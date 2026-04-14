Lamine Yamal berharap 'idolanya', Neymar, masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026
Yamal mendukung kembalinya Neymar ke Piala Dunia
Yamal telah menyatakan dukungannya kepada Neymar dan berharap penyerang asal Brasil itu bisa tampil di Piala Dunia 2026. Neymar, yang saat ini bermain untuk Santos, tidak masuk dalam skuad Selecao terbaru yang dipanggil Carlo Ancelotti. Meskipun tidak dipanggil, Yamal yakin pemain berusia 34 tahun itu masih memiliki kualitas dan daya tarik bintang untuk tampil di panggung dunia. Winger remaja ini memandang Neymar sebagai salah satu pemain yang menginspirasi kecintaannya pada sepak bola sejak kecil.
Pemain sayap remaja itu memuji idola masa kecilnya
Saat berbicara tentang ikon Brasil tersebut, Yamal menegaskan betapa besar pengaruh Neymar terhadap dirinya pada masa-masa awal ia menonton sepak bola. Pemain timnas Spanyol itu juga mengungkapkan betapa ia sangat mengagumi karier mantan pemain sayap Barcelona tersebut dan berharap dapat melihatnya kembali tampil di panggung terbesar.
"Dia adalah idola saya dan saya akan selalu berterima kasih kepadanya atas segala yang telah dia berikan kepada sepak bola," katanya dalam konferensi pers. "Dia menginspirasi semua orang. Dia adalah tipe pemain yang membuat Anda rela membeli tiket untuk menontonnya bermain, tipe pemain yang membuat Anda menonton ulang pertandingan tiga hari kemudian hanya untuk melihat gerakannya. Semoga dia bisa tampil di Piala Dunia."
Menyalurkan semangat La Remontada
Remaja itu mengacu pada sejarah aksi heroik Neymar saat Barcelona menghadapi ketertinggalan 2-0 yang menantang melawan Atletico di perempat final Liga Champions. Yamal menyebut kemenangan telak 6-1 atas Paris Saint-Germain pada 2017, di mana Neymar memainkan peran utama dalam salah satu comeback terhebat dalam sejarah sepak bola untuk membalikkan kekalahan 4-0 pada leg pertama.
"Saya sudah menonton (pertandingan 6-1 itu) beberapa kali, dan saya juga menontonnya secara langsung," aku Yamal. "Neymar adalah pemain yang sangat penting bagi saya selama masa kecil saya."
Remaja ini juga mendapatkan motivasi dari luar sepak bola. Yamal baru-baru ini mengganti foto profil Instagram-nya dengan foto legenda NBA LeBron James yang merayakan gelar juara Cleveland Cavaliers pada 2016 setelah membalikkan defisit 3-1 dalam seri tersebut.
"Dia adalah salah satu figur yang bisa menginspirasi saya untuk pertandingan ini," tambahnya. "Saya akan memikirkan bagaimana dia melakukannya dan semoga hasilnya sama bagi saya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Barcelona akan berusaha membalikkan ketertinggalan dua gol saat menghadapi Atlético dalam leg kedua yang menentukan di perempat final Liga Champions di Stadion Metropolitano. Setelah itu, Blaugrana akan mengalihkan fokus ke La Liga, di mana mereka akan menghadapi Celta Vigo pekan depan. Tim asuhan Hansi Flick saat ini memuncaki klasemen liga, unggul sembilan poin dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.