'Lamine jauh lebih baik' - Tantangan yang dihadapi bintang Real Madrid senilai €140 juta, Yan Diomande, saat winger remaja itu menghadapi perbandingan yang tak terelakkan dengan wonderkid Barcelona, Yamal

Ditanya apakah tekanan itu harus diterima, mantan bintang Real Madrid McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas bantuan ESPN di Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Jose Mourinho kembali memimpin di La Liga pada Sabtu ini saat Real bertandang ke Espanyol, mengatakan: "Maksud saya, saat ini Lamine jauh lebih baik darinya. Saya melihatnya 20 bulan lalu bermain di Leganes, Anda tidak akan percaya bagaimana dia berkembang dari itu menjadi seperti sekarang, saya rasa tidak ada yang bisa.

"Namun sepakbola sekarang memang seperti itu, hanya kisah-kisah seperti itu, uang besar untuk pemain besar. Kami sudah membicarakan gaya dan substansi sebelumnya, Lamine sudah menunjukkan itu. Saat usianya 16 tahun dia sudah melakukannya, lalu pada usia 17 dia memenangi lebih banyak, usia 18, usia 19, dia memenangi Piala Dunia, maksud saya itu luar biasa.

"Perbandingan pasti akan dibuat, tetapi Lamine jauh, jauh lebih berpengalaman daripada Diomande meski usia mereka mirip, tetapi itulah yang harus dia bidik, dia harus membidik konsistensi Lamine Yamal.

"Dan juga tekanan bermain untuk Real Madrid karena Anda tahu Franco Mastantuono adalah nama besar di Argentina, River Plate, rekrutan termahal dan lain-lain lalu datang ke Real Madrid, tidak cukup berpengalaman, menurut saya secara mental juga belum cukup matang untuk benar-benar menjalaninya dan berkembang saat tim sedang kesulitan, dan itulah yang akan dihadapi Yan Diomande tahun ini.

"Mereka harus langsung tancap gas karena jika mereka meraih beberapa hasil buruk dan penonton mulai mencemooh mereka, Anda harus punya karakter besar untuk bisa mengendalikan apa yang dikeluhkan penonton dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi ujian bagi mereka semua dan terutama jika rival terdekat dan tersayang Anda sedang melesat, itu menjadi ujian yang lebih besar lagi, jadi akan ada banyak subplot menarik di seluruh lapangan dan di mana-mana tahun depan di La Liga.

"Saya suka fakta bahwa Barcelona sekarang mulai membenahi kondisi finansial mereka di luar lapangan, Camp Nou rampung, keuangan lebih baik, membeli pemain-pemain bagus juga, jadi itu kembali mengangkat level La Liga."