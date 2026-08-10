AFP
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Laga persahabatan pramusim Chelsea melawan Johor Darul Ta'zim berakhir kacau saat adu penalti dibatalkan
Gol penyama kedudukan di akhir laga memicu kebingungan
Laga pramusim Chelsea melawan Johor Darul Ta'zim di Malaysia berubah kacau setelah duel panas itu berakhir imbang 3-3. Tim Malaysia itu unggul lebih dulu lewat Arif Aiman Hanapi sebelum dua gol cepat dari titik penalti oleh Liam Delap membalikkan keadaan, hanya untuk Oscar Arribas dan Bergson mengembalikan keunggulan JDT. Gol bunuh diri Antonio Cristian di akhir laga menyelamatkan Chelsea dari kekalahan, tetapi dramanya memuncak ketika adu penalti yang dinantikan dibatalkan secara sepihak.
Tuntutan dari kepala operasional memicu adu penalti
Para penonton di dalam stadion dibuat bingung ketika kedua tim langsung menuju terowongan, meski ada kesepakatan bahwa adu penalti akan menentukan pertandingan jika laga berakhir imbang.
Saat melihat tim lawan dan ofisial pertandingan meninggalkan lapangan, kepala operasional tim utama Chelsea, Kevin Campello, terlihat terlibat adu mulut sengit di tepi lapangan, sambil berteriak kepada wasit: "Itu tertulis dalam kontrak."
Terlepas dari protes keras dari staf operasional Chelsea, keputusan itu tetap tidak berubah, dan pertandingan secara resmi diakhiri secara mendadak tanpa pemenang.
Juara Malaysia pertahankan rekor tak terkalahkan
Laga yang berlangsung panas itu membuat Johor Darul Ta'zim memperpanjang rekor tak terkalahkan yang sudah berjalan sejak April 2021, tetapi hasil imbang tersebut harus dibayar mahal oleh Chelsea. Mamadou Sarr terpaksa mundur saat pemanasan meski namanya sudah masuk susunan pemain inti, sementara bek Aaron Anselmino menangis saat harus ditarik keluar pada menit ke-29. Pukulan ganda akibat cedera di lini belakang ini menjadi bayang-bayang bagi tur pramusim Xabi Alonso jelang kembalinya mereka ke Eropa.
- VCG
Kembalinya ke Eropa menguji kesiapan
Chelsea kini harus segera kembali fokus saat mereka terbang pulang ke Eropa untuk uji coba pramusim terakhir melawan Real Sociedad pada Sabtu. Alonso menghadapi tugas mendesak untuk membenahi lini belakang yang rapuh sambil menilai kondisi kebugaran Sarr dan Anselmino jelang musim baru. Laga pembuka Premier League melawan Fulham akan menjadi ujian berat bagi kesiapan taktik dan kedalaman skuad klub London Barat tersebut.
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