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“Lalu, bagaimana dengan pulau saya?”: Richarlison menuduh calon presiden Brasil Flavio Bolsonaro merebut pulau pribadinya
Richarlison melontarkan tuduhan mengejutkan soal pencurian harta benda
Dalam serangkaian unggahan media sosial yang menghebohkan, Richarlison membeberkan sengketa hukum yang tak biasa terkait pulau pribadi miliknya di lepas pantai Rio de Janeiro. Pemain timnas Brasil itu, yang kariernya belakangan ini tersendat, mengeklaim Bolsonaro dan rekan-rekannya menggunakan pengaruh politik serta sistem peradilan untuk mengambil alih tanah tersebut.
Menurut Richarlison, insiden itu terjadi setelah ia menolak menjual properti tersebut kepada sang senator. Richarlison menjelaskan bahwa ia telah menginvestasikan dana besar di lokasi tersebut antara 2020 dan 2021, dan kehilangan properti itu secara tiba-tiba membuatnya mengupayakan campur tangan pengadilan secepatnya di tengah periode pemilihan yang krusial.
- Getty Images Sport
Richarlison menuntut keadilan
“Saya tidak ingin menjual pulau itu kepadanya,” kata mantan pemain Everton tersebut dalam sebuah video yang dibagikan kepada jutaan pengikutnya. “Karena saya menolak, orang-orang ini memanfaatkan situasi itu di pengadilan.” Penyerang yang kerap menyuarakan pandangannya tentang isu-isu sosial di tanah airnya itu tampaknya bertekad meminta pertanggungjawaban tokoh politik berpengaruh tersebut.
Waktu munculnya tuduhan ini sangat sensitif karena Brasil tengah bersiap menghadapi putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober, sementara warisan Bolsonaro senior tetap menjadi tema utama perdebatan nasional. Klaim pesepakbola itu menambah sisi yang terasa ganjil pada situasi politik yang sudah tegang.
Kerugian finansial yang dipertaruhkan tidak kecil. Pemain Tottenham Hotspur itu mengaku kehilangan seluruh investasinya. “Flavio Bolsonaro dan pria ini, Willer Tomaz, pergi ke sana dan mengambil alih pulau itu dalam 24 jam,” katanya dalam video tersebut. “Di situlah sistem peradilan gagal. Sepengetahuan saya, mereka mengambil pulau itu tanpa membayar sepeser pun. Saya menginvestasikan sekitar 10 juta real (£1,4 juta/$1,7 juta) di sana dan belum mendapatkan kembali apa pun.” Permintaan langsungnya agar kasus ini diselidiki menunjukkan rasa frustrasi sang pemain terhadap proses hukum di negara asalnya.
Bolsonaro menepis klaim tersebut sebagai berita bohong
Respons dari kubu Bolsonaro datang dengan cepat. Sang senator menepis tuduhan tersebut sebagai kampanye fitnah. Bolsonaro menulis di kolom komentar sebuah video yang diunggah Juliette, pemengaruh dan penyanyi populer asal Brasil yang sebelumnya mengkritik praktik-praktik kandidat sayap kanan itu.
Sang senator menyebut tuduhan itu sebagai "berita bohong", yang memicu balasan tajam dari pesepakbola Richarlison. Ia hanya menanggapi bantahan tersebut dengan bertanya, "Lalu, bagaimana dengan pulau saya?" Saling balas komentar di ruang publik itu menyita perhatian masyarakat Brasil, mengalihkan sorotan dari pokok-pokok pembahasan kampanye yang lazim ke perilaku pribadi sang senator.
- Getty Images Sport
Richarlison disisihkan di Tottenham di bawah De Zerbi
Di tengah bergulirnya drama politik di Amerika Selatan, Richarlison juga menghadapi masa sulit dalam karier profesionalnya di London Utara. Sang penyerang sama sekali tidak masuk dalam rencana tim utama di bawah pelatih kepala Roberto De Zerbi.
Setelah gagal pindah pada bursa transfer musim panas, ia tidak dimasukkan ke dalam daftar 25 pemain Tottenham untuk Liga Primer Inggris musim ini. Tersingkir dari skuad untuk kompetisi domestik membuatnya harus bermain bagi tim U-21 klub, jauh dari statusnya dahulu sebagai rekrutan besar klub Liga Primer Inggris tersebut.
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