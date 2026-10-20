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La Liga akan mengerahkan hingga 40 kamera untuk laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, dengan pemantauan khusus terhadap dua favorit peraih Ballon d'Or, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe
Lembaga penyiaran menyiapkan perangkat siaran televisi berskala besar
Menurut Mundo Deportivo, pihak liga akan menempatkan hingga 40 kamera di seluruh stadion pada Minggu, sekaligus menugaskan unit khusus untuk mengikuti dua kandidat terdepan peraih Ballon d'Or. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan 26 kamera yang digunakan saat Real Madrid menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu pada Minggu lalu. Tayangan yang disalurkan secara global akan tersedia bagi dua stasiun penyiaran domestik Spanyol serta para pemegang hak siar internasional di seluruh dunia.
- NurPhoto
Klasifikasi tingkat tertinggi meningkatkan liputan dari tepi lapangan
Menurut protokol penyiaran kasta tertinggi sepakbola Spanyol, pertandingan kandang atau tandang biasa yang melibatkan Barcelona atau rival abadinya, Real Madrid, digolongkan sebagai laga Tipe A, yang biasanya memerlukan sedikitnya 22 kamera di sekitar lapangan. Namun, laga besar seperti derbi Madrid dan El Clasico masuk kategori elite A+, yang memerlukan 35 hingga 40 kamera untuk merekam pertandingan dari setiap sudut yang memungkinkan. Rencana penempatan kamera yang menyeluruh itu juga dibagikan langsung kepada Komite Teknis Wasit (CTA) dan ofisial VAR untuk memastikan seluruh area di sisi lapangan dapat terlihat.
Lensa khusus mengikuti para megabintang lini serang
Selain peralatan siaran standar, produksi 4K ini akan menggunakan kamera gerak superlambat dan lensa sinematik khusus untuk menangkap detail permainan di lapangan yang jarang terlihat dalam tayangan biasa. Salah satu fitur utama siaran ini adalah kamera pelacak khusus yang akan mengikuti setiap gerakan Yamal dan Mbappe sepanjang 90 menit. Sorotan terhadap kedua pemain itu semakin menarik akhir pekan ini karena seremoni resmi Ballon d'Or dijadwalkan menobatkan pemain terbaik dunia kurang dari 24 jam setelah peluit akhir berbunyi.
- AFP
Perebutan gelar juara memanaskan duel hari Minggu
Partai Minggu malam ini mempertemukan tuan rumah asuhan Hansi Flick yang memuncaki klasemen dengan rival terberat mereka. Tuan rumah mengawali musim dengan catatan bersejarah berupa sembilan kemenangan beruntun dan meraih poin maksimal, yakni 27 poin. Sementara itu, tim tamu asuhan Jose Mourinho yang berada di peringkat ketiga tiba di Katalonia dengan 21 poin, tertinggal enam poin setelah baru-baru ini menang 4-1 atas Sevilla. Kedua tim besar itu kini ingin menunjukkan ketegasan dalam persaingan awal perebutan gelar liga kasta tertinggi, di bawah sorotan dunia.
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