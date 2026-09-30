Menurut laporan The Sun, lambang raksasa Manchester City yang terletak di luar Stadion Etihad telah dirusak dengan coretan bernada cabul. Sejumlah penggemar meluapkan kemarahan mereka ke bagian luar stadion segera setelah putusan yang menggemparkan itu keluar.

Premier League mengonfirmasi pada Selasa bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi selama periode sembilan musim antara 2009-10 dan 2017-18, menandai salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah klub belakangan ini saat mereka menghadapi potensi sanksi olahraga.



