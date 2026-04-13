Lamine Yamal berharap bisa menampilkan performa layaknya LeBron James dan meminta 'bantuan' kepada Diego Simeone saat bintang Barcelona itu menargetkan kemenangan dalam laga comeback melawan Atlético Madrid

Meskipun taruhannya tinggi, Yamal tetap yakin akan kemampuannya untuk menembus pertahanan Atletico Madrid yang terkenal kokoh. Ia bahkan sampai bercanda meminta Diego Simeone memberikan keunggulan taktis agar bisa memengaruhi jalannya pertandingan sejak awal. "Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik, dengan semangat yang tinggi. Saya sangat termotivasi untuk itu. Saya berharap bisa membuat perbedaan… semoga Cholo membantu saya dan menempatkan saya dalam situasi satu lawan satu melawan pemain tertentu," kata pemain muda itu.

Keinginannya untuk menghadapi situasi satu lawan satu disambut oleh pelatih Hansi Flick, yang ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk menggunakan pemain remaja itu dalam peran yang berbeda guna mengejutkan Rojiblancos.

"Lamine tampil sangat baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir, saya sangat senang dengannya, dan yang saya katakan padanya adalah dia harus terus melakukan hal-hal ini," katanya. "Dia salah satu yang terbaik dalam situasi satu lawan satu, dan kita harus membantunya serta memberinya kesempatan. Kita harus bermain sebagai tim; itulah kuncinya besok. Saya tidak lagi khawatir tentang penampilan individu. Kami memiliki banyak pemain berkualitas tinggi, tetapi mereka juga demikian. Saya telah mengatakan bahwa pertandingan sering kali ditentukan oleh momen-momen tertentu, dan saya berharap momen itu berpihak pada kami besok."