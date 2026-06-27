"Lagipula, kami tidak akan menang juga!" - Erling Haaland membela keputusan pelatih Norwegia untuk mengistirahatkan para pemain bintang dalam kekalahan telak dari Prancis

Solbakken menegaskan bahwa ia tidak menyesali pendekatannya, dengan alasan bahwa prioritasnya adalah memberikan Norwegia peluang terbaik untuk melaju sejauh mungkin dalam turnamen ini, alih-alih mengambil risiko dengan memainkan pemain-pemain kunci di babak penyisihan grup.

"Saya akan melakukannya lagi seketika," kata Solbakken setelah pertandingan, seperti dikutip De Telegraaf. "Kami di sini untuk melaju sejauh mungkin dan saya harus mengambil keputusan yang menurut saya akan membawa kami melaju paling jauh. Satu-satunya hal yang membuat saya merasa bersalah adalah para penggemar yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat Erling, Martin, dan bintang-bintang lainnya."

Haaland juga mendukung manajernya dan menepis anggapan bahwa susunan pemain terkuat Norwegia akan mengubah hasil pertandingan.

"Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak peduli, dan itu masih berlaku," aku Haaland. "Prancis memang tim yang lebih baik. Bahkan dengan 11 pemain terbaik kami, saya rasa kami tidak akan bisa mengalahkan mereka."