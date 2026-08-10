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Laga persahabatan yang dibesar-besarkan? Viktor Gyokeres kirim peringatan kepada Manchester City saat Arsenal bersiap untuk bentrok di Community Shield di Cardiff
Gyokeres menolak label ramah
Striker Arsenal itu sama sekali tidak dalam suasana untuk basa-basi ketika klub London utara tersebut bersiap menghadapi Manchester City dalam bentrokan Community Shield pada hari Minggu. Meski laga pembuka musim tradisional itu kerap dilabeli sebagai "uji coba yang dibesar-besarkan", penyerang internasional Swedia tersebut menegaskan bahwa api persaingan tetap menyala tinggi di skuad Mikel Arteta.
"Melawan City? Sebagai laga persahabatan? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan itu, sudah pasti," kata Gyokeres sambil menepis anggapan bahwa pertandingan tersebut kurang penting. Ia meyakini bahwa meraih trofi sejak awal sangat penting untuk momentum tim, seraya menambahkan: "Ketika Anda memenangkan gelar, Anda mendapatkan kepercayaan diri, Anda mendapatkan dorongan dengan semua hal yang menyertainya. Jadi, ya, itu hanya membawa hal-hal positif. Kami ingin memastikan bahwa kami bukan hanya berada di puncak itu, tetapi juga siap untuk musim yang baru."
- AFP
Venue baru dan wajah-wajah baru
Pertemuan berisiko tinggi itu akan memiliki latar yang berbeda tahun ini, karena FA mengonfirmasi Community Shield 2026 akan dimainkan di Principality Stadium, Cardiff karena pemesanan konser di Wembley.
Arsenal akan memasuki laga tersebut dengan dorongan dari kedatangan rekrutan besar Bruno Guimaraes, setelah menyepakati kesepakatan senilai £75 juta dengan Newcastle. "Ya, kami semua sangat senang," tambah sang striker mengenai kedatangan pemain baru itu. "Dia pemain yang sangat bagus dan saya pikir dia akan membawa banyak energi serta kualitasnya ke tim. Saya hanya punya hal-hal positif untuk dikatakan."
Pelajaran bertahan dan dahaga gelar
Meski lini serang terlihat tajam, Arsenal menunjukkan kerentanan pada pramusim ini, dengan kebobolan tiga gol di masing-masing dari dua laga uji coba terakhir mereka. Gyokeres mengakui masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum laga pembuka Premier League melawan mantan klubnya, Coventry City. "[Borussia] Dortmund bermain satu lawan satu, saat mereka menyerang, mereka banyak melakukan rotasi dan membuat pergerakan di belakang," kata Gyokeres setelah mengeksekusi penalti babak kedua dalam kekalahan 3-2 Arsenal dari raksasa Bundesliga tersebut. "Itu ujian yang bagus bagi kami dan kami belajar apa yang harus kami lakukan dengan jauh lebih baik dalam bertahan. Gol ketiga berasal dari sepak pojok, dua gol lainnya di awal laga tentu juga membuat frustrasi."
Terlepas dari masalah di lini belakang, rasa lapar di dalam skuad tampaknya berada pada level tertinggi saat mereka berupaya mempertahankan gelar. Ketika ditanya apakah dia melihat hasrat yang sama di mata Mikel Arteta menjelang musim baru, respons tegas pemain berusia 28 tahun itu hanya berbunyi: "Lebih lapar!"
- Getty Images Sport
Tantangan sang juara
Mempertahankan gelar Premier League adalah pencapaian yang hanya sedikit tim bisa raih, dan Gyokeres sama sekali tidak menutup mata soal sulitnya tugas yang ada di depan. Ia mengakui bahwa menjadi tim yang harus dikalahkan membawa tekanannya sendiri.
"Anda bisa memikirkannya [memulai musim sebagai juara] dengan sejuta cara yang berbeda," pungkasnya. "Apakah itu lebih sulit atau tidak, saya tidak tahu, tetapi akan sulit untuk memenangkan liga. Bahkan jika Anda memenangkannya musim lalu, itu tetap merupakan tantangan besar.
"Ini adalah liga terbaik di dunia dan banyak tim berada dalam kondisi yang sangat baik dengan pemain-pemain yang sangat bagus. Kami menang musim lalu dan kami akan mencoba memenangkannya lagi musim ini."
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