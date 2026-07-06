Kasus Balogun menciptakan preseden yang mengejutkan dalam sejarah Piala Dunia dan membuka jalan bagi serangkaian skenario yang tak terduga hingga beberapa jam yang lalu. Penangguhan sanksi terhadap pemain asal Amerika Serikat tersebut setelah ia menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Bosnia tidak hanya memicu kontroversi di berbagai tingkatan terkait dugaan campur tangan Presiden Donald Trump dalam keputusan yang diambil oleh FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino, tetapi juga memberikan kesempatan kepada federasi-federasi lain—yang merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit di lapangan—untuk mengajukan banding dan meminta peninjauan ulang.
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L'Equipe - Setelah kasus Balogun, Prancis meminta FIFA untuk mencabut kartu kuning yang diterima Olise saat melawan Paraguay: apa yang sedang terjadi
PRANCIS BERGERAK UNTUK OLISE
Hal ini terjadi pada Prancis yang, menurut laporan L'Equipe, sedang berupaya menangani situasi terkait kartu kuning yang diterima Micheal Olise pada pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay. Kartu kuning tersebut diberikan dalam situasi yang kontroversial – di mana pemain Bayern Munich itu sama sekali tidak menyentuh lawannya, Galarza, yang tiba-tiba terjatuh ke tanah dan membuat wasit asal Uzbekistan, Tantashev, mengambil tindakan – sehingga membuat bintang timnas asuhan Didier Deschamps ini berada dalam status peringatan. Jika ia kembali mendapat kartu kuning pada pertandingan perempat final melawan Maroko pada Kamis malam, Olise akan absen pada babak semifinal Piala Dunia.
PERLAKUAN YANG SETARA
Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Prancis mengajukan permohonan resmi kepada Komisi Disiplin FIFA untuk meninjau kembali insiden tersebut, mengakui secara substansial perilaku pemain Paraguay tersebut, serta kesalahan penilaian yang dilakukan wasit. Prancis pada dasarnya menuntut perlakuan yang setara dengan kasus Balogun, yang merupakan kejadian langka dalam sejarah Piala Dunia sejak diperkenalkannya penggunaan kartu oleh wasit, yaitu sejak edisi Meksiko 1970: sejak saat itu, skorsing yang dijatuhkan setelah pengusiran dari lapangan belum pernah ditangguhkan, sedangkan pada tahun 1962, dalam turnamen yang digelar di Chili, panitia penyelenggara saat itu – di bawah tekanan Federasi Sepak Bola Brasil – mengizinkan Garrincha untuk tetap bermain di final melawan Cekoslowakia meskipun ia telah menerima sanksi pada pertandingan sebelumnya.
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