Winger West Ham Solomon melontarkan kritik keras kepada para pemain Irlandia setelah laga akhir pekan. Ia berkata: "Mereka mengatakan omong kosong selama pertandingan, saya tidak ingin membicarakan mereka. Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan dilarang bermain beberapa laga jadi saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja mereka membenci kami dan kami tidak menyukai mereka. Saya sudah menantikan pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan benar-benar berbeda. Apa yang mereka lakukan terhadap lagu kebangsaan? Saya tidak tertarik dengan mereka, kami punya negara yang 10 kali lebih baik daripada negara mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. [Mereka] boleh memainkan semua tipu daya mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu."