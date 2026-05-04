Lagu baru untuk Kobbie Mainoo: Para penggemar Man Utd menciptakan lagu jenius berjudul 'can't play without you' untuk gelandang timnas Inggris tersebut
Mainoo, pahlawan dalam laga seru berujung lima gol
Mainoo menikmati hari Minggu yang tak terlupakan di Old Trafford, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-77 untuk memastikan kemenangan penting bagi tim asuhan Michael Carrick atas Liverpool. Kemenangan ini lebih dari sekadar kemenangan derby; hal ini secara resmi memastikan kelolosan United ke Liga Champions musim depan.
Setan Merah awalnya unggul dua gol berkat gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko, namun tim tamu membalas melalui Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo. Saat skor imbang 2-2, Mainoo muncul untuk mencetak gol pertamanya di Liga Premier musim ini, mengakhiri pekan di mana ia menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun dengan klub masa kecilnya.
Lagu yang terinspirasi dari Billy Ocean
Saat gelandang berusia 21 tahun itu menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan selama wawancara pasca-pertandingannya dengan Sky Sports, para pendukung di Stretford End terdengar menyanyikan lagu baru untuk lulusan akademi mereka. Lagu tersebut menggunakan melodi lagu klasik tahun 1976 berjudul "Love Really Hurts Without You" karya legenda musik soul Billy Ocean.
Liriknya, yang sejak itu menjadi viral di media sosial, menyoroti betapa pentingnya pemain internasional Inggris ini bagi skema taktis Carrick. Para pendukung setia United menyanyikan: "Mainoo, United tidak bisa bermain tanpa kamu, United tidak bisa bermain tanpa kamu. Dan kamu menghancurkan hatiku, saat kamu tidak diturunkan sebagai starter. Mainoo, United tidak bisa bermain tanpa kamu, United tidak bisa bermain tanpa kamu."
Para penggemar bereaksi terhadap lagu yang 'sangat memukau'
Media sosial dengan cepat dibanjiri pujian untuk lagu baru tersebut, dengan para pendukung merasa senang karena bintang muda itu akhirnya mendapatkan pengakuan tersendiri dari tribun penonton. Di Pe Sport Bible, seorang penggemar berkomentar pada video nyanyian tersebut, "Mainoo akhirnya punya yel-yel dan lagunya juga keren banget," sementara yang lain hanya menggambarkan lagu itu sebagai "lagu yang benar-benar mantap".
Kreativitas pendukung United baik saat tandang maupun kandang juga menjadi bahan pembicaraan, seperti yang dicatat oleh seorang pendukung ketiga: "Jelas sangat bias di sini, tapi kami jauh lebih unggul dan paling orisinal dalam hal nyanyian." Seorang lainnya menambahkan: "Akhirnya ada nyanyian untuk Mainoo dan lagu ini benar-benar keren. Old Trafford harus menyanyikan ini sejak menit pertama di pertandingan berikutnya. Bagikan ini ke mana-mana."
"Dulu aku sering membayangkan saat-saat seperti ini"
Mainoo, yang tampak terharu oleh sambutan tersebut, mengungkapkan rasa bangganya setelah peluit akhir dibunyikan. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya melihat beberapa anggota keluarga saya [di antara penonton]. Ya, ini adalah berkah bisa bermain di sini, bisa mencetak gol di sini. Dulu saya sering memimpikan momen seperti ini, jadi [Kobbie yang lebih muda] pasti akan sangat gembira."
Mainoo akan kembali beraksi saat United bertandang ke markas Sunderland akhir pekan depan.