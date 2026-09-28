Getty
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LAFC berpisah dengan pelatih kepala Marc Dos Santos setelah merosot di klasemen Wilayah Barat
- Getty
Kampanye debut yang sulit
Klub itu mengumumkan pemecatannya pada Minggu malam dalam sebuah pernyataan:
"LAFC hari ini mengumumkan bahwa, setelah pertimbangan matang, klub telah mengambil keputusan untuk berpisah dengan pelatih kepala Marc Dos Santos. Marc telah memberikan sangat banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, dan kami berterima kasih atas komitmen, kepedulian, dan kontribusinya untuk LAFC. Kami mendoakan yang terbaik untuk Marc dan keluarganya ke depannya. Klub akan segera membagikan pembaruan mengenai rencana pelatih interimnya, saat kami memulai pencarian untuk pelatih kepala baru."
Ada kejutan di beberapa pihak ketika LAFC memilih melakukan promosi dari internal setelah Steve Cherundolo, yang kini terlibat dalam struktur tim nasional junior AS, mengumumkan bahwa ia akan pergi di tengah jalan tahun lalu. Dan Dos Santos tidak pernah benar-benar menemukan formula yang berjalan dengan skuad bertabur bintang. Saat ini LAFC berada di peringkat keenam Wilayah Barat setelah dijagokan oleh banyak pihak sebagai favorit juara MLS Cup sebelum musim dimulai.
Catatan akhir Dos Santos sebagai pelatih kepala LAFC adalah 19 kemenangan, 10 kekalahan, dan 10 hasil imbang.
- Getty Images
Kesulitan menemukan formula
Dos Santos tak mampu menghadirkan konsistensi bagi tim LAFC yang diperkuat beberapa pemain termahal di MLS. Meski bisa mengandalkan pemain-pemain seperti Son Heung-Min dan Denis Bouanga di lini serang, LAFC berada di peringkat ke-15 liga untuk gol per pertandingan, peringkat ke-19 dalam peluang besar yang diciptakan, dan peringkat ke-16 dalam expected goals.
Son, setelah mencetak 12 gol dalam 13 pertandingan usai bergabung dengan klub pada akhir 2025, kesulitan menemukan performa terbaiknya tahun ini. Ia baru enam kali mencetak gol, meski pemain Korea itu juga menyumbang 13 assist.
- Icon Sportswire
Sekitar dua bulan
Performa LAFC sangat buruk sejak jeda Piala Dunia. Setelah meraih tiga kemenangan beruntun usai turnamen tersebut, mereka hanya sekali menang di MLS sejak 1 Agustus, yaitu kemenangan 2-0 atas New York Red Bulls yang juga sedang kesulitan. Kiprah mereka di Leagues Cup juga berakhir lebih cepat, meski tidak kalah dalam satu pun dari tiga pertandingan fase grup.
Keputusan sulit bagi klub
LAFC masih memiliki enam pertandingan tersisa di musim reguler, dengan jadwal yang mencakup laga melawan Vancouver, NYCFC, dan LA Galaxy yang kembali bangkit. Apakah mereka akan segera menunjuk pelatih kepala permanen atau menunggu hingga akhir tahun masih harus dilihat.
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