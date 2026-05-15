Seperti yang ditekankan oleh Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, dalam konferensi pers menjelang pertandingan Liga Premier timnya pada hari Minggu melawan West Ham United yang berada di dasar klasemen, pemecatan beberapa pemain dari skuad baru-baru ini tidak hanya berkaitan dengan masalah pinggul yang dialami Gordon.
Sebaliknya, keinginan sang pemain berusia 25 tahun untuk pindah yang terus berlanjut juga menjadi pertimbangan dalam rencana Howe. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa Gordon tidak akan masuk dalam skuad The Magpies saat menghadapi tim asal London tersebut.
"Ketika sudah mencapai fase musim ini, tentu saja pandangan kami sudah mulai tertuju pada tahun depan. Anthony baru saja kembali dari cedera, dan menurut saya, tim telah bermain dengan baik selama dia absen," jelas pelatih Newcastle tersebut.
Menanggapi pertanyaan apakah Gordon jarang dimainkan saat ini karena perencanaan untuk musim depan yang sudah berjalan, Howe kemudian menjawab: "Ya, sebagian pandangan kami memang sudah tertuju ke masa depan."
Gordon dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan FC Bayern
Pemain serang berusia 25 tahun itu mengalami cedera pinggul ringan pada pertengahan April dan karena itu absen dalam pertandingan-pertandingan berikutnya melawan AFC Bournemouth dan FC Arsenal. Namun, Howe tetap tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Brighton & Hove Albion dan terakhir Nottingham Forest, meskipun Gordon tampaknya sudah pulih dan siap bermain.
Pemain asal Inggris ini masih dikaitkan erat dengan kepindahan ke FC Bayern München. Gordon sendiri dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan juara Bundesliga tersebut untuk pindah pada musim depan, namun kedua klub masih jauh dari kesepakatan dalam negosiasi.
Bayern dan Newcastle sedang bernegosiasi mengenai biaya transfer
Menurut kabar yang beredar, The Magpies meminta 80 juta poundsterling Inggris, atau setara dengan sekitar 92 juta euro, untuk pemain serang serba bisa tersebut — jumlah yang tampaknya tidak akan bersedia dibayarkan oleh FC Bayern.
Lagipula, klub asal Munich ini udah menjalani penghematan yang ketat selama beberapa tahun terakhir. Menurut info dari tz, Direktur Olahraga Max Eberl dan Manajer Olahraga Christoph Freund udah ditugasin buat memperkuat skuad buat musim baru ini secara selektif aja dan nggak ngeluarin duit banyak-banyak. Transfer Gordon nggak cocok sama profil ini.
Pemilik klub Uli Hoeneß dilaporkan baru-baru ini mendukung perekrutan pemain asal Inggris tersebut, namun FCB harus menawar harga transfer yang diminta agar sedikit lebih rendah dalam negosiasi. Kedua klub dilaporkan sudah melakukan pembicaraan mengenai hal ini, meskipun kesepakatan dalam waktu dekat tampaknya tidak mungkin tercapai.