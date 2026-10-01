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Laga Irlandia kontra Austria dihentikan sementara akibat protes suporter dan penyusup lapangan terkait pertandingan melawan Israel
- AFP
Protes di Aviva Stadium menghentikan pertandingan
Pertandingan Kamis di Stadion Aviva sempat dihentikan pada menit ke-20 ketika para suporter melempar bola tenis ke lapangan.
Beberapa bola ditempeli stiker yang menampilkan bendera Palestina bersama tagar #StopTheGame. Setelah seorang suporter yang membawa bendera Palestina masuk ke lapangan, petugas keamanan turun tangan, dan pertandingan akhirnya dilanjutkan kembali. Meski terjadi gangguan yang signifikan, Irlandia saat ini masih unggul 2-1 atas Austria pada babak kedua, dengan Troy Parrott mencetak dua gol pada babak pertama, termasuk satu dari titik penalti, sebelum Alexander Prass memperkecil ketertinggalan.
- AFP
Ketegangan memuncak setelah kemenangan Israel
Protes ini menyusul pertemuan pertama yang sangat panas di Hungaria pada Minggu, saat Irlandia meraih kemenangan 3-0 atas Israel. Persiapan menuju pertandingan itu didominasi oleh keputusan kiper Gavin Bazunu untuk mundur dari skuad atas dasar etis. Ketegangan tetap terlihat di lapangan, ketika kapten Dara O'Shea menolak berjabat tangan dengan Manor Solomon saat lempar koin prapertandingan.
Selain itu, susunan pemain inti Irlandia juga terlihat jelas mengabaikan lagu kebangsaan Israel dengan menundukkan pandangan ke tanah ketika lagu itu diputar di dalam stadion.
Solomon mengecam Irlandia
Winger West Ham Solomon melontarkan kritik keras kepada para pemain Irlandia setelah laga akhir pekan. Ia berkata: "Mereka mengatakan omong kosong selama pertandingan, saya tidak ingin membicarakan mereka. Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan dilarang bermain beberapa laga jadi saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja mereka membenci kami dan kami tidak menyukai mereka. Saya sudah menantikan pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan benar-benar berbeda. Apa yang mereka lakukan terhadap lagu kebangsaan? Saya tidak tertarik dengan mereka, kami punya negara yang 10 kali lebih baik daripada negara mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. [Mereka] boleh memainkan semua tipu daya mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu."
- AFP
Apa selanjutnya untuk Republik Irlandia dan Israel?
Menyusul gangguan di Dublin saat melawan Austria, Irlandia harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke dua laga beruntun yang kontroversial. Pertandingan kedua Liga Negara melawan Israel akan berlangsung pada hari Minggu, meski telah dipindahkan ke Serbia dan akan dimainkan sepenuhnya tanpa penonton. Josh Keeley akan menggantikan Bazunu untuk pertandingan mendatang.
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