AFP
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'Lamine adalah pemain terbaik di dunia' - Alex Baena dukung Yamal untuk Ballon d'Or dan buat perbandingan dengan Messi
Bakat muda Barcelona mendapat dukungan
Pemain Atletico, Baena, secara terbuka mendukung Yamal untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola pada Ballon d'Or 2026. Berbicara menjelang derbi melawan Real Madrid, gelandang Spanyol itu mengklaim kompatriot mudanya tampil pada level yang berada di atas pemain mana pun di sepak bola dunia. Dukungan kuat tersebut memperkuat kredensial bintang muda Barcelona itu setelah kampanye gemilang ketika ia membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia dan mengoleksi dua trofi domestik bersama klubnya musim lalu.
- AFP
Pembalap Spanyol mengungkap pilihannya untuk podium
Dengan seremoni bertabur bintang di London yang semakin dekat, Baena tidak ragu menempatkan winger remaja itu di puncak, di depan pemenang 2024 Rodri dan superstar Inter Miami Messi. Menjabarkan tiga besar versinya dalam wawancara dengan DAZN, ia mengatakan: "Bagi saya, ini sangat jelas. Tiga besar saya adalah Lamine, Rodri, dan Messi.
"Bagi saya, Lamine adalah pemain terbaik di dunia; Rodri menunjukkan levelnya di Piala Dunia, dia adalah pemain terbaik di Piala Dunia; dan apa yang dilakukan Messi musim ini pada usia 39 tahun adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sangat sedikit pemain."
Yamal dibandingkan dengan Messi
Kekaguman Baena berawal dari kesempatan menyaksikan dari dekat kemampuan langka sang pemain muda selama pemusatan latihan Spanyol pada musim panas. Membandingkan magis pemain 19 tahun itu dengan legenda Argentina tersebut, Baena menambahkan: "Sejujurnya, saya sering mengamatinya dalam latihan musim panas ini, dan dia melakukan hal-hal yang tidak Anda lihat dilakukan pemain profesional lain.
"Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang membuat saya menonton pertandingan hanya untuk melihatnya. Itu hanya pernah terjadi pada saya dengan Messi, ketika saya menonton laga hanya untuk melihat dia bermain. Dan dengan dia pun sama; saya menonton Barca karena dia dan beberapa pemain lain, tetapi jika dia tidak bermain, sangat sulit bagi saya untuk menyaksikannya."
- getty
Gala gemerlap mendekati London
Pemenang edisi ke-70 Ballon d'Or akan resmi diumumkan dalam gala mewah di London pada 26 Oktober. Yamal secara luas dianggap sebagai salah satu kandidat terdepan untuk penghargaan itu setelah membukukan 24 gol dan 18 assist pada musim lalu untuk Barcelona dan tim nasionalnya. Sebelum mengalihkan fokus ke seremoni bersejarah itu, Baena dan Yamal terlebih dahulu harus menjaga klub masing-masing tetap berada di jalur dalam persaingan gelar La Liga yang sangat ketat.
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