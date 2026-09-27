Berbicara dalam konferensi pers, Camavinga menjelaskan posisinya mengenai tanggung jawab bertahan para pemain menyerang di dalam tim nasional. Prancis meraih kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pembuka mereka di bawah Zinedine Zidane, dan skuad itu kini bersiap menghadapi penentuan grup yang krusial melawan Belgia besok.

Membahas keseimbangan tim, gelandang itu menyatakan dengan jelas: "Saya tidak meminta para penyerang melakukan pekerjaan bertahan yang gila. Kami hanya meminta mereka menjalankan tugas mereka." Pendekatan pragmatis ini menyoroti keinginan akan struktur tanpa membebani lini depan secara berlebihan.