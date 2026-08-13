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Real Club Celta v SC Freiburg - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Laga pembuka musim Celta Vigo terancam saat La Liga memeriksa lapangan akibat wabah jamur

Celta Vigo
LaLiga
Celta Vigo vs Osasuna
Osasuna

Laga pembuka La Liga milik Celta Vigo melawan Osasuna diragukan serius setelah wabah jamur parah menyerang lapangan di Estadio de Balaidos. Inspektur liga dijadwalkan menilai permukaan lapangan yang rusak dalam 24 jam ke depan untuk menentukan apakah pertandingan bisa tetap digelar sesuai jadwal, dengan Celta dilaporkan meminta penundaan.

  • Jamur menyerang lapangan Balaidos

    Laga pembuka La Liga musim 2026-27 antara Celta dan Osasuna, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam di Estadio de Balaidos, terancam ditunda. Menurut BBC Sport, pihak La Liga akan memeriksa stadion berkapasitas 24.870 penonton itu untuk mengevaluasi kondisi permukaan lapangan setelah merebaknya jamur. Celta dilaporkan telah mengajukan permintaan resmi untuk menunda pertandingan, sementara Osasuna tetap terbuka untuk bermain sesuai jadwal.

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  • Real Club Celta v SC Freiburg - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Keputusan penundaan segera diambil

    Otoritas liga bergerak cepat dengan melakukan penilaian lapangan langsung di Vigo dalam 24 jam ke depan untuk menentukan nasib pertandingan tersebut. Keputusan resmi akan segera menyusul begitu para inspektur meninjau sejauh mana kerusakan pada rumput lapangan. Masalah permukaan ini menjadi kemunduran terbaru bagi Balaidos, yang saat ini tengah menjalani pembangunan ulang jangka panjang sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2030.

  • Penundaan Piala Dunia berdampak

    Celta sebenarnya memiliki hak untuk menunda pertandingan itu setelah penyerang Borja Iglesias mencapai final Piala Dunia bersama Spanyol, tetapi memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut. Tim-tim papan atas lainnya, termasuk Real Madrid, Barcelona, dan Valencia, memilih untuk mengundur laga pembuka mereka ke akhir bulan karena keterlibatan pemain dalam ajang puncak tersebut. Sementara itu, pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung di Balaidos dijadwalkan akan memperluas kapasitas stadion menjadi antara 40.000 dan 44.000 kursi setelah rampung.

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  • RC Celta de Vigo v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Awal yang tidak pasti bagi Celta

    Celta kini menunggu keputusan final La Liga sebelum mematangkan persiapan mereka untuk akhir pekan pembuka kompetisi domestik. Jika gagal menggelar pertandingan sesuai rencana, tim asuhan Claudio Giraldez itu akan menghadapi jadwal padat di kemudian hari, terutama mengingat penyesuaian kalender yang lebih luas pasca-Piala Dunia. Jika penundaan dikabulkan, Celta kemungkinan akan memulai musim mereka pada laga tandang berikutnya sementara pekerjaan perbaikan di lapangan Balaidos terus berlanjut.

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