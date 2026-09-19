'Lamine adalah pemain terbaik di dunia' - Alex Baena dukung Yamal untuk Ballon d'Or dan buat perbandingan dengan Messi

Dengan seremoni bertabur bintang di London yang semakin dekat, Baena tidak ragu menempatkan winger remaja itu di puncak, di depan pemenang 2024 Rodri dan superstar Inter Miami Messi. Menjabarkan tiga besar versinya dalam wawancara dengan DAZN, ia mengatakan: "Bagi saya, ini sangat jelas. Tiga besar saya adalah Lamine, Rodri, dan Messi.

"Bagi saya, Lamine adalah pemain terbaik di dunia; Rodri menunjukkan levelnya di Piala Dunia, dia adalah pemain terbaik di Piala Dunia; dan apa yang dilakukan Messi musim ini pada usia 39 tahun adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sangat sedikit pemain."