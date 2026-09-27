ZUMA Press Wire
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'Lamine adalah sepak bola!' - Joao Felix sebut favorit jelas Ballon d'Or dan bahas penolakan terhadap Saudi
Felix mendukung Yamal untuk meraih Ballon d'Or di atas para superstar Eropa
Penyerang Al-Nassr Joao Felix mengungkapkan kekaguman penuh kepada sensasi Barcelona Lamine Yamal, seraya mendukung remaja itu untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or yang bergengsi. Berbicara dalam wawancara luas dengan surat kabar Spanyol AS, penyerang berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa Yamal menyajikan tontonan unik yang memikat penggemar sepakbola di seluruh dunia.
Felix mencatat bahwa peran penentu Yamal dalam kemenangan Spanyol di Piala Dunia menempatkannya di puncak sepakbola internasional.
Pemain internasional Portugal itu menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus mengakui kecemerlangan artistik yang murni.
- ZUMA Press Wire
Mantan pemain pinjaman Barcelona menempatkan remaja di atas Mbappe dan Kane
Sambil mengakui bahwa Kylian Mbappe dan Harry Kane menjalani musim yang luar biasa dalam hal mencetak gol, Felix menegaskan bahwa Yamal membawa gaya yang tak tertandingi ke dalam olahraga ini. Ia mengaku rutin menonton laga Barcelona secara khusus untuk menyaksikan penampilan winger muda tersebut.
Felix menyatakan bahwa Yamal merepresentasikan esensi sejati hiburan di atas lapangan.
"Jika ada pemain yang membuat Anda menyalakan TV dan terpaku ke layar untuk melihatnya bermain, itu adalah Lamine," kata Felix. "Memang benar Mbappe dan Kane menjalani musim yang hebat, tetapi Lamine adalah sepakbola. Selain itu, ia memenangi Piala Dunia, yang sangat penting pada tahun-tahun Piala Dunia."
Penyerang Portugal membahas kegagalan meraih Ballon d'Or dan pandangan soal Arab Saudi
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- ZUMA Press Wire
Felix melanjutkan perburuan gelar bersama Al-Nassr di Arab Saudi
Felix kembali mengalihkan fokusnya ke tugas domestik dan internasional, dengan target melanjutkan kampanye juara liganya bersama Al-Nassr. Penyerang itu tetap bertekad mempertahankan performa individunya di Arab Saudi sambil mengikuti sepakbola Eropa dari rumah.
Barcelona dan Yamal melanjutkan kampanye domestik mereka di Spanyol.
Felix berupaya menambah trofi lagi bersama Al-Nassr musim ini.
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