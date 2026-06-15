"Lamine dalam kondisi prima" - Yamal dipastikan akan kembali dari cedera pada laga pembuka Spanyol di Piala Dunia, kata Luis de la Fuente

Bintang muda tersebut telah berjuang melawan waktu agar bisa tampil prima di ajang bergengsi di Amerika Serikat itu setelah mengalami cedera saat membela Barcelona pada 22 April. Terlepas dari cuaca panas di Amerika Utara dan tekanan debut di Piala Dunia, De la Fuente berusaha menenangkan kekhawatiran terkait pemain andalannya tersebut saat menjalani kegiatan prapertandingan di Atlanta.

Saat berbicara kepada media pada hari Minggu, De la Fuente menegaskan bahwa sang pemain sayap siap diturunkan. "Kabar baiknya adalah Lamine dalam kondisi sempurna," kata sang pelatih. "Dia telah mencapai titik di mana kami menginginkannya berada. Dia baik-baik saja, sama seperti Nico [Williams] dan Victor [Muñoz]. Mereka semua siap diturunkan, meskipun beberapa di antaranya tidak akan bermain sepanjang pertandingan."