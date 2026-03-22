Liverpool FC kembali menelan kekalahan di Liga Premier, yang menjadi pukulan telak lainnya dalam perjuangan mereka untuk merebut tempat di Liga Champions musim depan. Menjelang laga perempat final Liga Champions melawan juara bertahan PSG dalam beberapa pekan mendatang, seorang mantan bek The Reds merasa sangat cemas.
"Lalu PSG menang 10-0": Liverpool menampilkan penampilan yang sangat buruk di Liga Premier
Mantan bek kiri Stephen Warnock memberikan penilaian tajam terhadap performa tim mantan klubnya setelah kekalahan 1-2 di kandang Brighton & Hove Albion pada Sabtu lalu. Ia mengatakan kepada '5 Live' di BBC: "Jika mereka bertandang ke Paris dan bermain seperti itu, PSG akan menang 10-0. Liverpool bermain sangat buruk hari ini. Brighton tidak cukup tajam dan berusaha mengulur waktu. Tapi PSG sangat tajam. Ini sangat, sangat mengkhawatirkan bagi Liverpool."
Bagi Liverpool, kekalahan di kandang Seagulls ini sudah menjadi kekalahan kesepuluh di liga musim ini. Ini baru ketujuh kalinya juara bertahan di kasta tertinggi Inggris begitu sering pulang sebagai pihak yang kalah.
Rekor buruk ini juga tercermin di klasemen. Liverpool saat ini berada di peringkat kelima dan tertinggal dua poin dari posisi keempat yang berhak lolos ke Liga Champions. Posisi tersebut saat ini ditempati oleh Aston Villa, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa. Di belakang mereka, Chelsea, Everton, dan Brentford terus menekan dan berada dalam jangkauan.
FC Liverpool kini akan menghadapi Manchester City dan PSG
Pelatih Arne Slot kembali mengambil tanggung jawab atas kekalahan tersebut. Meskipun ia menyinggung cedera yang dialami bintang utama Alisson dan Mohamed Salah, yang keduanya tidak bisa bermain, serta cedera Hugo Ekitike yang harus diganti pada awal pertandingan, penampilan skuad bintang Liverpool yang diperkuat pemain timnas Jerman Florian Wirtz tetap mengecewakan.
"Saya mengerti bahwa ekspektasi tinggi ketika Anda telah memenangkan liga dan menghabiskan 450 juta poundsterling untuk pemain baru pada musim panas," kata Slot. "Harapan memang tinggi di kalangan pakar, media, saya, dan para penggemar. Namun, di dalam klub, kami melihat situasi dan tantangan yang harus kami hadapi musim ini. Hal ini membuat kami lebih realistis dan dapat menilai mengapa musim ini berjalan seperti ini."
Pelatih asal Belanda itu melanjutkan: "Meski begitu, ini tidak cukup baik. Tidak peduli berapa banyak alasan yang saya kemukakan, posisi di mana kami berada saat ini tidak cukup baik." Tugasnya bukanlah mencari alasan, "melainkan menemukan solusi. Itu yang saya coba lakukan lagi hari ini."
Setelah jeda internasional, jadwal yang sangat berat menanti tim Slot: Pertama, mereka akan bertandang ke markas Manchester City di perempat final Piala FA, disusul empat hari kemudian dengan laga yang ditakuti Warnock melawan PSG di Parc des Princes.
Transfer-transfer termahal FC Liverpool
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Aleksander Isak Penyerang Newcastle United 2025 145 juta euro Florian Wirtz Gelandang Bayer Leverkusen 2025 125 juta euro Hugo Ekitike Penyerang Eintracht Frankfurt 2025 95 juta euro Darwin Nunez Penyerang Benfica 2022 85 juta euro Virgil van Dijk Pertahanan FC Southampton 2018 84,65 juta euro Alisson Becker Penjaga gawang AS Roma 2018 72,5 juta euro Dominik Szoboszlai Gelandang RB Leipzig 2023 70 juta euro Naby Keita Gelandang RB Leipzig 2018 60 juta euro Luis Diaz Penyerang FC Porto 2022 49 juta euro Milos Kerkez Pertahanan AFC Bournemouth 2025 46,9 juta euro