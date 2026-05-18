Goal.com
LiveTiket
Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

"Lalu dia menyadari bahwa dia tak bisa mengatakannya": Dugaan kontroversial terkait keputusan Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional, mengenai Manuel Neuer

World Cup
Germany
M. Neuer
J. Nagelsmann
Bayern Munich
Bundesliga

Mantan pemain tim nasional Jerman, Thomas Hitzlsperger, berpendapat bahwa cedera betis yang dialami Manuel Neuer telah menghalangi pelatih tim nasional Julian Nagelsmann untuk mengumumkan kembalinya sang kiper pada akhir pekan ini.

Dalam beberapa hari terakhir, beredar spekulasi hebat mengenai kemungkinan kembalinya pemain berusia 40 tahun dari FC Bayern München ke tim nasional Jerman untuk Piala Dunia yang akan datang. Saat tampil di ZDF pada Sabtu lalu, Nagelsmann mengelak dari pertanyaan-pertanyaan terkait hal tersebut dan merujuk pada pengumuman skuad yang akan dilakukan pada Kamis mendatang. 

"Mungkin dia berencana mengatakan bahwa Manuel Neuer adalah kiper utama baru, lalu dia cedera saat melawan Köln. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakannya," kata Hitzlsperger di BR. Neuer kembali diganti karena masalah betis pada pertandingan terakhir Bundesliga. Pada musim ini, dia sudah dua kali harus absen karena cedera betis. 

  • Nagelsmann "sedikit kurang beruntung" dengan cedera yang dialami Neuer. "Tapi persiapan yang ideal tentu saja berbeda," tambahnya. Sebenarnya, setelah Neuer mengundurkan diri dari timnas Jerman dan Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera, pelatih timnas Jerman itu telah menetapkan Oliver Baumann dari TSG 1899 Hoffenheim sebagai kiper utama baru untuk turnamen Piala Dunia. Namun kini ada tanda-tanda bahwa Manuel Neuer akan diyakinkan untuk kembali. 

    Hitzlsperger juga percaya bahwa komunikasi Nagelsmann – tidak hanya dalam kasus Neuer – masih bisa ditingkatkan: "Dalam beberapa hari terakhir, saya sering membaca kata 'Eiertanz'. Saya rasa itu cukup tepat. Sebenarnya, orang mengira hanya ada para profesional yang bekerja – termasuk dalam hal komunikasi," katanya. 

    • Iklan
  • THOMAS HITZLSPERGER IMAGO / Brauer-Fotoagentur

    Kritik terhadap Nagelsmann juga terkait penanganannya terhadap Undav

    Sebelumnya, Nagelsmann sudah menuai kritik atas caranya menangani penyerang Stuttgart, Deniz Undav, karena ia hanya menempatkan penyerang yang tajam itu sebagai pemain cadangan—dan ia bahkan mengumumkannya secara terbuka. "Jika dia mempertanyakan Undav setelah gol kemenangan dan mengatakan bahwa dia tidak akan mencetak gol itu jika bermain sejak awal, maka saya bertanya: Untuk apa? Hal itu bisa diselesaikan dengan cara lain. Hal itu seolah-olah dia turut melemahkan situasi. Dan itu tidak perlu," kata Hitzlsperger. 

    Secara umum, ia mengatakan kepada pelatih tim nasional: "Akan lebih baik jika ia memiliki orang-orang di sisinya yang dapat memberinya nasihat yang baik. Jika saya melihat kembali beberapa bulan terakhir, saya akan mengatakan: Nasihat tersebut tidak berjalan dengan baik." 

  • Pertandingan Jerman di Piala Dunia:

    14 Juni, pukul 19.00Jerman - Curacao 
    20 Juni, pukul 22.00Jerman - Pantai Gading
    25 Juni, pukul 22.00Ekuador - Jerman 
DFB-Pokal
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Friendlies
Germany crest
Germany
GER
Finland crest
Finland
FIN