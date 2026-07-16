AFP
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'Lagi-lagi kehilangan potongan terakhir dari teka-teki' - Harry Kane merasa 'hampa' setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia, saat ia merilis pernyataan yang penuh emosi
Kekecewaan di babak semifinal
Impian Inggris untuk mencapai final Piala Dunia pertama sejak 1966 pupus secara dramatis saat Argentina melakukan comeback di menit-menit akhir untuk mengamankan kemenangan 2-1. Meskipun Anthony Gordon membawa The Three Lions unggul di awal babak kedua setelah menyambut umpan silang dari Morgan Rogers, gol-gol di menit-menit akhir dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez membalikkan keadaan.
Kekalahan ini membuat skuad terguncang, terutama kapten Kane. Penyerang Bayern Munich itu merilis pernyataan emosional yang ditujukan kepada para penggemar dan rekan setimnya saat ia merenungkan kegagalan tipis lainnya di panggung internasional.
Pidato penuh emosi Kane
Melalui akun media sosialnya, Kane dengan jujur mengungkapkan rasa sakit akibat kegagalan ini. “Tak ada kata-kata yang cukup kuat saat ini untuk menghilangkan rasa hampa di perut ini,” tulisnya. “Kami hampir saja, benar-benar hampir mencapai final lagi, tapi itu belum cukup. Kami telah memberikan segalanya selama 7 minggu terakhir ini, dan kegagalan ini sulit diterima! Saya tahu ekspektasinya tinggi dan memang seharusnya begitu; kami sudah mendekati pintu itu selama 8 tahun, tapi sekali lagi kami kehilangan potongan terakhir dari teka-teki itu!”
Penyerang yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris ini menekankan bahwa tim harus menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan antara menjadi penantang dan pemenang. “Di situlah kami harus merenungkannya, memprosesnya, dan menemukan cara untuk menjadi lebih baik. Saya sangat bangga pada para pemain dan apa yang telah kami tunjukkan sepanjang turnamen ini – beberapa pertandingan sulit dan situasi berat yang telah kami atasi,” tambahnya.
Sebuah pesan tentang ketangguhan
Di usia 32 tahun, muncul pertanyaan apakah ini merupakan kesempatan terakhir Kane untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Namun, pernyataannya menunjukkan tekad untuk terus berjuang meraih kesuksesan di masa depan, khususnya menyoroti ketangguhan yang diperlukan untuk sukses di level tertinggi sepak bola.
“Berjuang demi kejayaan tidak selalu berarti Anda akan mendapatkannya. Anda harus berjuang untuk itu, terjatuh, bangkit kembali, dan mencoba lagi, dan itulah yang akan kami lakukan; tidak ada cara lain selain terus percaya dan terus berjuang,” kata Kane. Ia mengakhiri pesannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para pendukung setia Inggris: “Terima kasih kepada setiap penggemar yang telah datang dan menunjukkan dukungan mereka di stadion. Terima kasih kepada setiap penggemar di rumah yang percaya pada kami. Terima kasih kepada para pemain dan staf atas segala yang telah kalian berikan. Seperti biasa, menang atau kalah, kami belajar dan mencoba lagi!”
- Getty Images Sport
Masih ada satu pertandingan lagi yang harus dimainkan
Meskipun kekecewaan akibat tersingkir di babak semifinal akan membutuhkan waktu untuk pulih, perjalanan Inggris di turnamen ini belum secara resmi berakhir, karena tim tersebut akan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu nanti.
Berbicara setelah kekalahan tersebut, pelatih kepala Inggris Thomas Tuchel mengakui betapa sulitnya mempersiapkan diri untuk pertandingan yang tidak diinginkan oleh kedua tim. "Tak satu pun pemain kami dan tak satu pun pemain Prancis yang ingin memainkan pertandingan ini," kata Tuchel kepada para wartawan. "Mereka ingin bermain di final. Kami telah memberikan segalanya untuk mencapai itu. Semua orang bermain untuk memenangkan Piala Dunia, tapi begitulah adanya. Kami memiliki waktu pemulihan satu hari lebih sedikit daripada Prancis, tetapi kami akan melakukannya dengan profesionalisme."
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