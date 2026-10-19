“Saya tidak ingin menjual pulau itu kepadanya,” kata mantan pemain Everton tersebut dalam sebuah video yang dibagikan kepada jutaan pengikutnya. “Karena saya menolak, orang-orang ini memanfaatkan situasi itu di pengadilan.” Penyerang yang kerap menyuarakan pandangannya tentang isu-isu sosial di tanah airnya itu tampaknya bertekad meminta pertanggungjawaban tokoh politik berpengaruh tersebut.

Waktu munculnya tuduhan ini sangat sensitif karena Brasil tengah bersiap menghadapi putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober, sementara warisan Bolsonaro senior tetap menjadi tema utama perdebatan nasional. Klaim pesepakbola itu menambah sisi yang terasa ganjil pada situasi politik yang sudah tegang.

Kerugian finansial yang dipertaruhkan tidak kecil. Pemain Tottenham Hotspur itu mengaku kehilangan seluruh investasinya. “Flavio Bolsonaro dan pria ini, Willer Tomaz, pergi ke sana dan mengambil alih pulau itu dalam 24 jam,” katanya dalam video tersebut. “Di situlah sistem peradilan gagal. Sepengetahuan saya, mereka mengambil pulau itu tanpa membayar sepeser pun. Saya menginvestasikan sekitar 10 juta real (£1,4 juta/$1,7 juta) di sana dan belum mendapatkan kembali apa pun.” Permintaan langsungnya agar kasus ini diselidiki menunjukkan rasa frustrasi sang pemain terhadap proses hukum di negara asalnya.



