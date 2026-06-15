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"Lamine dalam kondisi prima" - Yamal dipastikan akan kembali dari cedera pada laga pembuka Spanyol di Piala Dunia, kata Luis de la Fuente
Yamal siap menyambut dimulainya Piala Dunia
Bintang muda tersebut telah berjuang melawan waktu agar bisa tampil prima di ajang bergengsi di Amerika Serikat itu setelah mengalami cedera saat membela Barcelona pada 22 April. Terlepas dari cuaca panas di Amerika Utara dan tekanan debut di Piala Dunia, De la Fuente berusaha menenangkan kekhawatiran terkait pemain andalannya tersebut saat menjalani kegiatan prapertandingan di Atlanta.
Saat berbicara kepada media pada hari Minggu, De la Fuente menegaskan bahwa sang pemain sayap siap diturunkan. "Kabar baiknya adalah Lamine dalam kondisi sempurna," kata sang pelatih. "Dia telah mencapai titik di mana kami menginginkannya berada. Dia baik-baik saja, sama seperti Nico [Williams] dan Victor [Muñoz]. Mereka semua siap diturunkan, meskipun beberapa di antaranya tidak akan bermain sepanjang pertandingan."
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Menyusun notulen untuk para pemain muda berbakat Spanyol
Meskipun kabar ini sangat menggembirakan, para penggemar sebaiknya tidak berharap dapat melihat Yamal bermain penuh selama pertandingan Grup H tersebut. Staf pelatih mengambil pendekatan yang hati-hati untuk memastikan pemain berusia 18 tahun ini tetap dalam kondisi prima menjelang babak-babak akhir kompetisi, sehingga kemungkinan besar ia akan memulai perjalanannya di turnamen ini sebagai pemain cadangan.
"Para dokter mengatakan Lamine bisa bermain besok tanpa masalah," jelas De la Fuente. "Bukan untuk bermain 90 menit, tapi untuk bermain beberapa menit, ya... Prosesnya [dengan Williams] serupa. Mereka telah bekerja sama selama berhari-hari, berjam-jam, dan dengan hubungan yang mereka miliki, mereka merasa senang. Mereka bisa bermain, jika kami merasa pertandingan menuntutnya."
Cucurella tetap fokus meski dikabarkan akan bergabung dengan Madrid
Terlepas dari kabar cedera, kubu Spanyol harus menghadapi gangguan akibat rumor transfer besar-besaran seputar Marc Cucurella. Menanggapi laporan bahwa Real Madrid telah menyepakati kesepakatan senilai €60 juta dengan Chelsea untuk mendatangkan bek kiri tersebut ke Bernabeu, De la Fuente menegaskan bahwa sang bek tetap sepenuhnya fokus pada tujuan tim nasional.
"Jika itu kabar baik bagi Cucu, atau orang lain, kami akan merayakannya," kata pelatih Spanyol tersebut. "Saya tidak membicarakan klub, tetapi jika Anda bertanya kepada saya tentang Cucurella untuk tim nasional, dia meyakinkan... Dia telah bersama kami sejak berusia 17 tahun, saya tahu penampilannya, kualitas, dan potensinya. Dia mungkin salah satu bek kiri terbaik di dunia, tanpa ragu."
- Getty Images Sport
Perjalanan ke depan di Grup H
Sesi latihan terakhir tim di Kennesaw State University memperlihatkan para pemain dalam suasana hati yang ceria, dengan Williams, Muñoz, dan Yamal turut berpartisipasi secara penuh. Spanyol masuk ke turnamen ini sebagai salah satu favorit utama, namun mereka harus terlebih dahulu melewati babak penyisihan grup yang sulit. Setelah bertanding melawan Cape Verde, La Roja akan menghadapi tantangan dari Arab Saudi dan tim Uruguay yang tangguh saat mereka berupaya memastikan langkah ke babak gugur dan mengulangi kejayaan internasional mereka di masa lalu.