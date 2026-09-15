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Laga Villarreal samai catatan terburuk bersejarah saat masalah lini belakang membuat tim asuhan Inigo Perez terpuruk di zona degradasi La Liga
Kekalahan menyakitkan memperpanjang tren buruk
Gerard Moreno membawa tuan rumah unggul pada menit ke-29 dalam laga pekan kelima La Liga, Senin malam, sebelum gol cepat Cucho Hernandez dan Natan membalikkan keadaan sebelum jeda. Kekalahan 2-1 itu menjadi kekalahan ketiga Villarreal di liga musim ini, membuat mereka tertahan di posisi ke-18 dengan baru mengoleksi dua poin. Kebobolan 10 gol dalam lima laga pembuka mereka menyamai awal terburuk klub itu dalam hal pertahanan pada sebuah musim, yang sebelumnya tercatat pada musim 2023-24, seperti dikonfirmasi oleh Marca.
- ANP
Perez menyesalkan keruntuhan psikologis
Berbicara setelah pertandingan di Estadio de la Ceramica, pelatih kepala Perez menyoroti mentalitas rapuh timnya setelah mereka langsung kehilangan arah begitu kebobolan gol penyama kedudukan. Menilai penurunan performa timnya pada babak kedua, Perez berkata: "Sampai Betis mencetak gol, pertandingan berjalan tepat seperti yang kami bayangkan. Saat kami kebobolan, hal yang sama terjadi kepada kami seperti saat melawan Depor.
"Babak kedua merugikan tim dan saya sebagai pelatih. Itu memengaruhi kepercayaan diri dan keyakinan kami. Bangkit dari kekalahan tidak pernah mudah, tetapi akan lebih sulit lagi ketika Anda pulang dengan perasaan seperti ini. Meski begitu, kami tidak punya pilihan selain terus maju."
Manajer menuntut perbaikan mendesak
Juru taktik asal Navarre itu menegaskan bahwa analisis taktik mendalam harus segera dilakukan untuk memenuhi standar tinggi yang diharapkan para pendukung klub.
Menekankan tekadnya untuk membalikkan keterpurukan, Perez menambahkan: "Kami belum mampu memberikan kepada para pendukung kami apa yang ingin kami berikan kepada mereka dan apa yang pantas mereka dapatkan. Kami tidak akan tidur nyenyak malam ini. Kami sangat kecewa. Besok kami harus mendapatkan kembali antusiasme kami, menganalisis pertandingan ini, dan berupaya untuk berkembang agar kami bisa menemukan level yang kami cari."
Ia melanjutkan: "Gagasan kami jelas dan kami sudah menunjukkannya dalam beberapa fase di sejumlah pertandingan, tetapi saya perlu menganalisis semuanya dengan sangat hati-hati untuk melihat apa yang harus kami ubah agar bisa melewati masa sulit ini."
Jadwal padat menguji skuad
Skuad Perez, yang finis di peringkat ketiga La Liga di bawah asuhan Marcelino musim lalu untuk memastikan kembali ke Liga Champions, harus segera berbenah jelang lawatan Kamis ke Malaga. Tiga hari kemudian, ujian berat lain menanti ketika mereka menjamu Levante sebelum kompetisi domestik jeda untuk agenda internasional. Staf pelatih menghadapi kejaran waktu untuk memulihkan stabilitas lini belakang sebelum jarak dengan papan tengah melebar secara signifikan.
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