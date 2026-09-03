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'Lakukan semuanya dengan serius!' - Roberto Mancini memuji Cesc Fabregas dan kebangkitan luar biasa Como menuju Liga Champions
Mancini terkesan dengan proyek Como
Mancini secara terbuka memuji kekuatan baru Como dan pelatih kepala mereka, Fabregas. Berbicara kepada Sky Sport, juru taktik veteran itu menyoroti klub tersebut sebagai contoh cemerlang yang patut diikuti pihak lain dalam sepak bola modern. Como menikmati laju yang melesat pesat, yang berpuncak pada kelolosan mengejutkan mereka ke Liga Champions.
Bagi Mancini, pencapaian luar biasa ini membuktikan bahwa proyek yang serius dan direncanakan dengan baik dapat menghasilkan kesuksesan level teratas tanpa memandang status historis sebuah klub. Pelatih Italia itu sangat terkesan dengan pendekatan taktik khas yang diterapkan Fabregas. Ia meyakini mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu sedang membangun tim yang tangguh dan menghibur di Italia utara.
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Memuji pola pikir taktis yang menyerang
Fabregas dengan cepat membangun identitas yang jelas sejak mengambil alih Como. Mancini segera menyoroti filosofi progresif pelatih asal Spanyol itu sebagai faktor kunci dalam keberhasilan mereka belakangan ini.
"Saya suka Fabregas, tim Como asuhannya bermain dengan mentalitas yang sangat menyerang," aku Mancini.
Selain memuji sang pelatih, Mancini juga menyoroti youngster bertalenta tinggi Mattia Liberali dengan mengatakan: "Dia adalah pemain muda yang teknis; dia berada di jalur yang tepat."
Suntikan moral bagi tim nasional
Di luar evolusi taktik mereka, strategi rekrutmen Como juga sangat menarik perhatian tim nasional. Klub tersebut berinvestasi pada talenta domestik pada bursa transfer musim panas lalu, dengan mengamankan tanda tangan empat pemain Italia untuk memperkuat skuad mereka. Mancini meyakini kebijakan transfer ini akan memberi manfaat jangka panjang yang sangat besar bagi timnas Italia.
"Saya pikir luar biasa bahwa Como berada di Liga Champions, itu menunjukkan bahwa Anda bisa mencapai puncak di mana saja jika melakukan segalanya dengan benar," kata Mancini. "Fakta bahwa mereka merekrut empat pemain Italia pada musim panas ini sangat signifikan, itu sangat positif bagi kami terkait tim nasional."
- Getty Images Sport
Menghadapi klub-klub elite Eropa
Como kini akan bersiap menguji filosofi menyerang mereka melawan klub-klub raksasa Eropa di Liga Champions. Fabregas menghadapi ujian kepelatihan tertinggi saat ia menavigasi tuntutan berat kompetisi elite Eropa.
Di fase liga, Como akan menghadapi RB Leipzig, Feyenoord, Manchester United, Lens, AEK Athens, Real Betis, Paris Saint-Germain, dan Barcelona.
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