AFP
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Lambang Manchester City di luar Stadion Etihad dirusak oleh fans yang marah setelah putusan bersalah terkait finansial
Aksi vandalisme di Etihad
Menurut laporan The Sun, lambang raksasa Manchester City yang terletak di luar Stadion Etihad telah dirusak dengan coretan bernada cabul. Sejumlah penggemar meluapkan kemarahan mereka ke bagian luar stadion segera setelah putusan yang menggemparkan itu keluar.
Premier League mengonfirmasi pada Selasa bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi selama periode sembilan musim antara 2009-10 dan 2017-18, menandai salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah klub belakangan ini saat mereka menghadapi potensi sanksi olahraga.
Pendapatan buatan dan pelanggaran aturan
Komisi tersebut memutuskan bahwa Manchester City telah menyusun kontrak "palsu" dengan mitra komersial. Skema ini secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub dan secara signifikan menekan biaya. Pengaturan yang dihasilkan mendistorsi keuangan Manchester City lebih dari £900 juta selama periode yang ditentukan.
Selain itu, klub itu dinyatakan bersalah atas sebagian besar dakwaan yang berkaitan dengan kegagalannya bekerja sama dalam penyelidikan. Chief executive Premier League Richard Masters mencatat bahwa keputusan independen tersebut menetapkan bahwa klub itu telah "secara sistematis" melanggar aturan kompetisi selama hampir satu dekade, yang membuka jalan bagi potensi hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Klub menegaskan dirinya sama sekali tidak bersalah
Terlepas dari temuan yang merugikan dan vandalisme di stadion, Manchester City dengan tegas menolak putusan tersebut dan bersikeras bahwa mereka tetap sepenuhnya tidak bersalah. Klub merilis pernyataan bernada menantang yang menegaskan niat mereka untuk mengajukan banding, dengan berargumen bahwa pendapat komisi itu mengandung "kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta" serta menyebut keputusan tersebut sebagai "tidak aman".
Lebih lanjut, Manchester City menyatakan: "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh Premier League dan terdapat kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan yang mendukung seluruh posisinya, terkait kasus ini."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Manchester City?
Manchester City memiliki waktu hingga Jumat, 2 Oktober, untuk secara resmi menggunakan hak mereka mengajukan banding atas temuan komisi yang menghancurkan itu. Meski belum ada sanksi spesifik yang dijatuhkan, sidang terpisah akan menentukan hukuman pastinya seiring pertarungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya antara klub tersebut dan Premier League terus berlanjut.
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