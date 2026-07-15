LA Lakers-nya Serie A? Pimpinan Como buka-bukaan soal ambisi klub Italia tersebut dan menunjukkan sikap menantang dengan mengatakan "denda saja kami" terhadap peraturan keuangan UEFA

Saat Como bersiap menghadapi petualangan pertama mereka di Liga Champions setelah finis di peringkat keempat Serie A, peraturan keuangan UEFA menjadi topik yang mengkhawatirkan. Namun, Suwarso sama sekali tidak terpengaruh oleh potensi sanksi. Dalam pernyataan berani, ia menegaskan bahwa klub tidak akan mengorbankan strategi pengeluaran mereka demi menyenangkan badan pengatur.

"Kami bisa saja absen satu musim, jadi kami harus bertindak seolah-olah ini bukan tempat kami, berjuang sekuat tenaga. Kami tidak akan menyesuaikan pengeluaran untuk menyesuaikan diri dengan tahap itu," kata Suwarso. "Saya tidak perlu UEFA memberi tahu saya tentang fair play finansial. Pemilik klub saya sudah memberitahukannya setiap hari. Jika Anda harus mendenda kami, silakan saja. Itu adalah bagian dari rintangan yang harus kami atasi. Itu adalah konsekuensi wajar dari pekerjaan ini."