Para penonton di dalam stadion dibuat bingung ketika kedua tim langsung menuju terowongan, meski ada kesepakatan bahwa adu penalti akan menentukan pertandingan jika laga berakhir imbang.

Saat melihat tim lawan dan ofisial pertandingan meninggalkan lapangan, kepala operasional tim utama Chelsea, Kevin Campello, terlihat terlibat adu mulut sengit di tepi lapangan, sambil berteriak kepada wasit: "Itu tertulis dalam kontrak."

Terlepas dari protes keras dari staf operasional Chelsea, keputusan itu tetap tidak berubah, dan pertandingan secara resmi diakhiri secara mendadak tanpa pemenang.



