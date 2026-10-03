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Laga persahabatan Argentina masih diragukan meski Burkina Faso mengambil penerbangan pribadi pada Jumat malam
Gangguan logistik parah mengancam jadwal pertandingan
Laga persahabatan Argentina pada Sabtu malam melawan Burkina Faso berada di ujung tanduk setelah gangguan perjalanan parah membuat delegasi tim tamu terlantar di Maroko. Burkina Faso terjebak selama berhari-hari setelah penerbangan charter awal mereka pada 30 September tiba-tiba dibatalkan tanpa peringatan. Meski keberangkatan darurat akhirnya diatur pada Jumat malam, perjalanan transatlantik berat selama 24 jam itu praktis tidak menyisakan waktu pemulihan menjelang kick-off di Buenos Aires.
- ITAR-TASS
Jurnalis mengungkap pemberontakan internal di kubu tim
Jurnalis investigasi Romain Molina mengungkapkan di akun media sosial X miliknya bahwa beberapa pemain Burkina Faso menolak bepergian di tengah sengketa internal yang belum terselesaikan. Menyoroti kekacauan yang kian memburuk di dalam pemusatan latihan tim Afrika tersebut, Molina menulis: "Tim nasional Burkina Faso akan berangkat malam ini ke Argentina dengan penerbangan pribadi untuk bermain besok. Meski demikian, beberapa pemain telah meninggalkan kamp dan tidak akan melakukan perjalanan itu karena masalah organisasi dan sejumlah persoalan keuangan."
Federasi mengakui keengganan pemain yang kian meningkat
Federasi Sepakbola Burkina Faso (FBF) juga merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kendala logistik tersebut, yang memicu keraguan signifikan di dalam skuad.
Menjelaskan pembatalan penerbangan carter dan upaya rumit untuk menerbangkan tim keluar dari Maroko, FBF mengonfirmasi: "Federasi Sepakbola Burkina Faso ingin memberi tahu publik nasional, para pendukung 'Etalons', dan para mitranya tentang situasi yang saat ini dihadapi delegasi Burkina Faso di Maroko, sebagai bagian dari perjalanan ke Buenos Aires untuk laga persahabatan internasional antara Argentina dan Burkina Faso, yang dijadwalkan pada Minggu, 4 Oktober 2026 pukul 00.00 GMT."
Federasi kemudian menjelaskan akar penyebab keterlambatan yang berkepanjangan itu: "Perjalanan tim nasional senior terganggu setelah perusahaan carter membatalkan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, penerbangan yang semula dijadwalkan pada 30 September. Pembatalan itu memaksa reorganisasi rencana perjalanan delegasi."
Menjelaskan upaya mereka bersama otoritas pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut, federasi menambahkan: "Sejak insiden itu terjadi, Kementerian Olahraga, Federasi, dan Kedutaan Besar telah bergerak untuk menemukan, secepat mungkin, solusi yang memungkinkan delegasi melanjutkan perjalanannya ke Buenos Aires. Sejumlah opsi telah dijajaki untuk menjadwalkan ulang keberangkatan, tetapi kendala tertentu, khususnya yang berkaitan dengan waktu tempuh, telah menimbulkan keengganan di kalangan pemain."
- AFP
Argentina menantikan laga perpisahan bersejarah
Jika pertandingan dibatalkan, Argentina akan langsung mengalihkan fokus ke laga ekshibisi berikutnya di ibu kota. Pasukan Scaloni sudah memiliki pertemuan yang emosional dan bersejarah di depan mata melawan Benin pada Selasa, 6 Oktober. Pertemuan dengan tim Afrika Barat itu dipastikan menyedot perhatian dunia karena akan menjadi penampilan perpisahan resmi bagi kapten ikonis Lionel Messi.
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