Getty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh
La Liga di Maroko? Javier Tebas mengungkap rencana ambisius untuk menggelar pertandingan kasta tertinggi Spanyol di Casablanca setelah rencana pertandingan di Miami batal
Casablanca memanggil raksasa-raksasa Spanyol
Dalam langkah yang menandakan perubahan dalam strategi internasional La Liga, Tebas secara terbuka membahas kemungkinan menggelar pertandingan kompetitif kasta tertinggi Spanyol di Maroko. Negara di Afrika Utara ini, yang memiliki basis penggemar yang sangat besar untuk klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona, dipandang sebagai alternatif yang lebih unggul secara logistik dibandingkan usulan-usulan sebelumnya untuk menggelar pertandingan di luar negeri. Tebas menekankan bahwa kedekatan geografis dan semangat sepak bola yang sama menjadikan Maroko pilihan yang tepat untuk ekspansi liga.
Berbicara dengan MAP, Tebas menegaskan bahwa ide tersebut telah melampaui tahap hipotetis. "Ya, mengingat banyaknya pendukung yang mengikuti liga Spanyol di Maroko, saya pikir akan lebih mudah untuk bermain di Maroko, terutama karena kendala logistik terkait perjalanan sangat minim," jelas ketua liga tersebut. Ia bahkan menyebutkan lokasi spesifik, dengan menyatakan: “Kita juga bisa mempertimbangkan pertandingan di stadion baru Casablanca. Mengapa tidak?”
- Getty Images Sport
Dampak dari gagalnya proyek Miami
Perubahan arah ke Maroko ini terjadi setelah adanya penolakan hukum dan internal yang signifikan terhadap upaya-upaya La Liga sebelumnya untuk menggelar pertandingan di Amerika Utara. Tebas menghadapi masa-masa sulit setelah putusan pengadilan penting menyatakan bahwa protes para pemain terhadap rencana pertandingan di Miami sepenuhnya sah, sekaligus menolak klaimnya bahwa tindakan tersebut merupakan pemogokan ilegal.
Kekalahan hukum tersebut terjadi setelah rencana kontroversial untuk memindahkan pertandingan antara Villarreal dan Barcelona ke seberang Atlantik, yang akhirnya dibatalkan karena penolakan dari para pemain dan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF). Dengan putusan Pengadilan Nasional bahwa jeda 15 detik yang dilakukan para pemain di awal pertandingan merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang sah, Tebas tampaknya sedang mencari wilayah baru di mana ekspansi dapat dilakukan dengan lebih sedikit gesekan dan lebih mudah secara logistik.
Kemitraan strategis menjelang Piala Dunia 2030
Waktu dilaksanakannya diskusi-diskusi ini bukanlah kebetulan, karena Spanyol dan Maroko akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 bersama Portugal. Kerja sama ini telah memperkuat hubungan olahraga dan politik antara kedua negara, sehingga menjadi latar belakang yang sempurna bagi La Liga untuk membangun kehadiran fisik di Kerajaan Maroko. Tebas meyakini bahwa kawasan MENA sangat penting, dan ia menyatakan: “Ekspansi kami di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara sangatlah penting. Ada antusiasme yang luar biasa terhadap La Liga di seluruh kawasan ini, dari Irak hingga Maroko.
"Menurut data kami, basis penggemarnya bahkan lebih besar daripada Liga Premier Inggris. Selalu ada ikatan yang kuat, kedekatan yang erat, dan pemahaman yang baik antara Spanyol dan Maroko di bidang olahraga, khususnya sepak bola.”
- Getty Images Sport
Babak baru bagi La Liga?
Meskipun belum ada jadwal pertandingan resmi yang ditambahkan ke kalender, niat dari pihak liga sudah sangat jelas. Menyelenggarakan pertandingan resmi di Maroko akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Eropa, yang secara efektif mengubah Laut Mediterania menjadi jembatan, bukan penghalang, bagi kompetisi domestik Spanyol. Bagi Tebas, ini adalah upaya untuk memastikan pertumbuhan komersial liga setelah bertahun-tahun menghadapi perselisihan hukum dan hambatan administratif di tanah airnya sendiri.