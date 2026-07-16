Lamine Yamal absen dalam sesi latihan timnas Spanyol dengan perban di paha kirinya menjelang laga final Piala Dunia melawan Argentina asuhan Lionel Messi

Tim nasional Spanyol telah kembali ke lapangan latihan untuk pertama kalinya sejak memastikan tempat mereka di final Piala Dunia 2026. Namun, suasana di kamp latihan diwarnai dengan kewaspadaan karena baik Yamal maupun Pedro Porro terpaksa berlatih terpisah dari kelompok utama. Yamal terlihat mengenakan perban yang cukup mencolok di paha kirinya, sehingga memicu kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk bertanding dalam laga terbesar dalam karier mudanya.

Yamal menyelesaikan pertandingan semifinal yang dimenangkan atas Prancis sambil merasakan efek sisa dari sebuah benturan keras. Benturan tersebut terjadi pada momen krusial dalam pertandingan ketika Lucas Digne menjatuhkannya di dalam kotak penalti, yang berujung pada tendangan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Mikel Oyarzabal untuk membuka skor. Meskipun adrenalin selama pertandingan membantunya bertahan hingga peluit akhir, rasa sakitnya semakin parah begitu suasana di hotel tim di Dallas mulai tenang.