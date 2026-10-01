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Republic of Ireland v Austria - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Laga Irlandia kontra Austria dihentikan sementara akibat protes suporter dan penyusup lapangan terkait pertandingan melawan Israel

Ireland vs Austria
Ireland
Austria
UEFA Nations League B
Ireland vs Israel
Israel

Laga Nations League Irlandia melawan Austria sempat dihentikan sementara setelah suporter yang marah melemparkan ratusan bola tenis ke lapangan. Aksi protes terkoordinasi di Aviva Stadium itu dilakukan sebagai bentuk penolakan langsung terhadap keputusan Irlandia yang tetap menjalani jadwal pertandingan internasional mereka melawan Israel di tengah konflik militer yang masih berlangsung, mencerminkan kemarahan publik yang mendalam.

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    Protes di Aviva Stadium menghentikan pertandingan

    Pertandingan Kamis di Stadion Aviva sempat dihentikan pada menit ke-20 ketika para suporter melempar bola tenis ke lapangan.

    Beberapa bola ditempeli stiker yang menampilkan bendera Palestina bersama tagar #StopTheGame. Setelah seorang suporter yang membawa bendera Palestina masuk ke lapangan, petugas keamanan turun tangan, dan pertandingan akhirnya dilanjutkan kembali. Meski terjadi gangguan yang signifikan, Irlandia saat ini masih unggul 2-1 atas Austria pada babak kedua, dengan Troy Parrott mencetak dua gol pada babak pertama, termasuk satu dari titik penalti, sebelum Alexander Prass memperkecil ketertinggalan.

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    Ketegangan memuncak setelah kemenangan Israel

    Protes ini menyusul pertemuan pertama yang sangat panas di Hungaria pada Minggu, saat Irlandia meraih kemenangan 3-0 atas Israel. Persiapan menuju pertandingan itu didominasi oleh keputusan kiper Gavin Bazunu untuk mundur dari skuad atas dasar etis. Ketegangan tetap terlihat di lapangan, ketika kapten Dara O'Shea menolak berjabat tangan dengan Manor Solomon saat lempar koin prapertandingan.

    Selain itu, susunan pemain inti Irlandia juga terlihat jelas mengabaikan lagu kebangsaan Israel dengan menundukkan pandangan ke tanah ketika lagu itu diputar di dalam stadion.

  • Solomon mengecam Irlandia

    Winger West Ham Solomon melontarkan kritik keras kepada para pemain Irlandia setelah laga akhir pekan. Ia berkata: "Mereka mengatakan omong kosong selama pertandingan, saya tidak ingin membicarakan mereka. Jika saya mengatakan apa yang saya pikirkan tentang mereka, saya mungkin akan dilarang bermain beberapa laga jadi saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja mereka membenci kami dan kami tidak menyukai mereka. Saya sudah menantikan pertandingan berikutnya melawan mereka, itu akan benar-benar berbeda. Apa yang mereka lakukan terhadap lagu kebangsaan? Saya tidak tertarik dengan mereka, kami punya negara yang 10 kali lebih baik daripada negara mereka, lebih kuat, negara yang luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. [Mereka] boleh memainkan semua tipu daya mereka. Kami orang Israel dan mencintai negara ini. Dan itu akan selalu seperti itu."

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    Apa selanjutnya untuk Republik Irlandia dan Israel?

    Menyusul gangguan di Dublin saat melawan Austria, Irlandia harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke dua laga beruntun yang kontroversial. Pertandingan kedua Liga Negara melawan Israel akan berlangsung pada hari Minggu, meski telah dipindahkan ke Serbia dan akan dimainkan sepenuhnya tanpa penonton. Josh Keeley akan menggantikan Bazunu untuk pertandingan mendatang.

UEFA Nations League B
Ireland crest
Ireland
IRL
Israel crest
Israel
ISR