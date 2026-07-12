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“Lakukan apa pun yang diperlukan!” - Ines Garcia, pacar Lamine Yamal, melontarkan seruan bertema Justin Bieber terkait Piala Dunia kepada bintang Spanyol dan Barcelona tersebut
Sebuah permohonan lucu di media sosial
Perjalanan mengesankan Spanyol menuju semifinal Piala Dunia telah memikat seluruh bangsa, namun bagi pasangan Yamal, taruhannya kini semakin tinggi. Menyusul pengumuman FIFA mengenai rangkaian acara hiburan untuk final, sang influencer menegaskan bahwa ia berharap bisa hadir di MetLife Stadium pada 19 Juli.
Influencer kelahiran Sevilla ini memposting pesan yang ditujukan kepada Yamal yang dengan cepat menjadi viral. Dengan nada yang ceria namun mendesak, ia menulis kepada pasangannya: "Sayangku, lakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai final. Kau dengar aku?? Apa pun yang diperlukan!"
Faktor Bieber
Alasan di balik permintaan Garcia sangat sederhana: dia mengaku sebagai seorang 'Belieber'. Dengan dikonfirmasinya ikon pop asal Kanada tersebut sebagai salah satu penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu bergaya Super Bowl yang pertama kali diselenggarakan dalam turnamen ini, Garcia sangat ingin menyaksikan idola-nya tampil langsung di panggung olahraga terbesar.
Bieber, yang dikenal melalui lagu-lagu hits global seperti 'Baby', 'Sorry', dan 'Love Yourself', tetap menjadi salah satu artis paling populer bagi generasi penggemarnya. Keikutsertaannya dalam jajaran artis FIFA telah menambah semarak budaya pop pada turnamen yang sudah sangat dinanti ini, sehingga memberikan Yamal alasan lain untuk memastikan La Roja berhasil melaju hingga final.
Pertunjukan paruh waktu yang bersejarah
FIFA berencana untuk membuka babak baru dalam final 2026 di New Jersey dengan menghadirkan pertunjukan musik yang dipenuhi bintang-bintang ternama. Berbeda dari upacara-upacara tradisional, badan pengatur sepak bola dunia ini telah merencanakan pertunjukan berdurasi 11 menit yang dirancang untuk menyaingi acara unggulan tahunan NFL, dengan menampilkan beragam talenta internasional.
Daftar artis yang telah dikonfirmasi menjadi bukti besarnya skala acara ini. Bersama Bieber akan tampil Shakira, yang sudah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari turnamen sepak bola besar, serta ratu pop Madonna dan sensasi K-pop BTS. Pertunjukan ini juga akan menampilkan bintang Afrika Burna Boy, Chris Martin dari Coldplay bersama PS22 Chorus, serta konduktor terkenal dunia Gustavo Dudamel.
- Getty Images Sport
Fokus pada tujuan di New Jersey
Tujuan utama Yamal tetaplah membawa trofi itu kembali ke Spanyol untuk pertama kalinya sejak 2010. Namun, Spanyol harus terlebih dahulu mengalahkan Prancis dalam laga semifinal yang sangat dinantikan—pertandingan yang memiliki makna khusus bagi pemain berusia 18 tahun itu.
Justru saat melawan Les Bleus itulah Yamal mencetak gol menakjubkan dan tak terlupakan di semifinal Euro 2024, sebelum La Roja mengalahkan Inggris di final untuk mengangkat trofi. Kenangan ikonik ini menjadi pertanda baik yang sempurna bagi bintang muda Barcelona tersebut, yang terus menanjak pesat di panggung internasional, sekaligus memantapkan dirinya sebagai sosok kunci dalam lini serang asuhan Luis de la Fuente saat mereka mengejar gelar besar lainnya.
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