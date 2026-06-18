AFP
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"Lakukan seperti yang sudah kukatakan!" - Kemarahan Thomas Tuchel di lapangan terhadap bintang Inggris terungkap saat pelatih Three Lions itu sangat marah kepada pemain kunci selama kemenangan di Piala Dunia melawan Kroasia
Tuchel kehilangan ketenangannya terhadap Pickford
Awal yang mulus dalam pertandingan Piala Dunia pertama Tuchel sebagai pelatih terganggu pada menit ke-17 dalam laga pembuka Grup L Inggris di Stadion Dallas. Meskipun Three Lions saat itu memimpin 1-0, mantan pelatih Chelsea itu merasa sangat marah karena kiper Jordan Pickford gagal mengikuti instruksi distribusi bola yang telah ia berikan secara spesifik.
Menurut reporter Fox, Geoff Shreeves, yang berada di pinggir lapangan, sebagaimana dilansir The Sun, insiden tersebut terjadi ketika Pickford kehilangan keseimbangan di sisi kirinya. Alih-alih mengoper bola ke bek kanan sesuai instruksi, kiper Everton itu memilih rute yang berbeda, yang memicu reaksi marah dari manajernya. Tuchel segera berjalan ke tepi area teknisnya untuk menyampaikan kekesalannya kepada pemain berusia 32 tahun itu.
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"Lakukan seperti yang sudah kukatakan!"
Percakapan tersebut terekam oleh mikrofon di pinggir lapangan dan disiarkan oleh Shreeves, yang menggambarkan intensitas konfrontasi tersebut. Setelah Pickford tampak membalas manajernya, Tuchel menghentikan pertengkaran itu dengan perintah tegas. Shreeves melaporkan: "Baru saja Jordan Pickford berada di sisi kirinya dan kehilangan keseimbangan, namun tetap berhasil menangkap bola. Thomas Tuchel langsung berjalan ke pinggir lapangan dan berkata, 'Tidak, oper ke bek kanan, jangan ke sisi itu.' Pickford sedikit membalas, dan Tuchel tidak terkesan. Ia berkata kepadanya, 'Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, lakukan seperti yang aku katakan!'"
Asisten manajer Anthony Barry mendukung kekesalan sang manajer selama wawancara paruh waktu dengan ITV, dengan mencatat bahwa tim telah menunjukkan “pola permainan yang penuh ketakutan” dan kesulitan menentukan kapan harus melakukan umpan panjang atau pendek selama periode awal yang penuh ketegangan.
Kane menjelaskan perubahan yang terjadi pada babak kedua
Meskipun babak pertama berakhir imbang 2-2 yang penuh ketegangan berkat gol dari kapten Harry Kane serta gol dari pemain Kroasia Martin Baturina dan Petar Musa, babak kedua menampilkan tim Inggris yang benar-benar berbeda. Kane, yang menyamai rekor gol Gary Lineker untuk Inggris di Piala Dunia selama pertandingan tersebut, mengungkapkan bahwa Tuchel memanfaatkan jeda untuk memfokuskan kembali skuad melalui sesi pembicaraan tim yang krusial.
Berbicara tentang pengaruh sang manajer, Kane berkata: "Dia menyuruh kami untuk melepaskan beban, menenangkan diri, dan maju terus. Dia berkata, apa yang terburuk yang bisa terjadi? Tunjukkan kepada dunia siapa kami sebenarnya. Kami tampil dengan kekuatan penuh di babak kedua dan mereka tak mampu mengimbangi, dan itulah level yang harus kami tunjukkan di setiap pertandingan. Cara kami mengendalikan permainan setelah unggul, kami tak pernah terlihat dalam bahaya, lalu mencetak gol lewat serangan balik. Ada periode di mana kami bisa saja mencetak tiga atau empat gol. Pujian untuk semua: ini pertandingan pertama di turnamen ini dan hasil yang luar biasa melawan tim tangguh."
- AFP
Tak ada drama bagi Bellingham
Jude Bellingham, yang mencetak gol sensasional yang membawa Inggris unggul 3-2, meredam anggapan bahwa suasana di ruang ganti saat jeda pertandingan sepanas yang terlihat dari keributan di pinggir lapangan. Bintang Real Madrid itu menegaskan bahwa meskipun sebelumnya terjadi ketegangan antara Tuchel dan Pickford, ruang ganti tetap menjadi tempat yang dipenuhi fokus profesional, bukan kemarahan.
Bellingham memberikan gambaran mengenai pendekatan sang manajer, dengan menyatakan: "Itu bukanlah situasi yang penuh drama atau diwarnai dengan berteriak-teriak; itu adalah apa yang dibutuhkan tim. Kami memiliki kelompok yang matang dengan para pemimpin hebat di dalamnya, semua orang tahu level yang harus kami capai. Awal babak kedua memberi kami landasan yang bagus." Inggris akhirnya menang 4-2 berkat gol Marcus Rashford di menit-menit akhir, dan mereka kini akan berusaha mempertahankan momentum tersebut menjelang pertandingan berikutnya melawan Ghana pada 23 Juni.