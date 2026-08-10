Striker Arsenal itu sama sekali tidak dalam suasana untuk basa-basi ketika klub London utara tersebut bersiap menghadapi Manchester City dalam bentrokan Community Shield pada hari Minggu. Meski laga pembuka musim tradisional itu kerap dilabeli sebagai "uji coba yang dibesar-besarkan", penyerang internasional Swedia tersebut menegaskan bahwa api persaingan tetap menyala tinggi di skuad Mikel Arteta.

"Melawan City? Sebagai laga persahabatan? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan itu, sudah pasti," kata Gyokeres sambil menepis anggapan bahwa pertandingan tersebut kurang penting. Ia meyakini bahwa meraih trofi sejak awal sangat penting untuk momentum tim, seraya menambahkan: "Ketika Anda memenangkan gelar, Anda mendapatkan kepercayaan diri, Anda mendapatkan dorongan dengan semua hal yang menyertainya. Jadi, ya, itu hanya membawa hal-hal positif. Kami ingin memastikan bahwa kami bukan hanya berada di puncak itu, tetapi juga siap untuk musim yang baru."



