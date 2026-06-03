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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Lamine Yama bertekad untuk menggebrak Piala Dunia - namun masalah cedera mengancam akan menggagalkan penampilan pemain muda berbakat Spanyol yang menjadi ikon generasinya ini di turnamen tersebut

Analysis
Spain
L. Yamal
World Cup
FEATURES
Spain vs Cape Verde

Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi tonggak penting lainnya dalam perjalanan Lamine Yamal untuk menjadi bintang besar yang mewakili generasinya, namun ada ancaman nyata bahwa cedera bisa membuat turnamen tersebut kehilangan salah satu nama terbesarnya. Bocah ajaib asal Spanyol ini membuat semua orang terkesan di Euro 2024, dan dua tahun kemudian, pemain berusia 18 tahun ini tampaknya siap untuk kembali menjadi sorotan. Namun, sepertinya ia harus bersabar.

Yamal mengalami cedera otot paha belakang yang tidak terduga menjelang akhir musim La Liga yang kembali dimenangkan oleh Barcelona, di mana sang bintang muda itu tampil gemilang. Cedera yang awalnya tampak ringan itu ternyata jauh lebih serius, sehingga mengancam partisipasinya di Piala Dunia.

Tentu saja, ada rasa lega yang meluas ketika sang winger masuk dalam skuad 26 pemain Spanyol asuhan Luis de la Fuente untuk turnamen mendatang, namun sejauh mana pengaruh yang dapat ia berikan masih diselimuti ketidakpastian.

La Roja pasti sangat ingin bisa mengandalkan bintang serang andalan mereka saat kompetisi semakin memanas, tetapi apakah Piala Dunia ini datang terlalu cepat bagi kita untuk menyaksikan salah satu calon bintang utama turnamen ini dalam performa terbaiknya yang tak terbendung?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Ditinggalkan

    Itu adalah momen yang tampak biasa saja, namun justru menimbulkan keraguan mengenai kesiapan Yamal untuk Piala Dunia; beberapa detik setelah mencetak gol yang ternyata menjadi penentu kemenangan dari titik penalti melawan Celta Vigo pada 22 April, sang pemain sayap memberi isyarat ke bangku cadangan dan terjatuh, sementara kegembiraan rekan-rekan setimnya pun seketika berubah menjadi kekhawatiran.

    Sejak saat itu ia tidak bermain lagi, dengan laporan saat itu mengklaim bahwa Barca khawatir ia mengalami robekan otot paha belakang kiri. Hal itu akan membutuhkan waktu pemulihan hingga delapan minggu, tanpa jaminan bahwa ia akan siap bertanding setelahnya. Namun, Blaugrana bersikeras bahwa ia akan siap untuk Piala Dunia, yang mencerminkan betapa pentingnya Yamal bagi timnas Spanyol.

    Klub tersebut mengatakan saat itu: "Tes telah memastikan bahwa pemain tim utama Lamine Yamal mengalami cedera otot paha belakang di kaki kirinya. Pemain tersebut akan menjalani rencana perawatan konservatif. Dia akan absen di sisa musim liga, tetapi diharapkan bisa bermain di Piala Dunia." Hal itu juga disuarakan oleh manajer klubnya, Hansi Flick.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Musim yang diwarnai cedera

    Ini merupakan kemunduran terbaru dalam musim yang diwarnai cedera bagi remaja tersebut, meski usianya masih sangat muda.

    Yamal juga absen selama lima pertandingan tepat di awal musim akibat pubalgia - masalah selangkangan kronis yang juga menghambat pemain andalan Chelsea, Cole Palmer, selama sebagian besar musim 2025-26. Sering disebut sebagai hernia olahraga, cedera ini biasanya menyerang atlet yang melakukan gerakan memutar dan berbelok secara eksplosif, seperti pemain sayap yang lincah. Pemain muda yang baru saja beralih ke sepak bola tim utama juga bisa lebih rentan.

