Bintang Barcelona Yamal dan penyerang Bilbao Williams saat ini mengalami cedera paha dan karena itu tidak ikut dalam rombongan ke Puebla, Meksiko, tempat Spanyol akan menjalani pertandingan persahabatan terakhir melawan Peru pada hari Senin. "Sungguh disayangkan mereka tidak bersama kami, tetapi departemen medis dan pelatih kebugaran merekomendasikan agar mereka tetap tinggal di kamp tim di AS," kata de la Fuente. Menjelang turnamen, sang pelatih menegaskan: "Ketiganya akan siap untuk pertandingan berikutnya."

Terutama Yamal, yang absen karena cedera di FC Barcelona pada akhir April, dianggap sebagai sosok kunci dalam serangan Spanyol. Pada kemenangan di Kejuaraan Eropa 2024, ia dan Williams memberikan dorongan krusial bagi permainan. Tanpa Yamal, Spanyol baru-baru ini hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Irak dalam sebuah pertandingan uji coba.

Selain Kap Verde, juara Eropa ini akan menghadapi Arab Saudi dan Uruguay di fase grup.