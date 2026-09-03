'Lakukan semuanya dengan serius!' - Roberto Mancini memuji Cesc Fabregas dan kebangkitan luar biasa Como menuju Liga Champions

Mancini secara terbuka memuji kekuatan baru Como dan pelatih kepala mereka, Fabregas. Berbicara kepada Sky Sport, juru taktik veteran itu menyoroti klub tersebut sebagai contoh cemerlang yang patut diikuti pihak lain dalam sepak bola modern. Como menikmati laju yang melesat pesat, yang berpuncak pada kelolosan mengejutkan mereka ke Liga Champions.

Bagi Mancini, pencapaian luar biasa ini membuktikan bahwa proyek yang serius dan direncanakan dengan baik dapat menghasilkan kesuksesan level teratas tanpa memandang status historis sebuah klub. Pelatih Italia itu sangat terkesan dengan pendekatan taktik khas yang diterapkan Fabregas. Ia meyakini mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu sedang membangun tim yang tangguh dan menghibur di Italia utara.