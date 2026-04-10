La Liga di Maroko? Javier Tebas mengungkap rencana ambisius untuk menggelar pertandingan kasta tertinggi Spanyol di Casablanca setelah rencana pertandingan di Miami batal

Dalam langkah yang menandakan perubahan dalam strategi internasional La Liga, Tebas secara terbuka membahas kemungkinan menggelar pertandingan kompetitif kasta tertinggi Spanyol di Maroko. Negara di Afrika Utara ini, yang memiliki basis penggemar yang sangat besar untuk klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona, dipandang sebagai alternatif yang lebih unggul secara logistik dibandingkan usulan-usulan sebelumnya untuk menggelar pertandingan di luar negeri. Tebas menekankan bahwa kedekatan geografis dan semangat sepak bola yang sama menjadikan Maroko pilihan yang tepat untuk ekspansi liga.

Berbicara dengan MAP, Tebas menegaskan bahwa ide tersebut telah melampaui tahap hipotetis. "Ya, mengingat banyaknya pendukung yang mengikuti liga Spanyol di Maroko, saya pikir akan lebih mudah untuk bermain di Maroko, terutama karena kendala logistik terkait perjalanan sangat minim," jelas ketua liga tersebut. Ia bahkan menyebutkan lokasi spesifik, dengan menyatakan: “Kita juga bisa mempertimbangkan pertandingan di stadion baru Casablanca. Mengapa tidak?”