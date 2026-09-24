Lamine Yamal atau Harry Kane? Bintang Barcelona Anthony Gordon angkat bicara soal persaingan Ballon d'Or saat Inggris bersiap menghadapi Spanyol

Ketika diminta memilih antara rekan setimnya di klub dan kapten tim nasionalnya yang produktif, Gordon memberikan pujian setinggi langit kepada keduanya. Winger Barcelona itu mengakui bahwa laju perkembangan Yamal yang begitu cepat membuatnya takjub.

"Bagi saya, harus salah satu dari mereka berdua jika melihat apa yang sudah mereka capai," kata Gordon. "Apa yang sudah dicapai Lamine di usia semuda itu. Tipe pemain seperti dia benar-benar luar biasa. Dia sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Untuk pemain 19 tahun bisa melakukan apa yang dia lakukan itu gila."

Saat ditekan apakah sensasi Spanyol itu saat ini merupakan winger terbaik di sepakbola dunia, Gordon menambahkan: "Saya rasa begitu. Saya pikir ketika Anda berbicara tentang pemain murni, kemampuan, bagi saya dia nomor satu, pasti."

Namun, Gordon menegaskan bahwa pencapaian gol Kane yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak bisa diabaikan dalam proses pemungutan suara. “Tetapi jika kita berbicara soal musim lalu, H [Kane] punya argumen sebesar siapa pun karena musimnya bersejarah," jelasnya. "Jumlah gol yang dia cetak, hal-hal yang dia lakukan untuk kami di Piala Dunia, keduanya punya argumen yang kuat. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua.”



