L'Equipe - Setelah kasus Balogun, Prancis meminta FIFA untuk mencabut kartu kuning yang diterima Olise saat melawan Paraguay: apa yang sedang terjadi

Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Prancis mengajukan permohonan resmi kepada Komisi Disiplin FIFA untuk meninjau kembali insiden tersebut, mengakui secara substansial perilaku pemain Paraguay tersebut, serta kesalahan penilaian yang dilakukan wasit. Prancis pada dasarnya menuntut perlakuan yang setara dengan kasus Balogun, yang merupakan kejadian langka dalam sejarah Piala Dunia sejak diperkenalkannya penggunaan kartu oleh wasit, yaitu sejak edisi Meksiko 1970: sejak saat itu, skorsing yang dijatuhkan setelah pengusiran dari lapangan belum pernah ditangguhkan, sedangkan pada tahun 1962, dalam turnamen yang digelar di Chili, panitia penyelenggara saat itu – di bawah tekanan Federasi Sepak Bola Brasil – mengizinkan Garrincha untuk tetap bermain di final melawan Cekoslowakia meskipun ia telah menerima sanksi pada pertandingan sebelumnya.