Penampilan Yamal sangat terpengaruh oleh cedera otot paha belakang yang memaksa musim 2025-26-nya bersama Barcelona berakhir lebih awal, dan pada awalnya menimbulkan keraguan besar mengenai partisipasinya di Piala Dunia.

Pemain berusia 18 tahun itu tidak tampil dalam kedua pertandingan persahabatan Spanyol dan hanya cukup fit untuk tampil selama 19 menit dalam hasil imbang mengejutkan 0-0 melawan Cape Verde.

Yamal memang berhasil bermain di babak pertama saat Spanyol menghancurkan Arab Saudi 4-0, dan Spanyol tampak seperti tim yang sama sekali berbeda saat ia berada di lapangan. Selain mencetak gol pembuka di Atlanta, Yamal juga menambahkan dimensi baru pada permainan menyerang La Roja.

Namun, ia mengalami kesulitan sejak saat itu. Kemampuan menggiring bolanya yang luar biasa terlihat dalam kemenangan telak atas Austria di babak 32 besar — pertandingan di mana Spanyol menjadi tim pertama yang menurunkan dua pemain remaja sebagai starter dalam pertandingan babak gugur sejak Pele di Piala Dunia 1958 — tetapi Yamal sekali lagi hampir tidak bisa menembus pertahanan lawannya, Nuno Mendes, dalam kemenangan 1-0 atas Portugal.

Akibatnya, pemain sayap yang paling ditakuti di dunia sepak bola ini, secara mengejutkan, masih menunggu assist pertamanya di Piala Dunia menjelang pertandingan perempat final Jumat ini melawan Belgia, setelah hanya menciptakan lima peluang sepanjang turnamen sejauh ini.