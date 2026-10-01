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Laga Irlandia melawan Austria dihentikan sementara akibat protes suporter dan penyusup lapangan terkait jadwal pertandingan Israel
- AFP
Protes di Aviva Stadium menghentikan pertandingan
Pertandingan Kamis di Aviva Stadium sempat dihentikan pada menit ke-20 ketika para suporter melemparkan bola tenis ke lapangan.
Sejumlah bola ditempeli stiker yang menampilkan bendera Palestina disertai tagar #StopTheGame. Setelah seorang suporter yang membawa bendera Palestina masuk ke lapangan, petugas keamanan turun tangan, dan pertandingan akhirnya dilanjutkan. Terlepas dari gangguan besar tersebut, laga berakhir imbang 2-2 setelah dwigol Troy Parrott pada babak pertama, termasuk satu gol penalti, dibalas oleh gol-gol Alexander Prass dan gol penyama kedudukan Michael Gregoritsch pada menit ke-77.
- AFP
Ketegangan memuncak setelah kemenangan Israel
Protes ini menyusul pertemuan pertama yang berlangsung sangat panas di Hungaria pada Minggu, ketika Irlandia meraih kemenangan 3-0 atas Israel. Persiapan menuju pertandingan itu didominasi oleh keputusan kiper Gavin Bazunu untuk menarik diri dari skuad atas dasar etika. Ketegangan tetap terlihat di lapangan, dengan kapten Dara O'Shea menolak berjabat tangan dengan Manor Solomon saat lempar koin sebelum pertandingan.
Selain itu, susunan pemain inti Irlandia secara jelas menunjukkan sikap tak menghormati lagu kebangsaan Israel dengan menundukkan pandangan ke tanah saat lagu itu diperdengarkan di dalam stadion.
Solomon menyerang Irlandia
Winger West Ham, Solomon, melontarkan kritik keras kepada para pemain Irlandia setelah pertandingan akhir pekan lalu. Ia berkata: "Mereka mengatakan omong kosong selama pertandingan, saya tidak ingin membicarakan mereka. Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan mendapat larangan bermain untuk beberapa pertandingan, jadi saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja mereka membenci kami dan kami tidak menyukai mereka. Saya sudah menantikan pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan benar-benar berbeda. Apa yang mereka lakukan dengan lagu kebangsaan? Saya tidak tertarik dengan mereka, kami punya negara yang 10 kali lebih baik daripada negara mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. [Mereka] boleh memainkan semua trik mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu."
- AFP
Apa berikutnya untuk Irlandia dan Israel?
Setelah hasil imbang 2-2 tersebut, Irlandia berada di posisi kedua grup Nations League mereka dengan empat poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Austria yang mengoleksi tujuh poin. Mereka kini harus segera mengalihkan fokus kembali ke laga ganda kontroversial mereka saat bersiap menghadapi Israel yang berada di dasar klasemen, yang saat ini baru memiliki satu poin. Pertandingan kedua akan berlangsung pada hari Minggu, tetapi telah dipindahkan ke Serbia dan akan dimainkan sepenuhnya tanpa penonton, dengan Josh Keeley menggantikan Bazunu.
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