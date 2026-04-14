Lamine Yamal berharap 'idolanya', Neymar, masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026

Remaja itu mengacu pada sejarah aksi heroik Neymar saat Barcelona menghadapi ketertinggalan 2-0 yang menantang melawan Atletico di perempat final Liga Champions. Yamal menyebut kemenangan telak 6-1 atas Paris Saint-Germain pada 2017, di mana Neymar memainkan peran utama dalam salah satu comeback terhebat dalam sejarah sepak bola untuk membalikkan kekalahan 4-0 pada leg pertama.

"Saya sudah menonton (pertandingan 6-1 itu) beberapa kali, dan saya juga menontonnya secara langsung," aku Yamal. "Neymar adalah pemain yang sangat penting bagi saya selama masa kecil saya."

Remaja ini juga mendapatkan motivasi dari luar sepak bola. Yamal baru-baru ini mengganti foto profil Instagram-nya dengan foto legenda NBA LeBron James yang merayakan gelar juara Cleveland Cavaliers pada 2016 setelah membalikkan defisit 3-1 dalam seri tersebut.

"Dia adalah salah satu figur yang bisa menginspirasi saya untuk pertandingan ini," tambahnya. "Saya akan memikirkan bagaimana dia melakukannya dan semoga hasilnya sama bagi saya."