AFP
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'Lakukan saja tugas kalian' - Eduardo Camavinga kirim pesan tegas kepada para penyerang Prancis jelang laga kontra Belgia
Ekspektasi taktis untuk para penyerang
Berbicara dalam konferensi pers, Camavinga menjelaskan posisinya mengenai tanggung jawab bertahan para pemain menyerang di dalam tim nasional. Prancis meraih kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pembuka mereka di bawah Zinedine Zidane, dan skuad itu kini bersiap menghadapi penentuan grup yang krusial melawan Belgia besok.
Membahas keseimbangan tim, gelandang itu menyatakan dengan jelas: "Saya tidak meminta para penyerang melakukan pekerjaan bertahan yang gila. Kami hanya meminta mereka menjalankan tugas mereka." Pendekatan pragmatis ini menyoroti keinginan akan struktur tanpa membebani lini depan secara berlebihan.
- AFP
Menyalakan kembali rivalitas Belgia
Prancis akan menghadapi Belgia yang penuh percaya diri besok malam, setelah kemenangan impresif 2-0 mereka atas Italia. Laga ini tentu membangkitkan kenangan pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi Camavinga cepat menyelipkan sedikit candaan dalam pemanasan jelang pertandingan. Saat ditanya soal ketegangan yang masih tersisa antara kedua negara, ia menjawab: "[Tertawa] Ini pertandingan yang sangat penting, karena Belgia tetap merupakan negara besar. Soal apa yang terjadi, kalian orang Belgia yang masih menyimpannya di tenggorokan [tersenyum]. Namun tidak, ini pertandingan yang sangat bagus untuk dimainkan, kami semua antusias memainkan laga seperti ini."
Kehidupan di bawah Zidane dan menghadapi lawan-lawan yang sudah dikenal
Kehadiran Zidane di pinggir lapangan menandai perubahan signifikan bagi skuad. Camavinga mengakui bahwa melihat sosok legendaris itu mengambil alih tim pada awalnya terasa mengejutkan, dengan mengatakan: "Kita semua tahu apa yang dia wakili untuk Prancis. Pada awalnya, rasanya cukup spesial dan aneh harus berhadapan dengannya." Sementara itu, kubu Prancis mendapat sedikit dorongan dengan absennya kiper Real Madrid Thibaut Courtois dari susunan lawan. Saat membahas absennya rekan setimnya di level klub itu, Camavinga bercanda: "Kami berbicara bersama sebelum pemilihan dan ya, saya sangat senang dia tidak ada di sana [tersenyum]."
- AFP
Apa selanjutnya untuk Prancis?
Prancis akan berduel melawan Belgia besok malam dengan posisi puncak klasemen grup dipertaruhkan. Kemenangan kedua secara beruntun akan memberi Zidane awal yang sempurna dalam masa jabatannya sebagai pelatih dan membangun momentum yang signifikan. Setelah bentrokan krusial ini, Camavinga dan rekan-rekannya akan kembali ke klub masing-masing untuk melanjutkan tugas di kompetisi domestik.
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