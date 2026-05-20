"Dia punya ketenangan di depan gawang. Ketajamannya. Yang saya perhatikan, sepertinya setiap kali akan menendang bola ke gawang, dia sejenak merenung, menarik napas sebentar, baru kemudian menendang," kata Undav kepada Sky menjelang duel para pencetak gol di final Piala DFB pada Sabtu (pukul 20.00/ARD dan Sky).
"Lalu kamu jadi sangat dingin": Deniz Undav iri pada Harry Kane karena memiliki kemampuan yang sangat istimewa
"Ketenangan di depan gawang itu sangat penting bagi seorang penyerang, karena tembakan pun jadi lebih akurat. Dan jika kamu melatihnya setiap hari, kamu akan menjadi sangat tenang. Jika aku bisa sedikit seperti itu, aku yakin aku akan mencetak lebih banyak gol atau bisa mencetak lebih banyak gol," kata Undav.
Pada final di Berlin, sang juara bertahan melawan pemegang rekor juara "tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan, kami benar-benar underdog," kata pemain berusia 29 tahun itu: "Ada favorit yang jelas, yaitu FC Bayern. Tidak perlu memandang hal itu secara berbeda, tapi dalam satu pertandingan, segalanya bisa terjadi. Kami tahu, kami bisa mengganggu mereka, kami bisa membuat mereka kesal. Kami akan memberikan segalanya."
Deniz Undav: "Kalau kita menang, semua orang akan makan döner"
Dan setelah itu, sepertinya akan ada lagi perayaan dengan makan döner. "Di Berlin, tentu saja. Kalau kita menang, semua orang akan makan döner. Aku rasa kamu nggak bisa menghindarinya. Aku akan menonton beberapa video YouTube dulu tentang 5 döner terbaik di Berlin dan melihat mana yang kusuka."
Bagi Undav, selanjutnya dia akan bergabung dengan timnas Jerman untuk Piala Dunia - dengan kontrak baru VfB di kantongnya? "Tidak ada yang menghalangi, saya sering mengatakan bahwa saya senang bermain di sini, saya senang berada di sini. Saya merasa seperti orang Stuttgart, meskipun sebenarnya bukan. Kami tidak terlalu jauh berbeda, mungkin hanya hal-hal kecil saja."