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Lamine Yamal atau Harry Kane? Bintang Barcelona Anthony Gordon angkat bicara soal persaingan Ballon d'Or saat Inggris bersiap menghadapi Spanyol
Dua kandidat yang menonjol
Gordon berada dalam posisi yang unik untuk menilai kandidat teratas tahun ini setelah menuntaskan kepindahan musim panas senilai £70 juta ke Catalonia. Pemain berusia 25 tahun itu menikmati awal yang gemilang di La Liga, dengan mencatatkan lima assist dalam tujuh penampilan pertamanya bersama sensasi remaja Yamal.
Ia kini akan kembali bertemu kapten tim nasionalnya saat Inggris bersiap menghadapi juara dunia Spanyol di Nations League. Inggris kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak tersingkir secara menyakitkan di semifinal Piala Dunia pada musim panas.
Meski penyerang Real Madrid Kylian Mbappe tetap kuat dalam perbincangan untukpenghargaan individu tertinggi, Gordon merasa rekan-rekannya di level klub dan internasional telah memisahkan diri dari para pesaing lain. Kane mencetak total luar biasa 73 gol di semua kompetisi pada 2025-26, sementara Yamal meraih gelar La Liga dan Piala Dunia.
- Getty Images
'Dia berada di level yang benar-benar berbeda'
Ketika diminta memilih antara rekan setimnya di klub dan kapten tim nasionalnya yang produktif, Gordon memberikan pujian setinggi langit kepada keduanya. Winger Barcelona itu mengakui bahwa laju perkembangan Yamal yang begitu cepat membuatnya takjub.
"Bagi saya, harus salah satu dari mereka berdua jika melihat apa yang sudah mereka capai," kata Gordon. "Apa yang sudah dicapai Lamine di usia semuda itu. Tipe pemain seperti dia benar-benar luar biasa. Dia sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Untuk pemain 19 tahun bisa melakukan apa yang dia lakukan itu gila."
Saat ditekan apakah sensasi Spanyol itu saat ini merupakan winger terbaik di sepakbola dunia, Gordon menambahkan: "Saya rasa begitu. Saya pikir ketika Anda berbicara tentang pemain murni, kemampuan, bagi saya dia nomor satu, pasti."
Namun, Gordon menegaskan bahwa pencapaian gol Kane yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak bisa diabaikan dalam proses pemungutan suara. “Tetapi jika kita berbicara soal musim lalu, H [Kane] punya argumen sebesar siapa pun karena musimnya bersejarah," jelasnya. "Jumlah gol yang dia cetak, hal-hal yang dia lakukan untuk kami di Piala Dunia, keduanya punya argumen yang kuat. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua.”
Tuchel berupaya membangun kembali
Laga mendatang menjadi momen reset yang krusial bagi Inggris setelah akhir yang mengecewakan untuk kampanye Piala Dunia mereka. Tim asuhan Thomas Tuchel nyaris gagal melaju ke duel final melawan Spanyol, setelah menelan kekalahan dramatis 2-1 dari Argentina pada akhir laga.
Gordon sempat membawa Inggris unggul pada babak kedua dalam bentrokan semifinal tersebut. Namun, Tuchel menerapkan pendekatan defensif yang menuai banyak kritik, mengundang tekanan yang memungkinkan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez menyempurnakan kebangkitan dramatis.
Terlepas dari reaksi keras terkait keputusan taktisnya, Football Association tetap mendukung Tuchel untuk memimpin tim ke depan. Manajer asal Jerman itu kini ditugaskan membangun skuad yang mampu bersaing untuk Euro 2028 di kandang sendiri.
- Getty Images Sport
Juara dunia menanti
Inggris akan memulai kampanye UEFA Nations League mereka pada Sabtu saat menjamu tim Spanyol yang tangguh. Laga ini memberi skuad Tuchel kesempatan penting untuk menguji diri melawan juara dunia bertahan dan menghapus kekecewaan mereka pada musim panas.
Gordon akan berupaya menerjemahkan performa impresifnya di level klub ke panggung internasional saat ia bersiap menghadapi sejumlah rekan setimnya di Barcelona. Penampilan kuat melawan Spanyol akan memberi suntikan kepercayaan diri yang signifikan saat Inggris memulai siklus turnamen baru mereka.
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