"Jika Barcelona dan FC Bayern ikut serta. Lalu apa yang menjadi faktor penentu sehingga Gordon tidak bergabung dengan kami?" kata ikon FCB itu dalam podcast Bild "Bayern Insider", dengan nada yang mengisyaratkan bahwa faktor uang kemungkinan besar memainkan peran besar dalam keputusan Gordon.
"Lalu apa yang menjadi alasan utama dia tidak bergabung dengan kami?" Thomas Müller menyindir Anthony Gordon terkait penolakannya untuk bergabung dengan FC Bayern
Dalam beberapa pekan terakhir, Gordon telah muncul sebagai pemain yang diincar Bayern untuk lini serang. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki fleksibilitas posisi; ia bisa saja menjadi pesaing Luis Diaz di sayap kiri maupun cadangan Harry Kane di posisi penyerang tengah.
Namun, sejak Jumat malam, sudah jelas bahwa Bayern tidak mendapatkan apa-apa dalam perburuan Gordon dan pemain timnas Inggris itu malah bergabung dengan Barca. Di klub Catalan, yang akan mentransfer hingga 80 juta euro termasuk bonus kepada Newcastle United, Gordon telah menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031. Menurut kabar yang beredar, Bayern tidak bersedia menyamai tawaran Barcelona dan tampaknya telah menetapkan batas maksimal sebesar 60 juta euro.
Thomas Müller kepada Anthony Gordon: "Saya akan bergabung dengan Bayern"
Bahwa pohon palem dan laut di Barcelona yang membuat Gordon memutuskan untuk bergabung dengan juara Spanyol itu, "saya tidak bisa membayangkannya," tegas Müller, yang namun mengakui bahwa bekerja di bawah asuhan pelatih Barca, Hansi Flick, menjadi salah satu pertimbangannya: "Sungguh menyenangkan bermain di bawah asuhannya, baik dari segi kepemimpinan maupun gaya permainan," kata pemain berusia 36 tahun itu, yang pernah bermain di bawah asuhan pelatih kepala Flick selama satu setengah tahun di Bayern dan sudah mengenal pria berusia 61 tahun itu sejak masa-masa Flick sebagai asisten pelatih timnas Jerman dan pelatih kepala pada Piala Dunia 2022.
Müller, yang meninggalkan juara Jerman musim panas lalu setelah total 25 tahun di klub dan bergabung dengan Vancouver Whitecaps di MLS, pada akhirnya tetap menarik kesimpulan yang jelas: "Jadi, saya akan bergabung dengan Bayern."
Dengan merekrut Gordon, Barcelona menutupi dua posisi dalam skuad: Pemain asal Inggris ini dapat menjadi pesaing bagi Raphinha—yang musim lalu sering dilanda cedera—di sayap kiri, sekaligus bersaing untuk posisi starter di lini depan. Di posisi tersebut, Robert Lewandowski tidak akan lagi bermain musim depan, sehingga saat ini Ferran Torres menjadi pesaing utama Gordon. Namun, Barcelona dilaporkan sedang gencar-gencarnya berusaha merekrut penyerang ternama lainnya, yaitu Julian Alvarez dari Atletico Madrid, yang akan menambah persaingan. Terkait hal ini, Atletico sempat membuat heboh dengan sejumlah postingan di media sosial pada Jumat malam dan melontarkan tuduhan serius terhadap klub Catalan tersebut.
Sementara itu, masih belum jelas apa arti perekrutan Gordon bagi rekan senegaranya, Marcus Rashford. Pemain berusia 28 tahun itu dipinjamkan ke Manchester United pada musim lalu, dan Barcelona kini berpotensi merekrutnya secara permanen melalui opsi pembelian dengan biaya sekitar 30 juta euro. Rashford sendiri sangat ingin tetap bertahan, namun peluangnya semakin tipis dengan adanya kesepakatan Gordon. Meskipun demikian, transfer permanen Rashford ke Barca tidak sepenuhnya tertutup.
Sementara itu, Bayern harus mencari alternatif lain. Selain Gordon, nama Yan Diomande dari RB Leipzig belakangan ini menjadi sorotan utama, namun dengan biaya transfer sekitar 100 juta euro, ia akan lebih mahal dan dilaporkan sedang diburu oleh dua klub top internasional yang kuat secara finansial, yaitu Liverpool dan Paris Saint-Germain. Selain itu, Bayern baru-baru ini juga mengaitkan nama Junior Kroupi dari AFC Bournemouth, yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar 80 juta euro.
Pindah Anthony Gordon ke FC Barcelona dalam angka
Klub lama
Newcastle United
Klub baru
FC Barcelona
Biaya transfer
Hingga 80 juta euro (termasuk bonus)
Kontrak di Barca hingga
30 Juni 2031