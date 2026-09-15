Juru taktik asal Navarre itu menegaskan bahwa analisis taktik mendalam harus segera dilakukan untuk memenuhi standar tinggi yang diharapkan para pendukung klub.

Menekankan tekadnya untuk membalikkan keterpurukan, Perez menambahkan: "Kami belum mampu memberikan kepada para pendukung kami apa yang ingin kami berikan kepada mereka dan apa yang pantas mereka dapatkan. Kami tidak akan tidur nyenyak malam ini. Kami sangat kecewa. Besok kami harus mendapatkan kembali antusiasme kami, menganalisis pertandingan ini, dan berupaya untuk berkembang agar kami bisa menemukan level yang kami cari."

Ia melanjutkan: "Gagasan kami jelas dan kami sudah menunjukkannya dalam beberapa fase di sejumlah pertandingan, tetapi saya perlu menganalisis semuanya dengan sangat hati-hati untuk melihat apa yang harus kami ubah agar bisa melewati masa sulit ini."



