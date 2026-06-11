Lamine Yamal & Nico Williams kembali berlatih penuh bersama timnas Spanyol, sebuah kabar menggembirakan menjelang laga pembuka Piala Dunia melawan Cape Verde

Yamal dan Williams kembali berlatih penuh bersama timnas Spanyol di markas tim di Chattanooga, Tennessee, pada hari Kamis. Kabar ini menjadi kelegaan besar bagi pelatih kepala Luis de la Fuente, yang selama ini cemas menanti kondisi kebugaran dua pemain sayap paling dinamisnya hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai.

Yamal, Williams, dan Victor Munoz semuanya absen dalam pertandingan persahabatan pemanasan terakhir melawan Peru pada hari Senin karena cedera. Sementara anggota skuad lainnya bertolak ke tempat pertandingan, ketiganya tetap tinggal di markas latihan tim untuk menjalani program rehabilitasi intensif guna memastikan mereka dapat berangkat ke turnamen dengan persiapan yang matang.