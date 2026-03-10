AFP
La Liga akan menerapkan sistem offside otomatis sepenuhnya pada musim depan, seperti yang dikonfirmasi oleh Presiden Javier Tebas
Sebuah perjanjian bersejarah untuk wasit Spanyol
Pengumuman tersebut diumumkan selama penandatanganan resmi Perjanjian Kolektif pertama untuk wasit sepak bola profesional di Spanyol. Para pemimpin dari La Liga, RFEF, dan Komite Teknis Wasit (CTA) berkumpul di Ciudad del Futbol di Las Rozas untuk menandatangani kesepakatan yang bertujuan untuk lebih profesionalisasi industri ini. Meskipun acara tersebut berfokus pada perbaikan administratif dan keuangan bagi para wasit, Tebas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguraikan pergeseran radikal dalam cara pertandingan diwasiti, meninggalkan solusi "semi" dan beralih ke otomatisasi penuh.
Membongkar rangka untuk chip mikro
Tebas secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap alat-alat yang ada, dengan menyatakan bahwa istilah "semi-otomatis" mengimplikasikan tingkat intervensi manusia yang ingin dihindari oleh liga. Kepala La Liga tersebut menekankan tujuan untuk mencapai hasil yang mulus dan objektif dengan kalibrasi manual minimal bagi wasit video. Rencananya, sistem offside otomatis sepenuhnya akan diterapkan pada tahun depan.
"Kami sedang mengimplementasikannya, kita lihat apakah siap untuk tahun depan, sistem offside otomatis," jelas Tebas, seperti dikutip oleh Marca. "Saat ini ada sistem semi-otomatis, tapi saya tidak suka istilah 'semi'. Sistem ini akan melibatkan pemasangan chip di dalam bola, yang disetujui oleh FIFA, untuk mendeteksi saat bola ditendang. Hal ini memerlukan sistem kamera khusus di stadion-stadion. Ini akan menjadi sistem offside otomatis, menghilangkan kebutuhan akan bingkai-bingkai terkenal. Persetujuan masih menunggu, begitu pula dengan peninjauan merek-merek bola yang digunakan di liga-liga... semuanya perlu dikoordinasikan. Tapi ini salah satu tujuan teknologi yang kami tetapkan untuk musim depan."
Melindungi integritas permainan
KTT tersebut membahas peningkatan yang mengkhawatirkan dalam permusuhan terhadap pejabat, dengan Soto menyoroti bahwa pelecehan verbal sering kali berujung pada ancaman fisik. Ia mengungkapkan bahwa CTA sedang mengerjakan proposal untuk mengklasifikasikan wasit secara hukum sebagai "agen otoritas" - status yang sudah diterapkan di negara lain untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. "Bagi saya, menghentikan kekerasan fisik adalah prioritas utama," kata Soto. "Kami sangat khawatir dan sedang bekerja keras pada proposal-proposal spesifik."
Presiden RFEF, Louzan, mengulang pernyataan tersebut, mencatat bahwa perjanjian kolektif pertama kali merupakan langkah menuju perlindungan yang lebih baik. Namun, ia memperingatkan bahwa akar masalah seringkali terletak di puncak piramida profesional. "Kita harus meminta tim-tim besar untuk memberikan contoh," kata Louzan. "Pada akhirnya, situasi-situasi ini, komentar-komentar agresif, dan video-video yang diproduksi oleh klub-klub besar ditransfer ke kategori-kategori bawah, yang menyebabkan kekerasan yang kita lihat hari ini."
Peningkatan fasilitas stadion dan kenaikan gaji
Sebelum teknologi chip-in-ball dapat diluncurkan, La Liga harus melewati fase koordinasi yang kompleks yang melibatkan persetujuan FIFA dan standarisasi berbagai produsen bola pertandingan yang digunakan di seluruh liga. Para penggemar dapat mengharapkan investasi infrastruktur yang signifikan di stadion-stadion Spanyol untuk mengakomodasi sistem kamera berkecepatan tinggi yang diperlukan. Secara bersamaan, perjanjian kolektif baru akan memicu kenaikan gaji retroaktif bagi wasit, bertujuan untuk menstabilkan profesi ini saat mempersiapkan transisi teknologi tinggi selama liburan musim panas mendatang.
