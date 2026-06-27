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"Lagipula, kami tidak akan menang juga!" - Erling Haaland membela keputusan pelatih Norwegia untuk mengistirahatkan para pemain bintang dalam kekalahan telak dari Prancis
Solbakken tetap mempertahankan keputusan berani dalam pemilihan pemainnya
Pelatih Norwegia, Solbakken, mendapat kecaman setelah melakukan sepuluh pergantian pada susunan pemain inti untuk laga krusial fase grup Piala Dunia melawan Prancis. Meskipun secara matematis masih ada peluang untuk menduduki posisi pertama di grup, keputusan untuk menurunkan tim yang pada dasarnya merupakan skuad cadangan menuai kritik dari para penggemar dan pakar. Frederik Aursnes adalah satu-satunya pemain yang tetap mempertahankan posisinya dari pertandingan sebelumnya.
Prancis memanfaatkan susunan pemain Norwegia yang melemah dan memastikan kemenangan meyakinkan 4-1. Para pemain bintang termasuk Haaland, Martin Odegaard, dan Antonio Nusa semuanya ditinggalkan di bangku cadangan karena Solbakken memprioritaskan agar mereka tetap segar untuk babak gugur.
- AFP
Haaland dan Solbakken membela keputusan tersebut
Solbakken menegaskan bahwa ia tidak menyesali pendekatannya, dengan alasan bahwa prioritasnya adalah memberikan Norwegia peluang terbaik untuk melaju sejauh mungkin dalam turnamen ini, alih-alih mengambil risiko dengan memainkan pemain-pemain kunci di babak penyisihan grup.
"Saya akan melakukannya lagi seketika," kata Solbakken setelah pertandingan, seperti dikutip De Telegraaf. "Kami di sini untuk melaju sejauh mungkin dan saya harus mengambil keputusan yang menurut saya akan membawa kami melaju paling jauh. Satu-satunya hal yang membuat saya merasa bersalah adalah para penggemar yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat Erling, Martin, dan bintang-bintang lainnya."
Haaland juga mendukung manajernya dan menepis anggapan bahwa susunan pemain terkuat Norwegia akan mengubah hasil pertandingan.
"Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak peduli, dan itu masih berlaku," aku Haaland. "Prancis memang tim yang lebih baik. Bahkan dengan 11 pemain terbaik kami, saya rasa kami tidak akan bisa mengalahkan mereka."
Kekuatan Prancis semakin memperjelas tantangan yang dihadapi Norwegia
Haaland memuji kualitas Prancis setelah menyaksikan Les Bleus mendominasi pertandingan. Ia menyoroti kedalaman bakat di seluruh skuad mereka dan yakin Prancis akan menjadi salah satu favorit untuk melaju jauh dalam kompetisi ini.
"Prancis memiliki pemain kelas dunia di setiap posisi," tambah Haaland. "[Kylian] Mbappe, [Michael] Olise, [Ousmane] Dembele... mereka terus bermunculan. Mereka akan menjadi ancaman bagi tim mana pun dan saya jujur berpikir mereka bisa melaju sangat jauh. Apa yang mereka tunjukkan saat melawan kami sungguh menakutkan."
- Getty Images Sport
Norwegia kini mengalihkan perhatiannya ke babak gugur
Perhatian Norwegia kini beralih ke laga babak 32 besar melawan Pantai Gading. Solbakken berharap keputusan untuk memberi istirahat kepada beberapa pemain kunci akan membuahkan hasil, dengan Haaland, Odegaard, dan para pemain inti lainnya diperkirakan akan kembali dalam kondisi segar untuk laga sistem gugur tersebut.