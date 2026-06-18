"Lakukan seperti yang sudah kukatakan!" - Kemarahan Thomas Tuchel di lapangan terhadap bintang Inggris terungkap saat pelatih Three Lions itu sangat marah kepada pemain kunci selama kemenangan di Piala Dunia melawan Kroasia

Meskipun babak pertama berakhir imbang 2-2 yang penuh ketegangan berkat gol dari kapten Harry Kane serta gol dari pemain Kroasia Martin Baturina dan Petar Musa, babak kedua menampilkan tim Inggris yang benar-benar berbeda. Kane, yang menyamai rekor gol Gary Lineker untuk Inggris di Piala Dunia selama pertandingan tersebut, mengungkapkan bahwa Tuchel memanfaatkan jeda untuk memfokuskan kembali skuad melalui sesi pembicaraan tim yang krusial.

Berbicara tentang pengaruh sang manajer, Kane berkata: "Dia menyuruh kami untuk melepaskan beban, menenangkan diri, dan maju terus. Dia berkata, apa yang terburuk yang bisa terjadi? Tunjukkan kepada dunia siapa kami sebenarnya. Kami tampil dengan kekuatan penuh di babak kedua dan mereka tak mampu mengimbangi, dan itulah level yang harus kami tunjukkan di setiap pertandingan. Cara kami mengendalikan permainan setelah unggul, kami tak pernah terlihat dalam bahaya, lalu mencetak gol lewat serangan balik. Ada periode di mana kami bisa saja mencetak tiga atau empat gol. Pujian untuk semua: ini pertandingan pertama di turnamen ini dan hasil yang luar biasa melawan tim tangguh."



