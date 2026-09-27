Penyerang Al-Nassr Joao Felix mengungkapkan kekaguman penuh kepada sensasi Barcelona Lamine Yamal, seraya mendukung remaja itu untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or yang bergengsi. Berbicara dalam wawancara luas dengan surat kabar Spanyol AS, penyerang berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa Yamal menyajikan tontonan unik yang memikat penggemar sepakbola di seluruh dunia.

Felix mencatat bahwa peran penentu Yamal dalam kemenangan Spanyol di Piala Dunia menempatkannya di puncak sepakbola internasional.

Pemain internasional Portugal itu menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus mengakui kecemerlangan artistik yang murni.