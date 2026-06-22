Pernyataan tersebut "sangat bertentangan dengan nilai-nilai kelompok tersebut", demikian disampaikan surat kabar tersebut pada Minggu malam. Pihak surat kabar tersebut meminta maaf "kepada pemain sepak bola yang bersangkutan dan juga kepada seluruh penggemarnya".
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L'Equipe membantah pernyataan-pernyataan yang mengganggu mengenai Jeremy Doku dari Belgia
Titik awal perdebatan ini adalah pernyataan jurnalis France Pierron. Wanita berusia 44 tahun itu memicu kemarahan para penonton pada hari Jumat setelah ia mengkritik keputusan Doku yang lebih memilih melahirkan anaknya daripada mengikuti Piala Dunia.
"Persalinan adalah momen yang menjijikkan, di mana sang ayah tidak berguna, ia hanya berperan sebagai figuran," kata Pierron: "Kamu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Ada ratusan pemain sepak bola yang akan melakukan apa saja untuk berada di posisi itu."
Film dokumenter: "Tak ada yang ingin melewatkan kelahiran anak pertamanya"
Pemain timnas Belgia ini sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama pasangannya, Shireen. Perkiraan tanggal kelahiran jatuh tepat di tengah-tengah babak gugur Piala Dunia. "Jika Anda bertanya kepada saya apa yang saya harapkan, jawabannya jelas: Tidak ada yang ingin melewatkan kelahiran anak pertamanya," kata Doku.
Menurut laporan media, Asosiasi Sepak Bola Belgia sedang mempertimbangkan penerbangan pulang-pergi ekspres dari Seattle ke London dengan jet pribadi (sekitar sembilan jam penerbangan) untuk Doku. Apakah Belgia akan lolos ke babak gugur akan ditentukan pada Sabtu mendatang dalam pertandingan melawan Selandia Baru.