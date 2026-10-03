Federasi Sepakbola Burkina Faso (FBF) juga merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kendala logistik tersebut, yang memicu keraguan signifikan di dalam skuad.

Menjelaskan pembatalan penerbangan carter dan upaya rumit untuk menerbangkan tim keluar dari Maroko, FBF mengonfirmasi: "Federasi Sepakbola Burkina Faso ingin memberi tahu publik nasional, para pendukung 'Etalons', dan para mitranya tentang situasi yang saat ini dihadapi delegasi Burkina Faso di Maroko, sebagai bagian dari perjalanan ke Buenos Aires untuk laga persahabatan internasional antara Argentina dan Burkina Faso, yang dijadwalkan pada Minggu, 4 Oktober 2026 pukul 00.00 GMT."

Federasi kemudian menjelaskan akar penyebab keterlambatan yang berkepanjangan itu: "Perjalanan tim nasional senior terganggu setelah perusahaan carter membatalkan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, penerbangan yang semula dijadwalkan pada 30 September. Pembatalan itu memaksa reorganisasi rencana perjalanan delegasi."

Menjelaskan upaya mereka bersama otoritas pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut, federasi menambahkan: "Sejak insiden itu terjadi, Kementerian Olahraga, Federasi, dan Kedutaan Besar telah bergerak untuk menemukan, secepat mungkin, solusi yang memungkinkan delegasi melanjutkan perjalanannya ke Buenos Aires. Sejumlah opsi telah dijajaki untuk menjadwalkan ulang keberangkatan, tetapi kendala tertentu, khususnya yang berkaitan dengan waktu tempuh, telah menimbulkan keengganan di kalangan pemain."