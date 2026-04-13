Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Lamine Yamal berharap bisa menampilkan performa layaknya LeBron James dan meminta 'bantuan' kepada Diego Simeone saat bintang Barcelona itu menargetkan kemenangan dalam laga comeback melawan Atlético Madrid
Inspirasi dari seorang legenda NBA
Yamal telah melontarkan pernyataan berani menjelang lawatan Barcelona ke Metropolitano dengan memperbarui profil media sosialnya sebagai penghormatan kepada legenda bola basket. Pemain berusia 18 tahun itu mengganti foto profilnya dengan gambar LeBron James yang sedang memegang Trofi Larry O'Brien, yang secara khusus merujuk pada comeback bersejarah Cleveland Cavaliers di Final NBA 2016.
Barcelona berada dalam posisi yang genting setelah kemenangan telak Atletico pada leg pertama, yang membuat Pau Cubarsi diusir dari lapangan dan Julian Alvarez mencetak gol tendangan bebas yang menakjubkan. Dalam konferensi pers prapertandingan, sang pemain sayap menjelaskan gestur digital tersebut, serta signifikansinya saat ia berupaya memainkan peran kunci dalam upaya comeback besar-besaran bagi tim Catalan.
“Dia adalah salah satu panutan yang bisa menginspirasi saya untuk pertandingan besok. Saya berharap bisa bermain sebaik dia. Kami memiliki banyak pemain senior, pemain muda… Saya bukan satu-satunya,” kata Yamal kepada wartawan, berharap bahwa sama seperti James yang berhasil membalikkan defisit 3-1 dalam seri tersebut, Barca juga bisa bangkit dari ketertinggalan agregat mereka.
- AFP
Permintaan khusus untuk Simeone
Meskipun taruhannya tinggi, Yamal tetap yakin akan kemampuannya untuk menembus pertahanan Atletico Madrid yang terkenal kokoh. Ia bahkan sampai bercanda meminta Diego Simeone memberikan keunggulan taktis agar bisa memengaruhi jalannya pertandingan sejak awal. "Saya merasa dalam kondisi yang sangat baik, dengan semangat yang tinggi. Saya sangat termotivasi untuk itu. Saya berharap bisa membuat perbedaan… semoga Cholo membantu saya dan menempatkan saya dalam situasi satu lawan satu melawan pemain tertentu," kata pemain muda itu.
Keinginannya untuk menghadapi situasi satu lawan satu disambut oleh pelatih Hansi Flick, yang ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk menggunakan pemain remaja itu dalam peran yang berbeda guna mengejutkan Rojiblancos.
"Lamine tampil sangat baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir, saya sangat senang dengannya, dan yang saya katakan padanya adalah dia harus terus melakukan hal-hal ini," katanya. "Dia salah satu yang terbaik dalam situasi satu lawan satu, dan kita harus membantunya serta memberinya kesempatan. Kita harus bermain sebagai tim; itulah kuncinya besok. Saya tidak lagi khawatir tentang penampilan individu. Kami memiliki banyak pemain berkualitas tinggi, tetapi mereka juga demikian. Saya telah mengatakan bahwa pertandingan sering kali ditentukan oleh momen-momen tertentu, dan saya berharap momen itu berpihak pada kami besok."
Keyakinan akan kebangkitan kembali yang lain yang tak kalah terkenal
Meskipun sebagian orang menganggap selisih dua gol itu tak teratasi, Yamal terus menunjukkan sikapnya yang tak gentar. Tak lama setelah leg pertama, Yamal mengunggah pesan di Instagram untuk memberikan peringatan tegas kepada los Colchoneros, dengan menyatakan: "Ini belum berakhir, culers. Kami akan berjuang habis-habisan di leg kedua. Bersama-sama, selamanya."
Dia memperkuat pesan ini pada hari Senin, dengan menegaskan bahwa bukanlah "keajaiban" jika mereka berhasil membalikkan keadaan.
“Kita harus bermain seperti yang kita tahu. Intensitas tanpa kehilangan permainan kita,” tambahnya. “Kami berjanji bahwa jika kami tersingkir, kami akan berjuang hingga akhir, kami akan memberikan segalanya untuk perisai ini. Ini akan menjadi pertandingan 90 menit atau lebih karena ini belum berakhir. Comeback itu mungkin, itulah mengapa kami ada di sini.”
- Getty Images Sport
Tanggung jawab dan masa depan
Di usianya yang baru 18 tahun, Yamal sudah memikul beban klub di pundaknya, namun lulusan La Masia ini memandang perannya sebagai suatu kehormatan, bukan beban. Ia menyebut masa pertumbuhannya di klub sebagai sumber semangat kompetitifnya dan kecintaannya pada seragam Blaugrana. “Sejak kecil, saya sudah terbiasa memikul tanggung jawab yang lebih besar. Itu bukan masalah, melainkan suatu kelebihan. Saya menikmati setiap momen bersama rekan-rekan setim dan saya berterima kasih kepada mereka atas segalanya,” katanya.
Menatap ke depan, pemain internasional Spanyol ini memiliki ambisi besar untuk kariernya di Spotify Camp Nou. Ketika ditanya tentang dirinya di masa depan, Yamal tetap fokus pada trofi-trofi tertinggi dalam sepak bola dunia. “Saya tidak tahu, tapi saya berharap bisa meraih lebih banyak gelar daripada yang saya miliki sekarang. Saya berharap bisa meraih Piala Dunia dan Liga Champions. Menambah gelar akan membuat saya bahagia.” Melewati ujian melawan Atletico pada hari Selasa akan menjadi langkah besar berikutnya untuk mewujudkan mimpi tersebut.