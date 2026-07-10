Namun, faktanya, Yamal sadar bahwa sejauh ini penampilannya masih jauh dari level biasanya — dan dia sama sekali tidak merasa terganggu.
"Saya sangat menuntut diri sendiri," katanya kepada Mundo Deportivo. "Saya tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan. Selain itu, saya hanya perlu terus bermain. Saya absen selama hampir dua bulan, dan itu tidak sama dengan saat Anda sudah bermain tujuh pertandingan berturut-turut.
"Terus menyentuh bola, terus bermain, terus menambah menit bermain, dan tentu saja, pertandingan [besar] itu akan datang. Pada akhirnya, orang-orang akan mengingat momen-momen ini, mulai dari babak 16 besar dan perempat final ke depan. Saat itulah saya paling termotivasi.
"Saya menjalani seluruh proses ini dengan tenang agar bisa tiba di titik ini dalam kondisi prima. Saya merasa hebat, bersemangat untuk menunjukkan siapa kami sebagai Spanyol dan siapa saya.
"Saya tidak pernah menjadi pemain terbaik di fase grup. Semakin dekat pertandingan-pertandingan penting, seperti semifinal atau final, semakin baik permainan saya."
Gagasan bahwa babak-babak akhir Piala Dunia akan memunculkan performa terbaik Yamal merupakan pemikiran yang menakutkan bagi Belgia, serta setiap tim lain yang tersisa di turnamen ini.
Kemampuan Yamal untuk tampil maksimal saat dibutuhkan membantu Spanyol menjuarai Euro 2024. Sejarah bisa saja terulang di Piala Dunia ini — terutama sekarang setelah tampaknya mereka juga memiliki pemain yang akan menjadi ikon di lini pertahanan.