    Yamal sebenarnya menjadi pusat perselisihan antara klub dan negara pada bulan September lalu setelah ia memperparah masalahnya saat bertugas bersama tim nasional Spanyol, yang dituduh gagal 'merawat' sang pemain sayap. Ia kemudian tidak diikutsertakan dalam pemusatan latihan bulan November. Barca tentu tidak ingin hal ini terulang, bahkan di Piala Dunia.


  • Kabar terbaru yang menggembirakan

    Ada kabar terbaru yang cukup signifikan mengenai cedera terbaru Yamal pada akhir Mei, saat ia membagikan sebuah video yang memperlihatkan dirinya kembali berlatih di lapangan rumput dan sudah mulai beraksi dengan bola di markas latihan Barcelona. Seolah-olah untuk menjawab segala keraguan mengenai seberapa tajam performanya, rekaman tersebut memperlihatkan sang penyerang dengan lincah mengangkat bola menggunakan tumitnya melewati boneka latihan sebelum kemudian mengopernya.

    Postingan tersebut muncul dua hari setelah Yamal, seperti yang sudah diduga, masuk dalam skuad Piala Dunia Spanyol meskipun ada keraguan mengenai kebugarannya, dan dengan waktu kurang lebih tiga minggu tersisa hingga La Roja memulai kampanye mereka melawan Cape Verde pada 15 Juni.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Pesan yang bertentangan

    Sejarah Piala Dunia diwarnai oleh sejumlah kasus di mana manajer mengambil risiko dengan memainkan pemain bintang yang belum pulih sepenuhnya, dan Yamal tampaknya akan menjadi salah satu risiko paling mencolok dalam ingatan baru-baru ini. Dilaporkan bahwa ia mungkin masih absen hingga pertandingan ketiga dan terakhir fase grup di Amerika Utara, yang akan berlangsung melawan Uruguay pada 27 Juni.

    Menurut Mundo Deportivo, telah terjadi dialog terus-menerus antara Barcelona dan dokter federasi Spanyol, yang telah mencapai kesepakatan bahwa remaja tersebut tidak boleh diturunkan dalam dua pertandingan pembuka negaranya di turnamen ini. Namun, pelatih Spanyol De la Fuente sebelumnya menyarankan bahwa ia mengharapkan Yamal dan pemain lain sudah siap sejak awal.

    "Saya pikir kami akan memiliki Lamine, Nico [Williams], dan Mikel [Merino] yang siap untuk pertandingan pertama Piala Dunia, dan jika tidak, kami akan memilikinya untuk pertandingan kedua atau ketiga. Hal ini tidak menimbulkan masalah besar," katanya dalam konferensi pers. "Cedera-cedera ini membuat kami berada di bawah tekanan. Cedera apa pun yang terjadi sekarang, bahkan yang ringan sekalipun, sulit untuk pulih."

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Tidak diperlukan?

    Seberapa besar dampak dari absennya Yamal dalam waktu yang cukup lama masih harus dilihat. Spanyol seharusnya tetap optimis bisa keluar sebagai juara Grup H tanpa pemain muda berbakat mereka, dan bahkan dengan margin yang cukup nyaman.

    Juara Eropa ini mendapat undian yang menguntungkan di fase grup, menghadapi Cape Verde dan Arab Saudi sebelum menghadapi ujian yang relatif lebih berat melawan Uruguay asuhan Marcelo Bielsa, di mana pada saat itu Yamal seharusnya sudah cukup fit untuk bermain.

    Skuad La Roja seharusnya memiliki cukup pemain cadangan untuk bertahan tanpa Yamal pada awalnya; penyerang serba bisa Crystal Palace, Yeremy Pino, bisa diminta untuk menggantikan posisi di sayap kanan, sementara Victor Munoz dari Osasuna juga bisa bermain di sisi tersebut.

