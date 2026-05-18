"Lalu dia menyadari bahwa dia tak bisa mengatakannya": Dugaan kontroversial terkait keputusan Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional, mengenai Manuel Neuer

Dalam beberapa hari terakhir, beredar spekulasi hebat mengenai kemungkinan kembalinya pemain berusia 40 tahun dari FC Bayern München ke tim nasional Jerman untuk Piala Dunia yang akan datang. Saat tampil di ZDF pada Sabtu lalu, Nagelsmann mengelak dari pertanyaan-pertanyaan terkait hal tersebut dan merujuk pada pengumuman skuad yang akan dilakukan pada Kamis mendatang.

"Mungkin dia berencana mengatakan bahwa Manuel Neuer adalah kiper utama baru, lalu dia cedera saat melawan Köln. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakannya," kata Hitzlsperger di BR. Neuer kembali diganti karena masalah betis pada pertandingan terakhir Bundesliga. Pada musim ini, dia sudah dua kali harus absen karena cedera betis.