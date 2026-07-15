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Como 1907 v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

LA Lakers-nya Serie A? Pimpinan Como buka-bukaan soal ambisi klub Italia tersebut dan menunjukkan sikap menantang dengan mengatakan "denda saja kami" terhadap peraturan keuangan UEFA

Como
Champions League
Serie A

Sebagai presiden, Mirwan Suwarso telah memaparkan visi ambisius bagi klub Serie A tersebut, dengan tujuan mengubahnya menjadi destinasi wisata olahraga utama. Di tengah persiapan klub untuk menjalani musim Liga Champions yang bersejarah, Suwarso tetap teguh pada penilaian nilai pemain dan mengambil sikap yang sangat menentang aturan keuangan UEFA, bahkan rela menanggung denda demi mencapai tujuan mulianya.

  • Membangun kerajaan pariwisata olahraga

    Dalam wawancara dengan podcast Business of Sport, Suwarso secara terbuka membagikan visi besarnya untuk Como. Presiden klub tersebut meyakini bahwa klub ini memiliki potensi unik yang jauh melampaui batas lapangan. Suwarso ingin memanfaatkan lokasi yang menakjubkan ini untuk membangun merek global.

    "Kami tidak seharusnya sekadar tim sepak bola: kami harus menjadi destinasi wisata olahraga," jelas Suwarso. "Kami membicarakan betapa indahnya tempat ini, betapa ramahnya orang-orang di sini... Ini bukan soal sepak bola, melainkan selalu tentang destinasi wisata olahraga. Ambisi kami adalah menjadi 'Los Angeles Lakers'-nya sepak bola Italia."

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  • Como 1907 v Ajax - Como Cup FinalGetty Images Sport

    Melanggar peraturan keuangan

    Saat Como bersiap menghadapi petualangan pertama mereka di Liga Champions setelah finis di peringkat keempat Serie A, peraturan keuangan UEFA menjadi topik yang mengkhawatirkan. Namun, Suwarso sama sekali tidak terpengaruh oleh potensi sanksi. Dalam pernyataan berani, ia menegaskan bahwa klub tidak akan mengorbankan strategi pengeluaran mereka demi menyenangkan badan pengatur.

    "Kami bisa saja absen satu musim, jadi kami harus bertindak seolah-olah ini bukan tempat kami, berjuang sekuat tenaga. Kami tidak akan menyesuaikan pengeluaran untuk menyesuaikan diri dengan tahap itu," kata Suwarso. "Saya tidak perlu UEFA memberi tahu saya tentang fair play finansial. Pemilik klub saya sudah memberitahukannya setiap hari. Jika Anda harus mendenda kami, silakan saja. Itu adalah bagian dari rintangan yang harus kami atasi. Itu adalah konsekuensi wajar dari pekerjaan ini."

  • Tetap teguh pada penilaian nilai pemain

    Untuk mewujudkan ambisi ini, Como telah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk aset-aset utama mereka. Suwarso mengungkapkan bahwa mereka membeli Assane Diao seharga €12 juta, namun dengan cepat menolak tawaran sebesar €60 juta untuknya, dengan alasan bahwa mempertahankan pemain lebih lama akan meningkatkan keuntungan dari penyusutan aset.

    Demikian pula, Martin Baturina didatangkan dengan biaya €18 juta, dan meskipun menerima tawaran sebesar €55 juta, Como menilai nilainya mencapai €75 juta. Suwarso bertekad untuk membekali manajer Cesc Fabregas dengan skuad yang mampu menghadapi tim-tim elit Eropa, sambil bercanda bahwa ia ingin bertemu Real Madrid di kandang dan Barcelona di tandang. Suwarso juga mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini menelepon langsung presiden Inter, Beppe Marotta, untuk menyelesaikan secara damai minat transfer bersama terhadap bek Chelsea, Trevoh Chalobah.

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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Como?

    Ke depan, Como siap memulai babak baru yang menarik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sambil menjalani jadwal Liga Champions yang padat, klub ini juga akan fokus pada pengembangan infrastruktur. Suwarso berencana memulai pembangunan stadion butik baru berkapasitas 15.000 penonton pada tahun 2027. Jika Como tetap mempertahankan strategi transfer yang agresif dan pendekatan yang berani, mereka tak diragukan lagi akan menjadi salah satu tim paling menarik untuk disaksikan di Eropa pada musim mendatang.