La Roja berhasil mencapai perempat final tanpa kebobolan satu gol pun.

    Marcu Cucurella menunjukkan mengapa Real Madrid baru saja membayar €60 juta (£51 juta/$68,5 juta) untuk memboyongnya dari Chelsea, Unai Simon membuktikan bahwa ia layak terus dipilih di atas David Raya dan Joan Garcia dengan mencatatkan lima clean sheet berturut-turut, Aymeric Laporte bermain sebaik biasanya di usia 32 tahun, dan, mungkin yang paling penting dari semuanya, Pedro Porro sama sekali tidak terlihat seperti pemain Tottenham saat membela negaranya.

    Namun, kualitas dan ketenangan penampilan Cubarsi layak mendapat perhatian khusus.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Pemain yang menjadi ikon zamannya'

    Mungkin kita tidak perlu heran jika Cubarsi terlihat begitu nyaman di panggung terbesar dalam dunia sepak bola ini.

    Ia telah menjadi pemain reguler Barcelona sejak usia 17 tahun dan, sama seperti Yamal, sebelumnya digambarkan sebagai "pemain yang akan mendefinisikan era" oleh legenda klub Xavi, sementara mantan kapten Carles Puyol memprediksi bahwa ia akan menjadi bek tengah nomor satu Blaugrana setidaknya selama 15 tahun ke depan.

    Cubarsi sendiri juga menyatakan bahwa dia sama sekali tidak merasakan tekanan di lapangan. Namun, hal itu tidak mengurangi kehebatan apa yang dia lakukan di Piala Dunia pada usia 19 tahun.


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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kemitraan yang sempurna

    Dari sudut pandang pertahanan, ia tak pernah melakukan kesalahan, dan Laporte tak diragukan lagi telah membantu dalam hal itu, mengingat keduanya telah membentuk duet bek tengah yang tangguh, seperti yang ditekankan oleh De la Fuente.

    "Pada momen-momen krusial, pemain seperti Laporte membawa pengalaman yang dibutuhkan Cuba [bersamanya], dan mereka saling melengkapi dengan luar biasa," kata pelatih Spanyol itu. "Kami telah mencapai keseimbangan yang fenomenal di lini pertahanan tengah."

    Namun, Cubarsi juga memiliki seorang playmaker tambahan, lulusan La Masia yang terlatih dalam seni membangun serangan dari belakang. Dalam hal ini, tidaklah mengherankan sama sekali bahwa, pada saat artikel ini ditulis, hanya Rodri yang telah melakukan lebih banyak umpan daripada Cubarsi di Piala Dunia.

    Dia telah menjadi bagian yang sangat tak terpisahkan dari skema permainan Spanyol, itulah sebabnya dia adalah satu dari hanya empat anggota skuad De la Fuente yang telah bermain penuh selama setiap menit kampanye mereka sejauh ini.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Masalah cedera

    Penampilan Yamal sangat terpengaruh oleh cedera otot paha belakang yang memaksa musim 2025-26-nya bersama Barcelona berakhir lebih awal, dan pada awalnya menimbulkan keraguan besar mengenai partisipasinya di Piala Dunia.

    Pemain berusia 18 tahun itu tidak tampil dalam kedua pertandingan persahabatan Spanyol dan hanya cukup fit untuk tampil selama 19 menit dalam hasil imbang mengejutkan 0-0 melawan Cape Verde.

    Yamal memang berhasil bermain di babak pertama saat Spanyol menghancurkan Arab Saudi 4-0, dan Spanyol tampak seperti tim yang sama sekali berbeda saat ia berada di lapangan. Selain mencetak gol pembuka di Atlanta, Yamal juga menambahkan dimensi baru pada permainan menyerang La Roja.

    Namun, ia mengalami kesulitan sejak saat itu. Kemampuan menggiring bolanya yang luar biasa terlihat dalam kemenangan telak atas Austria di babak 32 besar — pertandingan di mana Spanyol menjadi tim pertama yang menurunkan dua pemain remaja sebagai starter dalam pertandingan babak gugur sejak Pele di Piala Dunia 1958 — tetapi Yamal sekali lagi hampir tidak bisa menembus pertahanan lawannya, Nuno Mendes, dalam kemenangan 1-0 atas Portugal.

    Akibatnya, pemain sayap yang paling ditakuti di dunia sepak bola ini, secara mengejutkan, masih menunggu assist pertamanya di Piala Dunia menjelang pertandingan perempat final Jumat ini melawan Belgia, setelah hanya menciptakan lima peluang sepanjang turnamen sejauh ini.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menyimpan yang terbaik untuk terakhir?

    Namun, faktanya, Yamal sadar bahwa sejauh ini penampilannya masih jauh dari level biasanya — dan dia sama sekali tidak merasa terganggu.

    "Saya sangat menuntut diri sendiri," katanya kepada Mundo Deportivo. "Saya tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan. Selain itu, saya hanya perlu terus bermain. Saya absen selama hampir dua bulan, dan itu tidak sama dengan saat Anda sudah bermain tujuh pertandingan berturut-turut.

    "Terus menyentuh bola, terus bermain, terus menambah menit bermain, dan tentu saja, pertandingan [besar] itu akan datang. Pada akhirnya, orang-orang akan mengingat momen-momen ini, mulai dari babak 16 besar dan perempat final ke depan. Saat itulah saya paling termotivasi.

    "Saya menjalani seluruh proses ini dengan tenang agar bisa tiba di titik ini dalam kondisi prima. Saya merasa hebat, bersemangat untuk menunjukkan siapa kami sebagai Spanyol dan siapa saya.

    "Saya tidak pernah menjadi pemain terbaik di fase grup. Semakin dekat pertandingan-pertandingan penting, seperti semifinal atau final, semakin baik permainan saya."

    Gagasan bahwa babak-babak akhir Piala Dunia akan memunculkan performa terbaik Yamal merupakan pemikiran yang menakutkan bagi Belgia, serta setiap tim lain yang tersisa di turnamen ini.

    Kemampuan Yamal untuk tampil maksimal saat dibutuhkan membantu Spanyol menjuarai Euro 2024. Sejarah bisa saja terulang di Piala Dunia ini — terutama sekarang setelah tampaknya mereka juga memiliki pemain yang akan menjadi ikon di lini pertahanan.

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