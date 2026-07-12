“Lakukan apa pun yang diperlukan!” - Ines Garcia, pacar Lamine Yamal, melontarkan seruan bertema Justin Bieber terkait Piala Dunia kepada bintang Spanyol dan Barcelona tersebut

Perjalanan mengesankan Spanyol menuju semifinal Piala Dunia telah memikat seluruh bangsa, namun bagi pasangan Yamal, taruhannya kini semakin tinggi. Menyusul pengumuman FIFA mengenai rangkaian acara hiburan untuk final, sang influencer menegaskan bahwa ia berharap bisa hadir di MetLife Stadium pada 19 Juli.

Influencer kelahiran Sevilla ini memposting pesan yang ditujukan kepada Yamal yang dengan cepat menjadi viral. Dengan nada yang ceria namun mendesak, ia menulis kepada pasangannya: "Sayangku, lakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai final. Kau dengar aku?? Apa pun yang diperlukan!"