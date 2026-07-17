Michael Olise, penyerang Bayern Munich dan tim nasional Prancis, tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid di lingkaran pribadinya. Ia bahkan telah mengumpulkan informasi dari rekan-rekan setimnya di tim nasional Prancis, seperti dilaporkan L'Equipe, yang menampilkan judul di halaman depan: "Olise, hasrat menuju Real".





Menurut media Prancis tersebut, Dayot Upamecano, bek Bayern Munich dan timnas Prancis, dalam beberapa pekan terakhir telah gencar melakukan upaya persuasif: berusaha menahan rekan setimnya Michael Olise, yang bertekad meninggalkan klub Bavaria itu musim panas ini untuk bergabung dengan Real Madrid.





Selain beberapa candaan seperti “Kamu tidak boleh pergi!”, argumen utamanya adalah keinginan untuk terus meraih gelar juara di lingkungan yang kompetitif dan memuaskan.





Namun, Olise tampaknya sangat tertarik dengan prospek bermain di Real Madrid, setelah mencatatkan 107 penampilan dan 42 gol bersama Bayern Munich dalam dua musim, di mana ia juga berhasil meraih dua gelar Bundesliga, satu gelar Piala Jerman, dan satu gelar Piala Super Jerman.



