Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lamine Yamal & Nico Williams kembali berlatih penuh bersama timnas Spanyol, sebuah kabar menggembirakan menjelang laga pembuka Piala Dunia melawan Cape Verde
Winger-winger andalan Spanyol kembali beraksi
Yamal dan Williams kembali berlatih penuh bersama timnas Spanyol di markas tim di Chattanooga, Tennessee, pada hari Kamis. Kabar ini menjadi kelegaan besar bagi pelatih kepala Luis de la Fuente, yang selama ini cemas menanti kondisi kebugaran dua pemain sayap paling dinamisnya hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai.
Yamal, Williams, dan Victor Munoz semuanya absen dalam pertandingan persahabatan pemanasan terakhir melawan Peru pada hari Senin karena cedera. Sementara anggota skuad lainnya bertolak ke tempat pertandingan, ketiganya tetap tinggal di markas latihan tim untuk menjalani program rehabilitasi intensif guna memastikan mereka dapat berangkat ke turnamen dengan persiapan yang matang.
- Getty Images Sport
Yamal berhasil mengatasi masalah otot paha belakangnya
Ada kekhawatiran khusus seputar bintang Barcelona, Yamal, yang belum tampil dalam pertandingan resmi sejak 22 April akibat cedera otot paha belakang kiri. Pemain berusia 18 tahun ini dianggap sebagai bagian penting dari filosofi serangan Spanyol, dan absennya yang cukup lama sempat memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan melewatkan seluruh babak penyisihan grup.
Namun, prospeknya kini jauh lebih positif. Pelatih Spanyol mengatakan pekan lalu bahwa ia mengharapkan Yamal "siap bermain" dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Spanyol, meskipun ia mengakui bahwa keterlibatan pemain sayap Barcelona itu mungkin terbatas pada "hanya beberapa menit". Bahkan penampilan singkat pun akan disambut baik oleh para pendukung Spanyol saat mereka berusaha membangun momentum sejak awal.
Semangat tim semakin meningkat
Kembalinya duo bintang ini disambut dengan antusiasme tinggi di dalam tim saat juara Eropa tersebut menyelesaikan persiapan mereka. Rekan-rekan setim merayakan kesembuhan Yamal dan Williams dengan mengajak mereka berlari melewati barisan rekan-rekan setim di awal sesi latihan Kamis. Suasana yang ceria itu berlanjut saat kiper Unai Simon ikut bergabung dengan keduanya untuk merayakan ulang tahunnya.
Dengan kembalinya Yamal dan Williams, Spanyol kini dapat fokus pada nuansa taktis yang diperlukan untuk kampanye Grup H mereka. Perpaduan antara pemain muda dan berpengalaman dalam skuad telah menjadikan mereka salah satu favorit pra-turnamen, dan ketersediaan seluruh talenta penyerang mereka secara signifikan memperkuat klaim tersebut.
- Getty Images Sport
Perjalanan menuju babak gugur Piala Dunia
Spanyol akan menghadapi Cape Verde di Atlanta pada 15 Juni saat mereka memulai perjuangan untuk meraih gelar Piala Dunia kedua. Ini adalah pertandingan yang diperkirakan akan dimenangkan Spanyol, dan kemungkinan kehadiran Williams dan Yamal menambah unsur ketidakpastian yang akan sulit diatasi oleh pertahanan Cape Verde.
Perjalanan melewati babak penyisihan grup tidak akan berjalan mulus. Setelah melawan Cape Verde, Spanyol akan menghadapi Arab Saudi pada 21 Juni di Atlanta dan Uruguay pada 26 Juni di Guadalajara, Meksiko. De la Fuente berharap Yamal dan Williams dapat memanfaatkan pertandingan pembuka untuk menemukan ritme permainan mereka.