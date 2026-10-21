AFP
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“Lambang klub tak boleh diganggu gugat!” Jose Mourinho beri peringatan keras kepada Vinicius Jr di Real Madrid
Fokus Mourinho pada Liga Champions
Mourinho menghadapi media di Real Madrid City saat mempersiapkan skuadnya untuk laga Liga Champions mendatang. Pelatih asal Portugal itu berbicara menjelang duel penting di kompetisi Eropa melawan klub Jerman, RB Leipzig.
Real Madrid ingin menunjukkan dominasinya di kompetisi tersebut, dan Mourinho ingin memastikan para pemainnya tetap fokus. Ia memanfaatkan konferensi pers itu untuk menetapkan standar yang jelas bagi seluruh skuadnya.
Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan menjamin kesempatan bermain di bawah kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa kepentingan klub lebih utama daripada pemain mana pun.
- Getty Images Sport
“Lambang itu tidak boleh diganggu gugat”
Dalam konferensi pers tersebut, Mourinho secara khusus ditanya apakah winger Brasil Vinicius dianggap tak tergantikan dalam susunan pemain inti. Sang pelatih menjawab dengan lugas dan tegas, seperti biasanya.
“Lambang klub yang tak tersentuh,” kata Mourinho. “Saya tidak suka konsep pemain yang tak tersentuh. Yang membuat pemain tak tersentuh bukanlah status mereka, ban kapten, atau lamanya mereka berada di klub.”
Performa menentukan pemilihan
Mourinho menjelaskan lebih lanjut prinsipnya dalam memilih pemain, tanpa menyisakan ruang untuk salah tafsir. Ia menegaskan bahwa pencapaian masa lalu maupun anggapan tentang hierarki di ruang ganti tidak akan memengaruhi keputusannya.
"Ini juga bukan soal berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan mereka," lanjut Mourinho. "Yang membuat seorang pemain tak tergantikan adalah penampilannya di lapangan."
- Getty Images Sport
Bersiap menghadapi ujian Leipzig
Madrid kini harus menjawab tuntutan Mourinho dengan penampilan apik di lapangan saat menghadapi Leipzig. Vinicius bersama rekan-rekan setimnya perlu membuktikan kemampuan mereka agar tetap mendapat tempat dalam rencana Mourinho ke depan.
Hasil positif melawan Leipzig akan sangat penting bagi ambisi Madrid di Eropa. Mourinho akan mengamati dengan saksama pemain mana yang mampu tampil saat dibutuhkan dan menunjukkan performa di lapangan sesuai tuntutannya.
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