"Lalu apa yang menjadi alasan utama dia tidak bergabung dengan kami?" Thomas Müller menyindir Anthony Gordon terkait penolakannya untuk bergabung dengan FC Bayern

Dengan merekrut Gordon, Barcelona menutupi dua posisi dalam skuad: Pemain asal Inggris ini dapat menjadi pesaing bagi Raphinha—yang musim lalu sering dilanda cedera—di sayap kiri, sekaligus bersaing untuk posisi starter di lini depan. Di posisi tersebut, Robert Lewandowski tidak akan lagi bermain musim depan, sehingga saat ini Ferran Torres menjadi pesaing utama Gordon. Namun, Barcelona dilaporkan sedang gencar-gencarnya berusaha merekrut penyerang ternama lainnya, yaitu Julian Alvarez dari Atletico Madrid, yang akan menambah persaingan. Terkait hal ini, Atletico sempat membuat heboh dengan sejumlah postingan di media sosial pada Jumat malam dan melontarkan tuduhan serius terhadap klub Catalan tersebut.

Sementara itu, masih belum jelas apa arti perekrutan Gordon bagi rekan senegaranya, Marcus Rashford. Pemain berusia 28 tahun itu dipinjamkan ke Manchester United pada musim lalu, dan Barcelona kini berpotensi merekrutnya secara permanen melalui opsi pembelian dengan biaya sekitar 30 juta euro. Rashford sendiri sangat ingin tetap bertahan, namun peluangnya semakin tipis dengan adanya kesepakatan Gordon. Meskipun demikian, transfer permanen Rashford ke Barca tidak sepenuhnya tertutup.

Sementara itu, Bayern harus mencari alternatif lain. Selain Gordon, nama Yan Diomande dari RB Leipzig belakangan ini menjadi sorotan utama, namun dengan biaya transfer sekitar 100 juta euro, ia akan lebih mahal dan dilaporkan sedang diburu oleh dua klub top internasional yang kuat secara finansial, yaitu Liverpool dan Paris Saint-Germain. Selain itu, Bayern baru-baru ini juga mengaitkan nama Junior Kroupi dari AFC Bournemouth, yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar 80 juta euro.