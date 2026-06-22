L'Equipe membantah pernyataan-pernyataan yang mengganggu mengenai Jeremy Doku dari Belgia

Titik awal perdebatan ini adalah pernyataan jurnalis France Pierron. Wanita berusia 44 tahun itu memicu kemarahan para penonton pada hari Jumat setelah ia mengkritik keputusan Doku yang lebih memilih melahirkan anaknya daripada mengikuti Piala Dunia.

"Persalinan adalah momen yang menjijikkan, di mana sang ayah tidak berguna, ia hanya berperan sebagai figuran," kata Pierron: "Kamu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Ada ratusan pemain sepak bola yang akan melakukan apa saja untuk berada di posisi itu."