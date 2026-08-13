Getty Images Sport
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Laga pembuka musim Celta Vigo terancam saat La Liga memeriksa lapangan akibat wabah jamur
Jamur menyerang lapangan Balaidos
Laga pembuka La Liga musim 2026-27 antara Celta dan Osasuna, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam di Estadio de Balaidos, terancam ditunda. Menurut BBC Sport, pihak La Liga akan memeriksa stadion berkapasitas 24.870 penonton itu untuk mengevaluasi kondisi permukaan lapangan setelah merebaknya jamur. Celta dilaporkan telah mengajukan permintaan resmi untuk menunda pertandingan, sementara Osasuna tetap terbuka untuk bermain sesuai jadwal.
- Getty Images Sport
Keputusan penundaan segera diambil
Otoritas liga bergerak cepat dengan melakukan penilaian lapangan langsung di Vigo dalam 24 jam ke depan untuk menentukan nasib pertandingan tersebut. Keputusan resmi akan segera menyusul begitu para inspektur meninjau sejauh mana kerusakan pada rumput lapangan. Masalah permukaan ini menjadi kemunduran terbaru bagi Balaidos, yang saat ini tengah menjalani pembangunan ulang jangka panjang sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2030.
Penundaan Piala Dunia berdampak
Celta sebenarnya memiliki hak untuk menunda pertandingan itu setelah penyerang Borja Iglesias mencapai final Piala Dunia bersama Spanyol, tetapi memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut. Tim-tim papan atas lainnya, termasuk Real Madrid, Barcelona, dan Valencia, memilih untuk mengundur laga pembuka mereka ke akhir bulan karena keterlibatan pemain dalam ajang puncak tersebut. Sementara itu, pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung di Balaidos dijadwalkan akan memperluas kapasitas stadion menjadi antara 40.000 dan 44.000 kursi setelah rampung.
- Getty Images Sport
Awal yang tidak pasti bagi Celta
Celta kini menunggu keputusan final La Liga sebelum mematangkan persiapan mereka untuk akhir pekan pembuka kompetisi domestik. Jika gagal menggelar pertandingan sesuai rencana, tim asuhan Claudio Giraldez itu akan menghadapi jadwal padat di kemudian hari, terutama mengingat penyesuaian kalender yang lebih luas pasca-Piala Dunia. Jika penundaan dikabulkan, Celta kemungkinan akan memulai musim mereka pada laga tandang berikutnya sementara pekerjaan perbaikan di lapangan Balaidos terus berlanjut.
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