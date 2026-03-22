"Lalu PSG menang 10-0": Liverpool menampilkan penampilan yang sangat buruk di Liga Premier

Pelatih Arne Slot kembali mengambil tanggung jawab atas kekalahan tersebut. Meskipun ia menyinggung cedera yang dialami bintang utama Alisson dan Mohamed Salah, yang keduanya tidak bisa bermain, serta cedera Hugo Ekitike yang harus diganti pada awal pertandingan, penampilan skuad bintang Liverpool yang diperkuat pemain timnas Jerman Florian Wirtz tetap mengecewakan.

"Saya mengerti bahwa ekspektasi tinggi ketika Anda telah memenangkan liga dan menghabiskan 450 juta poundsterling untuk pemain baru pada musim panas," kata Slot. "Harapan memang tinggi di kalangan pakar, media, saya, dan para penggemar. Namun, di dalam klub, kami melihat situasi dan tantangan yang harus kami hadapi musim ini. Hal ini membuat kami lebih realistis dan dapat menilai mengapa musim ini berjalan seperti ini."

Pelatih asal Belanda itu melanjutkan: "Meski begitu, ini tidak cukup baik. Tidak peduli berapa banyak alasan yang saya kemukakan, posisi di mana kami berada saat ini tidak cukup baik." Tugasnya bukanlah mencari alasan, "melainkan menemukan solusi. Itu yang saya coba lakukan lagi hari ini."

Setelah jeda internasional, jadwal yang sangat berat menanti tim Slot: Pertama, mereka akan bertandang ke markas Manchester City di perempat final Piala FA, disusul empat hari kemudian dengan laga yang ditakuti Warnock melawan PSG di Parc des Princes.