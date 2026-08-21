Getty/GOAL
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'Lamine jauh lebih baik' - Tantangan yang dihadapi bintang Real Madrid senilai €140 juta, Yan Diomande, saat winger remaja itu menghadapi perbandingan yang tak terelakkan dengan wonderkid Barcelona, Yamal
Yamal telah memenangkan La Liga, Kejuaraan Eropa & Piala Dunia
Yamal sudah menjadi superstar mapan di level tersebut setelah memulai lonjakan menuju ketenaran yang memecahkan rekor pada 2023 saat masih berusia 15 tahun dan dianugerahi bakat luar biasa. Pemain internasional Spanyol itu kini telah mengoleksi gelar domestik, penghargaan Golden Boy, gelar juara Eropa, dan mahkota Piala Dunia.
Bintang muda Barca itu mencatatkan 24 gol musim lalu, meski sempat mengalami beberapa cedera, dan juga telah menjadi sumber assist yang berguna. Ia ditantang untuk membawa permainannya ke level yang lebih tinggi lagi setelah sebelumnya dibanding-bandingkan dengan sesama lulusan akademi La Masia, Lionel Messi.
- Getty Images
Remaja Pantai Gading Diomande jadi tambahan mahal di Bernabeu
Sementara Yamal kerap mencuri perhatian di Camp Nou, Real Madrid mendapatkan winger muda menarik lainnya. Mereka menaruh kepercayaan besar dan menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk talenta muda Pantai Gading, Diomande, setelah merekrutnya dari RB Leipzig. Ia akan beroperasi bersama Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham di Santiago Bernabeu.
Diomande delapan bulan lebih tua daripada Yamal, tetapi berada dalam kelompok talenta yang serupa. Penampilannya untuk Real akan mendapat sorotan yang sama besar seperti kontribusi Yamal di Catalunya. Mustahil baginya untuk menghindari sorotan tersebut.
Diomande akan dibandingkan dengan sesama wonderkid, Yamal
Ditanya apakah tekanan itu harus diterima, mantan bintang Real Madrid McManaman, yang berbicara kepada GOAL atas bantuan ESPN di Disney+, yang akan menayangkan laga pertama Jose Mourinho kembali memimpin di La Liga pada Sabtu ini saat Real bertandang ke Espanyol, mengatakan: "Maksud saya, saat ini Lamine jauh lebih baik darinya. Saya melihatnya 20 bulan lalu bermain di Leganes, Anda tidak akan percaya bagaimana dia berkembang dari itu menjadi seperti sekarang, saya rasa tidak ada yang bisa.
"Namun sepakbola sekarang memang seperti itu, hanya kisah-kisah seperti itu, uang besar untuk pemain besar. Kami sudah membicarakan gaya dan substansi sebelumnya, Lamine sudah menunjukkan itu. Saat usianya 16 tahun dia sudah melakukannya, lalu pada usia 17 dia memenangi lebih banyak, usia 18, usia 19, dia memenangi Piala Dunia, maksud saya itu luar biasa.
"Perbandingan pasti akan dibuat, tetapi Lamine jauh, jauh lebih berpengalaman daripada Diomande meski usia mereka mirip, tetapi itulah yang harus dia bidik, dia harus membidik konsistensi Lamine Yamal.
"Dan juga tekanan bermain untuk Real Madrid karena Anda tahu Franco Mastantuono adalah nama besar di Argentina, River Plate, rekrutan termahal dan lain-lain lalu datang ke Real Madrid, tidak cukup berpengalaman, menurut saya secara mental juga belum cukup matang untuk benar-benar menjalaninya dan berkembang saat tim sedang kesulitan, dan itulah yang akan dihadapi Yan Diomande tahun ini.
"Mereka harus langsung tancap gas karena jika mereka meraih beberapa hasil buruk dan penonton mulai mencemooh mereka, Anda harus punya karakter besar untuk bisa mengendalikan apa yang dikeluhkan penonton dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi ujian bagi mereka semua dan terutama jika rival terdekat dan tersayang Anda sedang melesat, itu menjadi ujian yang lebih besar lagi, jadi akan ada banyak subplot menarik di seluruh lapangan dan di mana-mana tahun depan di La Liga.
"Saya suka fakta bahwa Barcelona sekarang mulai membenahi kondisi finansial mereka di luar lapangan, Camp Nou rampung, keuangan lebih baik, membeli pemain-pemain bagus juga, jadi itu kembali mengangkat level La Liga."
- Getty/GOAL
La Liga 2026-27: Real berduel dengan rival El Clasico, Barcelona
Diomande dianggap sebagai salah satu prospek paling panas, dengan masih banyak potensi dalam permainannya yang belum tergali, dan ia akan melihat Yamal sebagai contoh tentang apa yang bisa dicapai melalui kombinasi kemampuan alami dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan.
El Clasico pertama pada 2026-27 dijadwalkan berlangsung pada Oktober, saat Real bertandang ke Camp Nou, dan Mourinho berharap timnya tampil dalam performa terbaik, di kandang maupun tandang, ketika laga yang sangat dinantikan itu digelar.
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