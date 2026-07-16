AFP
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Lamine Yamal absen dalam sesi latihan timnas Spanyol dengan perban di paha kirinya menjelang laga final Piala Dunia melawan Argentina asuhan Lionel Messi
Kekhawatiran soal cedera yang dialami bintang muda Barcelona
Tim nasional Spanyol telah kembali ke lapangan latihan untuk pertama kalinya sejak memastikan tempat mereka di final Piala Dunia 2026. Namun, suasana di kamp latihan diwarnai dengan kewaspadaan karena baik Yamal maupun Pedro Porro terpaksa berlatih terpisah dari kelompok utama. Yamal terlihat mengenakan perban yang cukup mencolok di paha kirinya, sehingga memicu kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk bertanding dalam laga terbesar dalam karier mudanya.
Yamal menyelesaikan pertandingan semifinal yang dimenangkan atas Prancis sambil merasakan efek sisa dari sebuah benturan keras. Benturan tersebut terjadi pada momen krusial dalam pertandingan ketika Lucas Digne menjatuhkannya di dalam kotak penalti, yang berujung pada tendangan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Mikel Oyarzabal untuk membuka skor. Meskipun adrenalin selama pertandingan membantunya bertahan hingga peluit akhir, rasa sakitnya semakin parah begitu suasana di hotel tim di Dallas mulai tenang.
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Terapis fisik yang bekerja lembur di Dallas
Staf medis Spanyol sedang berupaya merawat pemain berusia 19 tahun tersebut, yang kembali mengalami cedera tak lama setelah pulih dari robekan otot paha belakang pada bulan April. Meskipun ia menjalani perawatan perban dan latihan individu, suasana di kamp tetap tenang karena para pelatih dengan cermat mengatur beban latihannya menjelang akhir pekan.
Diario AS melaporkan bahwa keputusan untuk menjauhkannya dari kelompok utama sebagian besar merupakan langkah pencegahan. Setelah tampil di setiap pertandingan Spanyol selama turnamen ini — termasuk mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Arab Saudi di babak penyisihan grup — Yamal memegang peranan sentral dalam ambisi negaranya. Dengan mata dunia kini tertuju pada bintang Barca ini saat ia bersiap menghadapi idola-nya, Messi, dalam final impian, Luis de la Fuente sangat ingin agar penyerang paling eksplosifnya ini berada dalam kondisi 100 persen, dan para fisioterapis tetap optimis bahwa “pukulan keras” tersebut tidak akan mengakibatkan absen dalam jangka panjang.
Porro sedang berjuang melawan kelelahan otot
Yamal bukanlah satu-satunya masalah kebugaran yang dihadapi De la Fuente. Porro, yang dinobatkan sebagai MVP semifinal setelah mencetak gol kedua melawan Prancis, juga menjalani jadwal latihan yang disesuaikan. Bek sayap Tottenham ini telah menjadi andalan Spanyol sepanjang babak gugur, namun beban menit bermain yang sangat tinggi mulai berdampak pada otot paha belakangnya.
Masalah yang dialami bek ini digambarkan sebagai kelelahan otot biasa. Upaya fisik yang luar biasa dari Porro di Dallas membuatnya digantikan oleh Marcos Llorente pada menit-menit akhir pertandingan. Setelah hanya tampil melawan Arab Saudi selama babak penyisihan grup, Porro sejak itu bermain di setiap pertandingan sistem gugur — mencetak gol dalam kemenangan atas Austria sebelum tampil melawan Portugal, Belgia, dan akhirnya Prancis.
- Getty Images Sport
De la Fuente tetap optimis
Meskipun jadwal latihan mereka terpisah, pelatih kepala Luis de la Fuente yakin bahwa ia akan memiliki skuad lengkap untuk dipilih saat mereka turun ke lapangan pada hari Minggu. Berbicara setelah pertandingan semifinal, sang pelatih menanggapi kondisi dua pemain andalannya, dengan menyatakan bahwa dalam kedua kasus tersebut ia berharap tidak akan ada masalah.
Spanyol bertekad meraih gelar Piala Dunia kedua mereka, menambah kemenangan bersejarah mereka pada 2010 di Afrika Selatan, sementara Yamal berharap bisa mengamankan trofi internasional besar keduanya setelah kemenangan La Roja di Euro 2024. Sementara itu, Argentina memburu gelar dunia keempat mereka, berupaya menambah warisan kemenangan gemilang mereka pada tahun 1978, 1986, dan 2022.
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