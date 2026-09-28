LAFC berpisah dengan pelatih kepala Marc Dos Santos setelah merosot di klasemen Wilayah Barat

Klub itu mengumumkan pemecatannya pada Minggu malam dalam sebuah pernyataan:

"LAFC hari ini mengumumkan bahwa, setelah pertimbangan matang, klub telah mengambil keputusan untuk berpisah dengan pelatih kepala Marc Dos Santos. Marc telah memberikan sangat banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, dan kami berterima kasih atas komitmen, kepedulian, dan kontribusinya untuk LAFC. Kami mendoakan yang terbaik untuk Marc dan keluarganya ke depannya. Klub akan segera membagikan pembaruan mengenai rencana pelatih interimnya, saat kami memulai pencarian untuk pelatih kepala baru."

Ada kejutan di beberapa pihak ketika LAFC memilih melakukan promosi dari internal setelah Steve Cherundolo, yang kini terlibat dalam struktur tim nasional junior AS, mengumumkan bahwa ia akan pergi di tengah jalan tahun lalu. Dan Dos Santos tidak pernah benar-benar menemukan formula yang berjalan dengan skuad bertabur bintang. Saat ini LAFC berada di peringkat keenam Wilayah Barat setelah dijagokan oleh banyak pihak sebagai favorit juara MLS Cup sebelum musim dimulai.

Catatan akhir Dos Santos sebagai pelatih kepala LAFC adalah 19 kemenangan, 10 kekalahan, dan 10 hasil imbang.