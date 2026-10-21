“Lambang klub tak boleh diganggu gugat!” Jose Mourinho beri peringatan keras kepada Vinicius Jr di Real Madrid

Mourinho menghadapi media di Real Madrid City saat mempersiapkan skuadnya untuk laga Liga Champions mendatang. Pelatih asal Portugal itu berbicara menjelang duel penting di kompetisi Eropa melawan klub Jerman, RB Leipzig.

Real Madrid ingin menunjukkan dominasinya di kompetisi tersebut, dan Mourinho ingin memastikan para pemainnya tetap fokus. Ia memanfaatkan konferensi pers itu untuk menetapkan standar yang jelas bagi seluruh skuadnya.

Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan menjamin kesempatan bermain di bawah kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa kepentingan klub lebih utama daripada pemain mana pun.