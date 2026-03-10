La Liga akan menerapkan sistem offside otomatis sepenuhnya pada musim depan, seperti yang dikonfirmasi oleh Presiden Javier Tebas

Tebas secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap alat-alat yang ada, dengan menyatakan bahwa istilah "semi-otomatis" mengimplikasikan tingkat intervensi manusia yang ingin dihindari oleh liga. Kepala La Liga tersebut menekankan tujuan untuk mencapai hasil yang mulus dan objektif dengan kalibrasi manual minimal bagi wasit video. Rencananya, sistem offside otomatis sepenuhnya akan diterapkan pada tahun depan.

"Kami sedang mengimplementasikannya, kita lihat apakah siap untuk tahun depan, sistem offside otomatis," jelas Tebas, seperti dikutip oleh Marca. "Saat ini ada sistem semi-otomatis, tapi saya tidak suka istilah 'semi'. Sistem ini akan melibatkan pemasangan chip di dalam bola, yang disetujui oleh FIFA, untuk mendeteksi saat bola ditendang. Hal ini memerlukan sistem kamera khusus di stadion-stadion. Ini akan menjadi sistem offside otomatis, menghilangkan kebutuhan akan bingkai-bingkai terkenal. Persetujuan masih menunggu, begitu pula dengan peninjauan merek-merek bola yang digunakan di liga-liga... semuanya perlu dikoordinasikan. Tapi ini salah satu tujuan teknologi yang kami tetapkan untuk musim depan."