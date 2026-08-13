Laga pembuka musim Celta Vigo terancam saat La Liga memeriksa lapangan akibat wabah jamur

Celta sebenarnya memiliki hak untuk menunda pertandingan itu setelah penyerang Borja Iglesias mencapai final Piala Dunia bersama Spanyol, tetapi memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut. Tim-tim papan atas lainnya, termasuk Real Madrid, Barcelona, dan Valencia, memilih untuk mengundur laga pembuka mereka ke akhir bulan karena keterlibatan pemain dalam ajang puncak tersebut. Sementara itu, pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung di Balaidos dijadwalkan akan memperluas kapasitas stadion menjadi antara 40.000 dan 44.000 kursi setelah rampung.