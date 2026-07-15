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LA Lakers-nya Serie A? Pimpinan Como buka-bukaan soal ambisi klub Italia tersebut dan menunjukkan sikap menantang dengan mengatakan "denda saja kami" terhadap peraturan keuangan UEFA
Membangun kerajaan pariwisata olahraga
Dalam wawancara dengan podcast Business of Sport, Suwarso secara terbuka membagikan visi besarnya untuk Como. Presiden klub tersebut meyakini bahwa klub ini memiliki potensi unik yang jauh melampaui batas lapangan. Suwarso ingin memanfaatkan lokasi yang menakjubkan ini untuk membangun merek global.
"Kami tidak seharusnya sekadar tim sepak bola: kami harus menjadi destinasi wisata olahraga," jelas Suwarso. "Kami membicarakan betapa indahnya tempat ini, betapa ramahnya orang-orang di sini... Ini bukan soal sepak bola, melainkan selalu tentang destinasi wisata olahraga. Ambisi kami adalah menjadi 'Los Angeles Lakers'-nya sepak bola Italia."
- Getty Images Sport
Melanggar peraturan keuangan
Saat Como bersiap menghadapi petualangan pertama mereka di Liga Champions setelah finis di peringkat keempat Serie A, peraturan keuangan UEFA menjadi topik yang mengkhawatirkan. Namun, Suwarso sama sekali tidak terpengaruh oleh potensi sanksi. Dalam pernyataan berani, ia menegaskan bahwa klub tidak akan mengorbankan strategi pengeluaran mereka demi menyenangkan badan pengatur.
"Kami bisa saja absen satu musim, jadi kami harus bertindak seolah-olah ini bukan tempat kami, berjuang sekuat tenaga. Kami tidak akan menyesuaikan pengeluaran untuk menyesuaikan diri dengan tahap itu," kata Suwarso. "Saya tidak perlu UEFA memberi tahu saya tentang fair play finansial. Pemilik klub saya sudah memberitahukannya setiap hari. Jika Anda harus mendenda kami, silakan saja. Itu adalah bagian dari rintangan yang harus kami atasi. Itu adalah konsekuensi wajar dari pekerjaan ini."
Tetap teguh pada penilaian nilai pemain
Untuk mewujudkan ambisi ini, Como telah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk aset-aset utama mereka. Suwarso mengungkapkan bahwa mereka membeli Assane Diao seharga €12 juta, namun dengan cepat menolak tawaran sebesar €60 juta untuknya, dengan alasan bahwa mempertahankan pemain lebih lama akan meningkatkan keuntungan dari penyusutan aset.
Demikian pula, Martin Baturina didatangkan dengan biaya €18 juta, dan meskipun menerima tawaran sebesar €55 juta, Como menilai nilainya mencapai €75 juta. Suwarso bertekad untuk membekali manajer Cesc Fabregas dengan skuad yang mampu menghadapi tim-tim elit Eropa, sambil bercanda bahwa ia ingin bertemu Real Madrid di kandang dan Barcelona di tandang. Suwarso juga mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini menelepon langsung presiden Inter, Beppe Marotta, untuk menyelesaikan secara damai minat transfer bersama terhadap bek Chelsea, Trevoh Chalobah.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Como?
Ke depan, Como siap memulai babak baru yang menarik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sambil menjalani jadwal Liga Champions yang padat, klub ini juga akan fokus pada pengembangan infrastruktur. Suwarso berencana memulai pembangunan stadion butik baru berkapasitas 15.000 penonton pada tahun 2027. Jika Como tetap mempertahankan strategi transfer yang agresif dan pendekatan yang berani, mereka tak diragukan lagi akan menjadi salah satu tim paling menarik untuk disaksikan di Eropa pada musim mendatang.
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