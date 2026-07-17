Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
cm grafica olise
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

L'Equipe - Olise ingin bergabung dengan Real Madrid! Upamecano berusaha meyakinkannya untuk tetap bertahan di Bayern Munich

Real Madrid
Transfers
Bayern Munich
M. Olise

Michael Olise, penyerang Bayern Munich dan tim nasional Prancis, tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid di lingkaran pribadinya. Ia bahkan telah mengumpulkan informasi dari rekan-rekan setimnya di tim nasional Prancis, seperti dilaporkan L'Equipe, yang menampilkan judul di halaman depan: "Olise, hasrat menuju Real".


Menurut media Prancis tersebut, Dayot Upamecano, bek Bayern Munich dan timnas Prancis, dalam beberapa pekan terakhir telah gencar melakukan upaya persuasif: berusaha menahan rekan setimnya Michael Olise, yang bertekad meninggalkan klub Bavaria itu musim panas ini untuk bergabung dengan Real Madrid.


Selain beberapa candaan seperti “Kamu tidak boleh pergi!”, argumen utamanya adalah keinginan untuk terus meraih gelar juara di lingkungan yang kompetitif dan memuaskan.


Namun, Olise tampaknya sangat tertarik dengan prospek bermain di Real Madrid, setelah mencatatkan 107 penampilan dan 42 gol bersama Bayern Munich dalam dua musim, di mana ia juga berhasil meraih dua gelar Bundesliga, satu gelar Piala Jerman, dan satu gelar Piala Super Jerman.


  • TOLAKAN DARI BAYERN

    Sebelum Piala Dunia, niat Florentino Perez—yang baru saja terpilih kembali sebagai presiden Real Madrid—untuk mencoba merekrut pemain Prancis kelahiran 2001 dengan menawarkan 150 juta kepada BayernMunich sempat menjadi perbincangan hangat. Bayern pun merespons dengan tegas: “Jika Florentino Perez ingin mengajukan tawaran, lebih baik dia tidak repot-repot, kata presiden Herbert Hainer dalam sebuah wawancara dengan Bild.


    • Iklan

  • AKANKAH SEMUANYA BERUBAH?

    Kini, setelah Piala Dunia berakhir, apakah pernyataan tegas dari Olise yang ingin pindah ke Bernabéu dapat kembali membuka negosiasi ini secara mengejutkan?


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO