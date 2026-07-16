'Lagi-lagi kehilangan potongan terakhir dari teka-teki' - Harry Kane merasa 'hampa' setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia, saat ia merilis pernyataan yang penuh emosi

Melalui akun media sosialnya, Kane dengan jujur mengungkapkan rasa sakit akibat kegagalan ini. “Tak ada kata-kata yang cukup kuat saat ini untuk menghilangkan rasa hampa di perut ini,” tulisnya. “Kami hampir saja, benar-benar hampir mencapai final lagi, tapi itu belum cukup. Kami telah memberikan segalanya selama 7 minggu terakhir ini, dan kegagalan ini sulit diterima! Saya tahu ekspektasinya tinggi dan memang seharusnya begitu; kami sudah mendekati pintu itu selama 8 tahun, tapi sekali lagi kami kehilangan potongan terakhir dari teka-teki itu!”

Penyerang yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris ini menekankan bahwa tim harus menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan antara menjadi penantang dan pemenang. “Di situlah kami harus merenungkannya, memprosesnya, dan menemukan cara untuk menjadi lebih baik. Saya sangat bangga pada para pemain dan apa yang telah kami tunjukkan sepanjang turnamen ini – beberapa pertandingan sulit dan situasi berat yang telah kami atasi,” tambahnya.