    Namun, situasi menjadi rumit karena pemain sayap kiri Nico Williams baru saja pulih dari cedera hamstring, meskipun Spanyol seharusnya masih memiliki cukup amunisi di lini serang untuk bertahan tanpa pemain sayap utama mereka. De la Fuente telah memilih banyak pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk Alex Baena dari Atletico Madrid dan Mikel Oyarzabal dari Real Sociedad.

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    Tokoh penentu

    Namun, Spanyol tentu ingin Yamal kembali beraksi di babak gugur. Mereka kemungkinan besar akan menghadapi runner-up Grup J di babak 32 besar, yang berarti ujian berat melawan Austria atau Aljazair, kecuali jika Argentina tersandung sehingga tercipta reuni yang layaknya dongeng dengan Lionel Messi.

    Kroasia atau Kolombia kemungkinan akan menanti di babak 16 besar, sebelum bertanding di perempat final melawan Belgia yang selalu menjadi kuda hitam. Kemungkinan besar, tim asuhan De la Fuente akan menghadapi Prancis di semifinal yang sangat sengit sebelum berpotensi berhadapan dengan Inggris di final.

    Mereka mungkin memiliki kedalaman skuad untuk bertahan tanpa dia pada awalnya, tetapi pemain penentu seperti Yamal akan menjadi kunci mutlak bagi peluang kesuksesan mereka saat kompetisi mulai memanas di luar fase grup. Dia sudah membuktikannya di Euro 2024; setelah awal turnamen yang relatif tenang, pemain muda ini memberikan assist di babak 16 besar, perempat final, dan final, serta mencetak gol spektakuler melawan Prancis di semifinal.

    De la Fuente bahkan menyiratkan bahwa Yamal bisa dimanfaatkan sebagai pemain pengganti berdampak tinggi jika dia belum sepenuhnya fit. "Dalam sebuah pertandingan, kami mempertimbangkan semua skenario. Jika Anda menang, jika Anda kalah, jika lawan hanya tersisa 10 pemain... Ada pemain yang bisa memberikan 20 menit dan itu juga memiliki nilai yang besar," katanya kepada Sport pada April.

    "Ada pemain yang mungkin tidak bisa bermain selama 50 atau 60 menit, tetapi mereka bisa memberikan 20 menit yang sangat bagus. Dan itu bisa menjadi pembeda. Ada pemain yang bisa tampil tepat pada waktunya dan menjadi penentu di babak gugur. Prioritas kami adalah tampil dengan tim terbaik di saat-saat menentukan."

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    Mengapa kita menonton

    Dunia sepak bola pun pasti sangat berharap agar Yamal segera pulih sepenuhnya. Pemain-pemain seperti bintang Barcelona ini adalah alasan jutaan orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia, dan akan sangat disayangkan jika turnamen ini harus kehilangan salah satu calon bintang utamanya dalam waktu yang terlalu lama, atau jika ia belum pulih sepenuhnya saat akhirnya kembali.

    Dengan kemampuan menggiring bola yang memukau, trik-trik cerdik, dan kecenderungannya untuk menciptakan momen-momen penting yang mengubah jalannya pertandingan, Yamal mampu menciptakan momen-momen ikonik yang tak terhitung jumlahnya sendirian.

    "Dia sangat bersemangat. Dia sangat antusias. Dia masih sangat muda tapi sangat matang," kata De la Fuente kepada RTVE baru-baru ini. "Dan dia tahu ini adalah saatnya. Dan dalam hidup, kamu harus memanfaatkan peluangmu.

    "Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaanmu di Piala Dunia berikutnya. Dan ini adalah momen Lamine Yamal. Dia sangat bagus, dan dia akan semakin baik seiring rekan-rekannya membantunya tampil di level terbaiknya."

    Yamal baru akan berusia 19 tahun enam hari sebelum final, tetapi ini adalah kesempatan bagi remaja ini untuk membuktikan dirinya sebagai pemain paling berbakat di dunia dengan sorotan mata dunia tertuju padanya. Dia akan bertekad agar cedera tidak membuatnya kehilangan kesempatan emas ini.

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