Lagu baru untuk Kobbie Mainoo: Para penggemar Man Utd menciptakan lagu jenius berjudul 'can't play without you' untuk gelandang timnas Inggris tersebut

Mainoo menikmati hari Minggu yang tak terlupakan di Old Trafford, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-77 untuk memastikan kemenangan penting bagi tim asuhan Michael Carrick atas Liverpool. Kemenangan ini lebih dari sekadar kemenangan derby; hal ini secara resmi memastikan kelolosan United ke Liga Champions musim depan.

Setan Merah awalnya unggul dua gol berkat gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko, namun tim tamu membalas melalui Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo. Saat skor imbang 2-2, Mainoo muncul untuk mencetak gol pertamanya di Liga Premier musim ini, mengakhiri pekan di mana ia menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan klub masa kecilnya.