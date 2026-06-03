Namun, Spanyol tentu ingin Yamal kembali beraksi di babak gugur. Mereka kemungkinan besar akan menghadapi runner-up Grup J di babak 32 besar, yang berarti ujian berat melawan Austria atau Aljazair, kecuali jika Argentina tersandung sehingga tercipta reuni yang layaknya dongeng dengan Lionel Messi.

Kroasia atau Kolombia kemungkinan akan menanti di babak 16 besar, sebelum bertanding di perempat final melawan Belgia yang selalu menjadi kuda hitam. Kemungkinan besar, tim asuhan De la Fuente akan menghadapi Prancis di semifinal yang sangat sengit sebelum berpotensi berhadapan dengan Inggris di final.

Mereka mungkin memiliki kedalaman skuad untuk bertahan tanpa dia pada awalnya, tetapi pemain penentu seperti Yamal akan menjadi kunci mutlak bagi peluang kesuksesan mereka saat kompetisi mulai memanas di luar fase grup. Dia sudah membuktikannya di Euro 2024; setelah awal turnamen yang relatif tenang, pemain muda ini memberikan assist di babak 16 besar, perempat final, dan final, serta mencetak gol spektakuler melawan Prancis di semifinal.

De la Fuente bahkan menyiratkan bahwa Yamal bisa dimanfaatkan sebagai pemain pengganti berdampak tinggi jika dia belum sepenuhnya fit. "Dalam sebuah pertandingan, kami mempertimbangkan semua skenario. Jika Anda menang, jika Anda kalah, jika lawan hanya tersisa 10 pemain... Ada pemain yang bisa memberikan 20 menit dan itu juga memiliki nilai yang besar," katanya kepada Sport pada April.

"Ada pemain yang mungkin tidak bisa bermain selama 50 atau 60 menit, tetapi mereka bisa memberikan 20 menit yang sangat bagus. Dan itu bisa menjadi pembeda. Ada pemain yang bisa tampil tepat pada waktunya dan menjadi penentu di babak gugur. Prioritas kami adalah tampil dengan tim terbaik di saat-saat menentukan."