Menurut protokol penyiaran kasta tertinggi sepakbola Spanyol, pertandingan kandang atau tandang biasa yang melibatkan Barcelona atau rival abadinya, Real Madrid, digolongkan sebagai laga Tipe A, yang biasanya memerlukan sedikitnya 22 kamera di sekitar lapangan. Namun, laga besar seperti derbi Madrid dan El Clasico masuk kategori elite A+, yang memerlukan 35 hingga 40 kamera untuk merekam pertandingan dari setiap sudut yang memungkinkan. Rencana penempatan kamera yang menyeluruh itu juga dibagikan langsung kepada Komite Teknis Wasit (CTA) dan ofisial VAR untuk memastikan seluruh area di sisi lapangan dapat terlihat.