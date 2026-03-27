Mantan pemain tim nasional Markus Babbel tidak dapat memahami keputusan pemanggilan Leroy Sane ke dalam skuad tim nasional Jerman untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret).
"Lalu kembali ke liga regional": Mantan pemain tim nasional tidak mengerti mengapa Leroy Sané masuk dalam skuad DFB
Bagi juara Eropa 1996, performa Sane terlalu naik-turun. Mantan rekan setim Babbel, Mario Basler, baru-baru ini mengkritik penunjukan pemain sayap tersebut dan bahkan menyebutnya sebagai "pemain divisi dua".
Menanggapi hal itu, Babbel mengatakan kepada ran: "Ungkapan itu tentu saja terlalu provokatif, tapi secara substansi saya sepenuhnya setuju dengannya. Saya kesulitan dengan pemain yang performanya tidak bisa diprediksi. Perbedaan antara performa terbaik dan performa yang sangat buruk itu terlalu besar bagi saya."
"Semua orang selalu membicarakan potensi Leroy Sané, tapi apa gunanya potensi itu bagi saya jika saya tidak bisa memanfaatkannya?", tanya Babbel dan menambahkan: "Dia pun kini sudah bukan lagi pemain inti di Galatasaray."
Dietmar Hamann: Pencalonan Sané "sulit dimengerti"
Faktanya, Sane duduk di bangku cadangan dalam kedua pertandingan babak 16 besar Liga Champions yang dilakoni juara Turki itu melawan Liverpool FC. Meskipun ia sama sekali tidak diturunkan pada leg pertama (1-0), ia setidaknya mendapat kesempatan bermain selama 45 menit pada leg kedua (0-4). Di Süper Lig, ia baru saja menjalani hukuman larangan bermain akibat kartu merah saat Galatasaray mengalahkan Basaksehir 3-0.
Sebaliknya, pemain berpengalaman FC Bayern ini meninggalkan kesan gemilang dalam penampilannya terakhir bersama tim nasional: Dalam kemenangan penting 6-0 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir pertengahan November, ia tampil gemilang dan mencetak tiga poin (dua gol, satu assist). Sebelumnya, ia juga memberikan assist dalam kemenangan 2-0 di Luksemburg.
Dietmar Hamann, mantan pemain DFB lainnya, juga tidak dapat memahami keputusan untuk tidak memasukkan Sane. "Saya sangat terkejut dengan hal ini," kata Hamann beberapa hari lalu di Sky: "Kita punya El Mala, kita punya Adeyemi, kita punya Beier. Saya rasa mereka semua lebih layak daripada Leroy Sane. Bagi saya, ini tidak masuk akal."
Menjelang Piala Dunia musim panas ini, Sane bersaing dengan mantan rekan setimnya di klub, Serge Gnabry, untuk memperebutkan posisi sayap kanan serang. Pemain berusia 30 tahun ini telah tampil dalam 72 pertandingan internasional, di mana ia mencetak 16 gol dan 10 assist.
Data performa Leroy Sané bersama Galatasaray musim ini
Penampilan 35 Penampilan selama 90 menit 21 Gol 6 Assist 8 Kartu kuning 1 Kartu merah 1